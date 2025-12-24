Crypto Trade MT5

Crypto Trade — Sektor-spezifischer Handelsroboter auf Basis maschinellen Lernens

Wir präsentieren Ihnen den effektivsten portfolio-basierten Ansatz in Kombination mit einem streng begrenzten Sektor von Handelsinstrumenten. Das Hauptziel ist es, jedem Interessierten den Handel mit Kryptowährungen ohne Vorbereitung zu ermöglichen. Wir streben an, möglichst viele der stabilsten Kryptowährungen gleichzeitig zu handeln, um maximale Depot-Sicherheit bei gleichzeitig beeindruckenden Renditen über einen relativ kurzen Zeitraum zu gewährleisten.

Links, die Ihnen helfen, mehr Informationen über das Produkt zu erhalten und Ihre Möglichkeiten zu erweitern

Wenn Sie möchten:

Für wen ist dieser Roboter geeignet?

  • Für alle, die den Roboter einfach an ein Chart anhängen und kurzfristig Gewinne durch Krypto-Handel erzielen möchten. (Der Roboter funktioniert sofort ohne Voreinstellungen.)
  • Wenn Sie an Kryptowährungen interessiert sind und an diesen Asset glauben, haben Sie gute Chancen, mittel- oder langfristig Gewinn zu erzielen. (Hängt von vielen Faktoren ab.)
  • Für Trader, die bereits mit Kryptowährungen handeln und neue Handelsansätze ausprobieren oder ihr Risiko diversifizieren möchten.

Vorteile und Funktionen

Sektor-Spezialisierung Der Handel konzentriert sich ausschließlich auf einen Sektor — Kryptowährungen.
KI-Training auf Remote-Servern Das maschinelle Lernen erfolgt auf leistungsstarken Remote-Servern. Optimierungsergebnisse werden von mir regelmäßig manuell ausgewählt und direkt in den Roboter integriert.
Portfolio-Diversifikation Innerhalb des Krypto-Sektors verteilt der Roboter das Risiko auf mehrere Instrumente und Zeiträume — dieser Ansatz reduziert Drawdowns automatisch.
Ein-Klick-Installation Binden Sie den Expert Advisor einfach an ein beliebiges Krypto-Chart an — er erkennt automatisch alle verfügbaren Instrumente des Sektors und beginnt mit dem Handel. (In einigen Fällen ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich.)
Flexible Risikosteuerung Automatische Anpassung der Lotgröße an die Depotgröße unter Beibehaltung der jährlichen Rentabilitätsquote des Roboters.
Zusätzliche Handelsmodi Können nach Wunsch aktiviert werden und sind dank Diversifikation sicherer. Risiken häufen sich nicht in einem einzigen Handelsinstrument.

Empfehlungen

  • Mindestdepot: $100.
  • Kontotyp: Hedging (empfohlen, Netting ist jedoch ebenfalls möglich).
  • Beispielhafte geeignete Broker: FxPro, TeleTrade und viele andere — sie bieten ein vollständiges Angebot an Krypto-Instrumenten.
  • Vor dem Start: Unbedingt im Strategy Tester testen! Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker die erforderlichen Instrumente bereitstellt.
  • Konfiguration der Instrumentennamen: Falls Ihr Broker Präfixe/Suffixe verwendet (z. B. Crypto.BTCUSD), geben Sie diese in den Roboter-Parametern an oder bitten Sie den Verkäufer um Unterstützung.

So funktioniert es — einfach erklärt

Meine Server analysieren das Verhalten der meisten stark kapitalisierten Krypto-Instrumente, identifizieren die stabilsten Umkehrmuster und optimieren die Parameter für die aktuelle Marktphase. Die besten Ergebnisse werden dann zu einem einzigen Build „zusammengenäht“ — das ist Ihr Expert Advisor. Anstatt ein einziges Handelsinstrument zu handeln, versucht der Roboter, alle verfügbaren Krypto-Instrumente im Rahmen des eingebetteten Builds zu handeln: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD usw. Dies verbessert die Zuverlässigkeit Ihres Handels und senkt den Drawdown. Sowohl die Qualität des maschinellen Lernens als auch die Instrumentenpalette werden kontinuierlich an die aktuelle Marktsituation angepasst.

Eingabeparameter für fortgeschrittene Nutzer

Kategorie Parameter Beschreibung
Anpassung an Instrumentenbezeichnungen To Lower Symbol Konvertiert Instrumentennamen in Kleinbuchstaben. Wird verwendet, wenn der Broker Symbole mit Kleinbuchstaben benennt (z. B. «!btcusd_»).
Symbol Prefix Zeichenkette, mit der der Instrumentenname beginnt (z. B. «!» oder «_»).
Symbol Postfix Zeichenkette, mit der der Instrumentenname endet (z. B. «!» oder «_»).
Zeitzone Source Shift Hours Zeitverschiebung relativ zu den Kursen des Brokers RoboForex, der als Referenz beim Training dient. Bei den meisten Brokern ist dieser Wert 0.
Lot- und Risikomanagement Auto Lot Aktiviert die automatische Anpassung des Volumens an die Depotgröße. Bei Deaktivierung verhält sich der Roboter wie bei einem festen Lot.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Hauptparameter zur Risikosteuerung. Je höher der Wert, desto größer die Positionsgrößen.
Deposit Percent [1–100] Prozentualer Anteil des Depots, der diesem Roboter zugewiesen wird (funktioniert nur bei aktiviertem Auto Lot). Nützlich beim gleichzeitigen Handel mit mehreren Expert Advisors.
Martingale Lot Mode Modi: SIMPLE_LOT (Standard) und MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Maximale Anzahl verlustbringender Trades, deren Lots zur Berechnung des Volumens der neuen Position summiert werden. Je höher der Wert, desto höher potenzieller Gewinn und Risiko.
Verlustpositionen halten Linearization Wartet, bis eine Verlustposition profitabel wird.
Minutes Hold For Linearization Maximale Wartezeit (in Minuten). Danach kann die Position aufgrund eines neuen entgegengesetzten Signals geschlossen werden.
Aktualität der Einstellungen Days To Future Anzahl der Tage nach Ende der Optimierung, innerhalb derer neue Positionen erlaubt sind. Das Datum der letzten Optimierung wird in der grafischen Oberfläche des Expert Advisors angezeigt.
Nachkauf-Effekte Effect Wahl des Betriebsmodus: vom Standardhandel bis hin zu fortschrittlichen Portfolio-Filtern und Durchschnittsbildung.
First % Of Price Step Minimaler Abstand (in % des aktuellen Preises) zwischen den Preisen benachbarter Trades beim Nachkauf/Verkauf. Verhindert das Öffnen von Positionen in identischen Preisbereichen.
Next Step Multiplier Multiplikator, der den Abstand zwischen nachfolgenden Trades anpasst. Bei einem Wert von 1,0 bleibt der Abstand unverändert.
Effekt-Typen NO_EFFECT — Standardhandel.
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — Verringert den Einfluss identischer Währungen zur Senkung von Drawdowns.
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — Verstärkt den Einfluss identischer Währungen.
SAFE_REPURCHASE — Hybride Durchschnittsbildung über verschiedene Zeiträume (ohne Erhöhung des Risikos).
CLASSIC_REPURCHASE — Klassische Durchschnittsbildung (alle Positionen werden fächerförmig im Gewinn geschlossen).
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — Kombinationen von SAFE_REPURCHASE mit Abschwächung/Verstärkung von Währungen.
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — analog für CLASSIC_REPURCHASE.
COST_MINIMIZATION — universeller Modus für HEDGING und NETTING: eine Position pro Instrument, Schließung basierend auf dem besten Signal eines beliebigen Zeitrahmens.
Filter und Schutz Stop Loss % Of Average M1 Stop-Loss als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Währungspaar (nicht in Pips und nicht in «_Point»). Bei Wert 0 deaktiviert.
Take Profit % Of Average M1 Take-Profit als % der durchschnittlichen M1-Bar-Größe für das aktuelle Währungspaar. Bei Wert 0 deaktiviert.
MAX Spread % Of Average M1 Maximal zulässiger Spread in «_Point»-Einheiten. Bei Überschreitung werden keine Trades eröffnet oder geschlossen.
Swaps Handel nur in Richtungen mit positiven Swaps — Sie verdienen, selbst wenn Sie die Position halten, sowie weitere Varianten.
Sonstiges Additional Profit Per Lot Fügt Positionen in den Modi Linearization und REPURCHASE einen obligatorischen Gewinn hinzu — kompensiert Provisionen und Kosten. Der Gewinn bezieht sich auf ein Lot des Handelsinstruments.
Währungs- und Instrumentenfilter Include Instruments Nur die angegebenen Instrumente handeln. (z. B. «EURUSD,GBPUSD»).
Exclude Instruments Die angegebenen Instrumente vom Handel ausschließen. (z. B. «EURUSD,GBPUSD»). Alle anderen Instrumente werden gehandelt.
Exclude Currencies Alle Instrumente ausschließen, die die angegebenen Währungen enthalten (z. B. «BTC,ETH»). Alle anderen Instrumente werden gehandelt.
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Pro Experience
Yurii Yasny
Experten
Pro Erfahrung Nur 4 Exemplare für 99,00 USD verfügbar. Nächster Preis 199 USD ECN Pro Experience ist eine Scalping-Strategie, die auf dem Durchbrechen von starken Kursniveaus basiert. Eine der ältesten und zuverlässigsten Strategien, die vom Autor für den aktuellen Markt modernisiert wurde. Die Strategie erfordert keine Optimierungen. Wir haben sie gemäß der Empfehlung auf dem Chart installiert und genießen das Trading!!!! Vorteile der ECN Pro Erfahrung: - optimales SL/TP-Verhältnis - niedrige
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Delta Waves
TitanScalper
Experten
Professionelles institutionelles Handelssystem Symbol: XAUUSD Empfohlener Zeitrahmen: M30 Mindestkapitalanforderung: 300 USD (oder Gegenwert in anderen Währungen) Broker-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit allen MT5-Brokern Delta Wave v1.2 ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das die Analyse des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit dem kumulativen Delta-Volumen (CDV) integriert, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es w
Equilibrium Pro MT5
Alberto Boada
Experten
Equilibrium Pro - Mean Reversion System Equilibrium Pro ist ein Expert Advisor, der auf den mathematischen Prinzipien der Mean Reversion basiert. Das System kombiniert technische Analyse mit einer konfigurierbaren Positionsskalierungsstruktur. Alle Trades folgen den vom Benutzer definierten Parametern. Der EA verwendet Indikatoren wie Bollinger Bands und einen optionalen RSI-Filter, um Abweichungen vom Durchschnittspreis zu erkennen. Der Benutzer kann alle technischen Parameter einstellen, um da
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Experten
Flora Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Flora ist nicht nur ein weiterer EA – es ist eine komplexe Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich entwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Rahmen kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users h
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experten
Der Expert Advisor sperrt eine Verlustposition oder ein Raster mit der angegebenen Magic-Nummer und versucht weiterhin, den Verlust auf Null oder ein Minimum zu reduzieren. Die Dauer der Operation hängt von den Parametern des Expert Advisors ab und kann von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Parameter des Expert Advisors und ihr Zweck: Welche Position ist gesperrt Welche Richtung die Position oder das Positionsgitter ist gesperrt. Kaufen oder Verkaufen. Magische Zahl Magische Zahl der
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
