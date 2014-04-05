Liquidity zones Pro

Aufdecken von institutionellen Fußabdrücken mit volumenbasiertem Angebot und Nachfrage

Liquidity Zones ist ein hochentwickeltes Preisaktions- und Volumenanalysetool, das für MQL5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Support- & Resistance-Indikatoren, die sich ausschließlich auf den Kursverlauf stützen, integriert dieser Indikator die Volumen-Volatilitätsanalyse zur Identifizierung von höchstwahrscheinlichen Umkehrniveaus.

Er erkennt automatisch wichtige Swing Highs und Swing Lows, bei denen signifikante Handelsaktivitäten (Volumen) stattgefunden haben. In Smart Money Concepts (SMC) stellen diese Bereiche "Liquiditätspools" dar - Niveaus, in denen sich Stopps häufen und in denen Institutionen wahrscheinlich wieder in den Markt einsteigen werden. Der Indikator verwaltet diese Zonen in Echtzeit und zeigt Ihnen, welche Niveaus halten und welche "gefegt" oder "gegriffen" wurden.

Hauptmerkmale:

Volumengefilterte Pivots: Filtert schwaches Rauschen heraus; zeichnet nur Zonen auf Pivots mit statistisch signifikantem Volumen (Standardabweichungsanalyse).

Echtzeit-Liquiditätsverfolgung: Erweitert automatisch aktive Zonen und markiert sie als "gegriffen", sobald der Preis das Niveau durchstößt.

Dynamische Visualisierung:

Durchgehende Box & durchgezogene Linie: Aktive , nicht getestete Zone.





Hohle Box und gestrichelte Linie: Liquidität wurde entnommen (Zone gebrochen).



Grab Marker: Eindeutiges Symbol, das genau anzeigt, wo der Stopp-Lauf stattgefunden hat.

Multi-Mode-Filterung: Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Volumensensitivität, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen (Scalping vs. Swing).

So handeln Sie mit Liquidity Zones

Dieser Indikator eignet sich am besten für Reversal Trading und Stop Hunt-Strategien .

Strategie 1: Der Liquiditäts-Sweep (Turtle Soup)

Dies ist die Hauptstrategie für diesen Indikator.

Identifizieren Sie eine aktive Zone: Suchen Sie nach einer soliden blauen (Widerstand) oder grünen (Unterstützung) Zone, die sich bis zum aktuellen Kurs erstreckt. Warten Sie auf den "Grab":Steigen Sie nicht sofort ein, wenn der Kurs die Linie berührt. Warten Sie, bis der Kurs das Niveau durchstößt. Das Einstiegssignal: Achten Sie aufdas Erscheinen der "Grab Marker" ( rotes Symbol). Dies deutet darauf hin, dass der Kurs das Niveau durchbrochen hat (unter Berücksichtigung der Stop-Losses), aber möglicherweise zurückgewiesen wird. Bestätigung: Handeln Sie gegen den Durchbruch, wenn die Kerze wieder innerhalb des Bereichs schließt oder einen langen Docht hinterlässt. Beispiel: Der Kurs schießt durch eine blaue Zone nach oben, der Grab Marker erscheint, und die Kerze schließt mit einem langen oberen Docht. Verkaufen.

Strategie 2: Die Ablehnung (Respect)

Halten Sie Ausschau nach einer neuen, volumenstarken Zone, die noch nicht getestet wurde. Wenn sich der Preis der Zone nähert, verlangsamen Sie den Kurs (kleinere Kerzen). Steigen Sie bei einem Umkehrkerzenmuster (Engulfing, Pinbar) ein, das die Zone berührt , ohneden "Grabbed"-Status auszulösen .

Strategie 3: Ausbruch und erneuter Test