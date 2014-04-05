Liquidity zones Pro

Aufdecken von institutionellen Fußabdrücken mit volumenbasiertem Angebot und Nachfrage

Liquidity Zones ist ein hochentwickeltes Preisaktions- und Volumenanalysetool, das für MQL5 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Support- & Resistance-Indikatoren, die sich ausschließlich auf den Kursverlauf stützen, integriert dieser Indikator die Volumen-Volatilitätsanalyse zur Identifizierung von höchstwahrscheinlichen Umkehrniveaus.

Er erkennt automatisch wichtige Swing Highs und Swing Lows, bei denen signifikante Handelsaktivitäten (Volumen) stattgefunden haben. In Smart Money Concepts (SMC) stellen diese Bereiche "Liquiditätspools" dar - Niveaus, in denen sich Stopps häufen und in denen Institutionen wahrscheinlich wieder in den Markt einsteigen werden. Der Indikator verwaltet diese Zonen in Echtzeit und zeigt Ihnen, welche Niveaus halten und welche "gefegt" oder "gegriffen" wurden.

Hauptmerkmale:

  • Volumengefilterte Pivots: Filtert schwaches Rauschen heraus; zeichnet nur Zonen auf Pivots mit statistisch signifikantem Volumen (Standardabweichungsanalyse).

  • Echtzeit-Liquiditätsverfolgung:Erweitert automatisch aktive Zonen und markiert sie als "gegriffen", sobald der Preis das Niveau durchstößt.

  • Dynamische Visualisierung:

    • Durchgehende Box & durchgezogene Linie: Aktive , nicht getestete Zone.


    • Hohle Box und gestrichelte Linie: Liquidität wurde entnommen (Zone gebrochen).

    • Grab Marker: Eindeutiges Symbol, das genau anzeigt, wo der Stopp-Lauf stattgefunden hat.

  • Multi-Mode-Filterung: Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Volumensensitivität, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen (Scalping vs. Swing).

So handeln Sie mit Liquidity Zones

Dieser Indikator eignet sich am besten für Reversal Trading und Stop Hunt-Strategien .

Strategie 1: Der Liquiditäts-Sweep (Turtle Soup)

Dies ist die Hauptstrategie für diesen Indikator.

  1. Identifizieren Sie eine aktive Zone: Suchen Sie nach einer soliden blauen (Widerstand) oder grünen (Unterstützung) Zone, die sich bis zum aktuellen Kurs erstreckt.

  2. Warten Sie auf den "Grab":Steigen Sie nicht sofort ein, wenn der Kurs die Linie berührt. Warten Sie, bis der Kurs das Niveau durchstößt.

  3. Das Einstiegssignal: Achten Sie aufdas Erscheinen der "Grab Marker" ( rotes Symbol). Dies deutet darauf hin, dass der Kurs das Niveau durchbrochen hat (unter Berücksichtigung der Stop-Losses), aber möglicherweise zurückgewiesen wird.

  4. Bestätigung: Handeln Sie gegen den Durchbruch, wenn die Kerze wieder innerhalb des Bereichs schließt oder einen langen Docht hinterlässt.

    • Beispiel: Der Kurs schießt durch eine blaue Zone nach oben, der Grab Marker erscheint, und die Kerze schließt mit einem langen oberen Docht. Verkaufen.

Strategie 2: Die Ablehnung (Respect)

  1. Halten Sie Ausschau nach einer neuen, volumenstarken Zone, die noch nicht getestet wurde.

  2. Wenn sich der Preis der Zone nähert, verlangsamen Sie den Kurs (kleinere Kerzen).

  3. Steigen Sie bei einem Umkehrkerzenmuster (Engulfing, Pinbar) ein, das die Zone berührt , ohneden "Grabbed"-Status auszulösen .

Strategie 3: Ausbruch und erneuter Test

  1. Wenn eine Zone mit einer massiven, vollflächigen Kerze (nicht nur einem Docht) durchbrochen wird, ist die Liquidität aufgebraucht.

  2. Warten Sie, bis der Kurs zur durchbrochenen gestrichelten Linie zurückkehrt.

  3. Verwenden Sie die durchbrochene Zone als "Flip Zone" (Widerstand wird zu Unterstützung).


    Empfohlene Produkte
    Signal Option
    Konstantin Chechnev
    Indikatoren
    Signalanzeige für binäre Optionen, die sich auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv einsetzen lässt. Geeignet für kurzfristigen Grid-Handel auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau. Die kostenlose Version funktioniert nur auf dem Währungspaar XAUUSD. Die Vollversion für MetaTrader 5 finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/156185 Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/r
    FREE
    Girassol Sunflower MT5 Indicator
    Saullo De Oliveira Pacheco
    4.33 (6)
    Indikatoren
    Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
    FREE
    RSI with alerts BDA
    Laron Demetris Burrows
    4.88 (26)
    Indikatoren
    Dieser Algorithmus prognostiziert kurzfristige Preisänderungen mit einer Genauigkeit von 86% *. Wenn es eine große Bewegung gibt, wie durch die ATR bestimmt, während einer überkauften oder überverkauften Bedingung, wird der Indikator Sie warnen. Prognostiziert, ob der Preis höher oder niedriger als die Signalkerze sein wird. Perfekt für den Mean-Reversion-Handel, binäre Optionen oder Futures-Kontrakte in größeren Zeiträumen. Der Indikator wurde anhand von Daten aus 5 Jahren erneut getestet und
    FREE
    Tenet Support and Resistance Pro
    Lucas De Melo Carvalho Cruz
    Indikatoren
    Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
    FREE
    Haven FVG Indicator
    Maksim Tarutin
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
    FREE
    Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
    FXsolutions
    4.67 (6)
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
    FREE
    Japan CandleStick Patterns
    Nguyen Duc Quy
    3.67 (3)
    Indikatoren
    Die japanische Candlestick-Analyse gibt es schon seit Hunderten von Jahren und ist eine gültige Form der technischen Analyse. Das Candlestick-Charting hat seine Wurzeln in der militaristischen Kultur, die im Japan der 1700er Jahre vorherrschte. In der japanischen Literatur zu diesem Thema finden sich viele Begriffe, die auf militärische Analogien verweisen, wie z. B. das Muster der drei weißen Soldaten. Im Gegensatz zu konventionelleren Charting-Methoden ermöglicht das Candlestick-Chart einen ti
    FREE
    Multi Timeframe Trend Agreement Arrow
    Loemiro Boholts Busis
    Indikatoren
    Der ultimative Signalfilter. Erhalten Sie klare, nicht nachmalende Pfeile nur dann, wenn der Trend auf den Zeitrahmen M1, M5, M15 und H1 vollständig ausgerichtet ist, was ein starkes Momentum für Scalping oder kurzfristige Trades bestätigt. Vollständige Produktbeschreibung Nicht-umkehrende Pfeile: Erstellt mit präzisen Schlusskursdaten ( rates_total - 1 und iBarShift ), die sicherstellen, dass die Signale endgültig sind und sich niemals verschieben oder verschwinden, nachdem der Balken geschl
    FREE
    RenkoExpert
    Andrey Goida
    3.8 (5)
    Experten
    Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
    FREE
    Arbitrage365
    Themichl LLC
    3 (1)
    Experten
    Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4.03 (40)
    Experten
    Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
    FREE
    Basic Candlestick Patterns MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.92 (25)
    Indikatoren
    Unser Indikator   Basic Candlestick Patterns   macht das Erkennen der wichtigsten Candlestick-Muster so einfach wie nie zuvor. Entdecken Sie Muster wie den Hammer, den Abendstern, die drei weißen Soldaten und viele mehr mit einem Blick auf Ihren Chart. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und klaren visuellen Hinweisen hilft Ihnen unser Indikator, Handelsmöglichkeiten schnell und präzise zu erkennen /   MT4-Version Dashboard Scanner für diesen Indikator: ( Basic Candlestick Patterns Dashboa
    FREE
    Candle Absorption Demo
    Bogdan Kupinsky
    Indikatoren
    Dies ist eine Demoversion des Candle Absorption Full Indikators. Er hat Einschränkungen in der Bedienung. Dieser Indikator erkennt das Engulfing Candlestick-Muster und zeichnet das entsprechende Markteinstiegssignal. Eigenschaften Er funktioniert nur mit EURUSD auf den Zeitrahmen M1 und M5. Der Indikator analysiert je nach Einstellung eine Kombination von 2 oder 3 Candlesticks. Die Anzahl der vorberechneten Balken (Signale) ist konfigurierbar. Der Indikator kann einen Alarm senden, um über ein
    FREE
    Rsi Engulfing Bar Alert V2
    Paul Conrad Carlson
    Indikatoren
    RSI-Bedingung: Der Relative Strength Index (RSI) für den aktuellen Zeitraum liegt unter einem festgelegten niedrigen Schwellenwert (RsiLow). Dies weist auf überverkaufte Bedingungen hin. Candlestick-Muster: Es wird auf ein bestimmtes Candlestick-Muster über drei aufeinanderfolgende Kerzen geprüft: Die aktuelle Kerze (1) schließt höher als sie eröffnet (bullish) Die vorherige Kerze (2) schließt niedriger als sie eröffnet (bearish) Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt unter dem Hoch der vo
    FREE
    Momentum Reversal
    Grigorii Matsnev
    4.5 (2)
    Indikatoren
    Momentum Reversal ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um mögliche Umkehrpunkte zu erkennen und Korrekturen zu starten, basierend auf einer Analyse der Intensität von Preisbewegungen und Barformationen. _________________________________ So verwenden Sie die Indikatorsignale: Der Indikator erzeugt ein Signal, nachdem ein neuer Preisbalken erscheint. Es wird empfohlen, das gebildete Signal zu verwenden, nachdem der Preis des kritischen Punktes in der angegebenen Richtung durchbrochen wurde. Der
    FREE
    Aussenstab
    Rainer Schnoege
    5 (4)
    Indikatoren
    Der Außenstab Indikator zeigt eine Range von Innenstäben an und den Ausbruch nach oben und unten aus der Range. Der Ausbruch aus dem Aussenstab (alle anderen Stäbe in der Range sind Innenstab) wird immer mit dem Begin einer neuen Range angezeigt und bis zum erneuten Ausbruch erweitert. Die Berechnung erfolgt immer mit dem Beginn eines neuen Candles (Bar). Wird also in allen Timeframes entsprechend angezeigt.  Im Inside Bar (  Insidebar | Innenstab ) -  Handel kann man die Ober- und Unterseite ei
    FREE
    Magic 7 Indicator
    Marek Pawel Szczesny
    Indikatoren
    Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
    FREE
    Premium Trend Entry Pro
    Amani Fungo
    5 (3)
    Indikatoren
    Premium Trend Entry Pro TZ Trade Logics präsentiert Ihnen die verbesserte Version des Premium-Trendeintrags Diese Version bietet Ihnen einen viel entspannteren Handelsstatus mit erweiterten Funktionen für die Trendfilterung und Premium-Signaleingabezeiten. Für uns ist nicht die Schaffung des Produkts wichtig! aber fortgesetzte Wartung und Schulung der Benutzer. Durch unsere engagierten Mittel, um uns zu erreichen, erhalten Sie eine genaue Anleitung zur Verwendung des Produkts und andere rele
    FREE
    Price Action Free
    Bogdan Kupinsky
    Indikatoren
    Dieser Indikator sucht nach 3 ziemlich starken Mustern: Spinning Top Muster Hammer oder Hanging Man Umgekehrter Hammer oder Shooting Star Diese Muster können auf eine Trendfortsetzung oder eine Trendumkehr hindeuten, je nach Lage der Muster. Eingabeparameter Abstand - Abstand zwischen dem Signal und dem gebildeten Signal Hinweis: Je höher der Zeitrahmen, desto größer sollte der Wert in Distance sein, um das Signal korrekt anzuzeigen. Merkmale des Indikators Geeignet für jedes Währungspaar Betr
    FREE
    Double Tops And Bottoms MT5
    Alexander Nikolaev
    4.29 (7)
    Indikatoren
    Dieser Indikator findet und zeigt die technischen Analysemuster Double Bottom und Double Top an. Signalisiert (zeigt eine Meldung auf dem Bildschirm an), wenn die Form vor kurzem geformt wurde. Nach dem Auftreten dieser Muster kehrt sich der Trend oft um oder es kommt zu einer Korrektur. Um nicht selbst nach ihnen zu suchen oder ihr Aussehen nicht zu verpassen, reicht es aus, dem Diagramm einen Indikator hinzuzufügen. Der Indikator kann für verschiedene Zeitrahmen und Währungspaare verwendet we
    FREE
    Riskcalculator
    Adriano Cali
    Indikatoren
    Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
    FREE
    Cointegration Spread Indicator
    Olesia Lukian
    Indikatoren
    Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
    FREE
    DALA Forecast
    Grigorii Matsnev
    Indikatoren
    About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
    FREE
    YK Find Support And Resistance MT5
    Peechanat Chatsermsak
    Indikatoren
    Der Indikator " YK Find Support And Resistance " ist ein technisches Analyseinstrument, mit dem Sie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf einem Kurschart identifizieren können. Seine Eigenschaften und Funktionen sind wie folgt: 1. Zeigt die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit Hilfe von Pfeillinien und farbigen Bändern an, wobei der Widerstand in rot und die Unterstützung in grün dargestellt wird. 2. Kann so eingestellt werden, dass die Ergebnisse für einen bestimmten Zeit
    FREE
    Ultima Breakout Pro
    Hiroaki Hagiwara
    Experten
    Ultima Breakout Pro - Fortgeschrittener Range Breakout EA mit Multi-TP & Trend Filter Kontotyp: Empfohlen: ECN/Raw Spread Konten ( niedrige Spreads bevorzugt) Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots) Hebelwirkung: 1 :30 oder höher Nicht empfohlen: Konten mit hohen Spreads (vermeiden Sie Broker mit >20 Pips Spread) Mikro-Konten mit hoher Kommission Expert Advisor Typ: Typ: Breakout Trading System Kategorie: Trend & Range Trading Timeframes: M5 (Beste Performance), Beliebige Timeframe
    FREE
    Weis Waves RSJ
    JETINVEST
    4.56 (9)
    Indikatoren
    Der Weis Waves RSJ Indicator summiert die Volumina in jeder Welle. Auf diese Weise erhalten wir ein Balkendiagramm der kumulierten Volumina der alternierenden Wellen. Gerade das kumulative Volumen macht die Weis-Wellen-Charts einzigartig. Es ermöglicht den Vergleich des Verhältnisses zwischen den Merkmalen der Wellenabfolge, wie z.B. die Entsprechung zwischen der angewandten Kraft (ausgedrückt im Volumen) und dem erhaltenen Ergebnis (dem Kursverlauf). Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Si
    FREE
    Dynamic Zones
    Kee Huang Tan
    Indikatoren
    Der dynamische Angebots- und Nachfrageindikator identifiziert automatisch Angebots- und Nachfragezonen und zeigt diese auf der Grundlage von Preisaktionsmustern und der Marktstruktur auf Ihrem Chart an. Diese Zonen stellen Bereiche dar, in denen in der Vergangenheit institutioneller Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist, was sie zu Schlüsselebenen für potenzielle Preisreaktionen macht. Diese Form des Indikators orientiert sich an der ICT sowie an traditionellen Unterstützungs- und Widerstands
    FREE
    Simple divergence
    Vadim Zotov
    5 (2)
    Indikatoren
    Der Indikator stellt eine Kurve der Differenz zwischen den Werten zweier Handelsinstrumente (Währungspaare) dar. Der Zweck des Indikators besteht darin, die Prozesse der Divergenz und Konvergenz der Werte zweier Handelsinstrumente zu beobachten. Die erhaltenen Ergebnisse können für Handelsstrategien der statistischen Arbitrage, des Paarhandels, der Korrelation und anderer verwendet werden. Handelsstrategie Der Indikator wird mit dem Chart eines beliebigen Handelsinstruments verbunden. In den E
    FREE
    Binary MACD Demo
    Bogdan Kupinsky
    Indikatoren
    Indikator, der den Moment der Überwindung der Nullmarke des MACD-Indikators anzeigt. Der Indikator ist ein Pfeil und kann für den Handel mit binären Optionen verwendet werden. Eingangsparameter Periode von SMA1 - Periode 1 des gleitenden Durchschnitts Periode des SMA2 - Periode des 2 gleitenden Durchschnitts Periode von SMA3 - Periode von 3 gleitenden Durchschnitten Informieren Sie über das Finden des Signals - geben Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Signal gefunden wird
    FREE
    ZoneXpert
    Steve Rosenstock
    5 (1)
    Indikatoren
    KLICKEN SIE HIER FÜR ALLE MEINE KOSTENLOSEN PRODUKTE ZoneXpert ist dein visueller Marktanalyst für MetaTrader 5 – entwickelt, um Support- und Resistance-Zonen automatisch zu erkennen , farblich zu markieren und in Echtzeit zu aktualisieren. Der Indikator analysiert Preisstrukturen, Hochs, Tiefs und Volumenbereiche, um dir präzise zu zeigen, wo der Markt reagiert – und wo er durchbricht.  Mit ZoneXpert erkennst du auf einen Blick, wo sich Marktkräfte sammeln – und handelst dort, wo echte Entsch
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indikatoren
    Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indikatoren
    LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indikatoren
    Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indikatoren
    ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indikatoren
    Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indikatoren
    Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indikatoren
    Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indikatoren
    Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indikatoren
    Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indikatoren
    Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indikatoren
    Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indikatoren
    SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
    Shock Pullback
    Suleiman Alhawamdah
    5 (1)
    Indikatoren
    Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
    Micro gravity regression AIselfregulation system
    Jingfeng Luo
    Indikatoren
    AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
    Quantum Breakout Indicator PRO MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (7)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
    Advanced Currency Strength28 MT5
    Bernhard Schweigert
    5 (3)
    Indikatoren
    Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
    MonsterDash Harmonic Indicator MT5
    Paul Geirnaerdt
    3 (4)
    Indikatoren
    MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
    Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
    LEGEX LTD
    Indikatoren
    BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
    Macroeconomic Analyzer
    DARIO GALLIONE
    Indikatoren
    Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
    Advanced Currency Impulse with Alert MT5
    Bernhard Schweigert
    5 (1)
    Indikatoren
    Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indikatoren
    AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
    Gartley Hunter Multi
    Siarhei Vashchylka
    5 (11)
    Indikatoren
    Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
    Trend Flow PRO
    Aliaksandr Alferchyk
    Indikatoren
    TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
    Stargogs Spike Catcher
    Lorenzo Edward Beukes
    4.5 (8)
    Indikatoren
    Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
    Royal Scalping Indicator M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (6)
    Indikatoren
    Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Indikatoren
    ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT4 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einsti
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indikatoren
    ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
    Weitere Produkte dieses Autors
    Strong Bull Spike Killer
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
    Trend Duration Forecast
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
    FREE
    Buy Sell Range
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
    FREE
    Auto Fibonacci Analyzer
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
    FREE
    Spike Blast Pro
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
    Spike Box Mitigation
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
    FREE
    Crash spike mitigation zone pro
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
    FREE
    Super Trend Live
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
    FREE
    Big Bull Scalper
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
    FREE
    Trade Like Pro
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
    Auto Analysis
    Israr Hussain Shah
    5 (1)
    Indikatoren
    FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
    FREE
    Deriv boom crash spike killer
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
    Smart trend pro
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
    FREE
    Analysis Professor
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
    FREE
    Ultimate Trading Psychology
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
    FREE
    Market Profile With Dashboard
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
    Liquidity Strength pro
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
    Risk Control Tool
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
    Volatility Fusion Analyst
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse Kurzbeschreibung: Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen . Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehr
    Deriv Intelligence Analyzer
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
    Color schemes
    Israr Hussain Shah
    Utilitys
    Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
    Binary Rise Fall
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
    Trend Analysis Dashboard
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
    Trade Manger
    Israr Hussain Shah
    Utilitys
    Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
    Easy Chart Cleaner
    Israr Hussain Shah
    Utilitys
    So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
    Traders Master pack
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
    Order Blocks Trading
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
    FVG with Volume
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
    Breakout Boxes with Volume Pressure
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
    Liquidity HeatMap Profile
    Israr Hussain Shah
    Indikatoren
    1. Beschreibung des Tools Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist , versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität). Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volume
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension