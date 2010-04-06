Inside Bar Pattern MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator INSIDE Bar Pattern für MT5.
- Der Indikator „INSIDE Bar“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
- Der Indikator erkennt INSIDE Bar-Muster im Diagramm:
- Bullish INSIDE Bar – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).
- Bearish INSIDE Bar – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).
- Kein Neuanstrich, keine Verzögerung, hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko).
- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.
- Der Indikator „INSIDE Bar Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.