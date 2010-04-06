Inside Bar Pattern MT5 r

Crypto_Forex-Indikator INSIDE Bar Pattern für MT5.





- Der Indikator „INSIDE Bar“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.

- Der Indikator erkennt INSIDE Bar-Muster im Diagramm:

- Bullish INSIDE Bar – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).

- Bearish INSIDE Bar – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).

- Kein Neuanstrich, keine Verzögerung, hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko).

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.

- Der Indikator „INSIDE Bar Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.