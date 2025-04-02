Breakout Boxes with Volume Pressure

Breakout Boxes mit Volumendruck

Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet.

🚀 Hauptmerkmale

  • Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen:Erkennt automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs, um dynamische Ausbruchsboxen zu zeichnen.

  • Volatilitätsanpassung:Die Dimensionen der Boxen werden anhand der Average True Range (ATR) berechnet, um sicherzustellen, dass sie sich an die wechselnde Marktvolatilität anpassen.

  • Intra-Box-Volumenprofil:

    • Grüner Balken: Stellt den Prozentsatz des Kaufvolumens innerhalb der Konsolidierung dar.

    • Roter Balken: Stellt den Prozentsatz des Verkaufsvolumens dar.

    • Gesamtvolumen: Zeigt das kumulierte Gesamtvolumen für die Dauer der Box an.

  • Ausbruchssignale: Zeigt deutlich die BreakUp- und BreakDn-Punkte an, wenn der Preis die Grenzen der Box entscheidend überschreitet.

  • Strenge MQL5-Performance: Optimiert für den MT5-Tester und den Live-Handel ohne großen Ressourcenverbrauch.

🧠 Wie es funktioniert

  1. Pivot-Erkennung: Der Indikator sucht nach lokalen Hochs und Tiefs über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Pivot-Länge).

  2. Zonenbildung: Sobald ein Pivot bestätigt ist, wird eine Box nach vorne projiziert. Die Breite der Box wird durch die ATR bestimmt, wodurch ein dynamischer Bereich entsteht.

  3. Volumenverfolgung: Wenn sich der Preis innerhalb der Box seitwärts bewegt, sammelt der Indikator das Tick-Volumen. Er vergleicht das Volumen von bullischen Kerzen mit dem von bärischen Kerzen, um den "Kaufdruck" und den "Verkaufsdruck" zu visualisieren.

  4. Der Breakout: Wenn eine Kerze außerhalb der Box-Grenzen schließt, hört die Box auf, den Kurs zu verfolgen, und es wird ein Breakout-Label erzeugt.

🛠 Eingabeparameter

  • Pivot-Erkennungslänge: ( Standardwert: 5) Wie viele Balken zurück/vorwärts betrachtet werden sollen, um einen Pivot zu bestätigen. Höhere Zahlen finden mehr signifikante (aber weniger) Swing-Punkte.

  • Upper Box Width: ( Standardwert: 5) Die vertikale Größe der Resistance Box (skaliert durch ATR).

  • Untere Box-Breite: ( Standardwert: 5) Die vertikale Größe der Unterstützungsbox (skaliert mit ATR).

  • Farben: Vollständig anpassbare Farben für die obere (Widerstand) und untere (Unterstützung) Box.

📈 Tipps zur Handelsstrategie

  • Trendfortsetzung: Achten Sie auf BreakUp-Signale , wenn das interne Volumen einen hohen +Vol % ( Kaufdruck) innerhalb der Boxanzeigt.

  • Umkehrungen: Wenn der Kurs in eine untere Box (Unterstützung) eintritt und Sie einen Anstieg des +Vol %sehen, obwohl der Kurs niedrig bleibt, kann dies auf eine Akkumulation vor einer Umkehrung hinweisen.

  • Fakeout-Filter: Vermeiden Sie Ausbrüche, wenn der Volumendruck der Ausbruchsrichtung widerspricht (z. B. ein Ausbruchssignal, aber die Box zeigt 80 % Verkaufsvolumen).


Empfohlene Produkte
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
Indikatoren
Dieser Z-Score Indikator zeigt den korrekten Z-Score eines Assets, da es die normierten (normal-verteilten) Preisdaten benutzt. Das ist der einzige Weg den Z-Score richtig zu berechnen. Der Z-Score darf nur basierend auf normal-verteilten Daten berechnet werden, deshalb wird für die Berechnung die normierten Returns benutzt, als normalverteilt angenommen werden. Die Berechnung des Z-Scores basierend nur auf dem Preis selbst ist nicht zulässig, da der Preis einer eher log-normal Verteilung folgt.
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indikatoren
Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von Händlern verwendete Handelsbenchmark , die den Durchschnittspreis eines Wertpapiers im Laufe des Tages angibt, der sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis basiert. Er ist wichtig, weil er Händlern einen Einblick sowohl in den Trend als auch in den Wert eines Wertpapiers gibt. Dieser Indikator VWAP V2 ist kostenlos und ist die manuelle Version des erweiterten Easy-VWAP-Indikators (30 Eu
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indikatoren
Wyckoff-Fans, viel Spaß! Idealerweise mit dem Weis Waves-Indikator verwendet werden, aber es kann leicht allein verwendet werden, setzt die Waves Sizer den Bereich (in resultierenden Preis Bewegung) durch den Preis auf seinem Markt schwingt getan. Sie können steuern, wie genau oder locker die Ausschläge sein werden. Dieses Tool ist sehr hilfreich, um visuell zu erkennen, wie weit der Preis in Ihrem Zeitrahmen gelaufen ist. Auf diese Weise können Sie diesen Aufwand mit dem resultierenden Volumen
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX) von Gekko, eine angepasste Version des berühmten ADX-Indikators. Verwenden Sie den regulären ADX und nutzen Sie die Vorteile von zwei Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedenen Möglichkeiten, sich warnen zu lassen, wenn ein potenzieller Einstiegs- oder Ausstiegspunkt vorhanden ist. Eingaben Zeitraum: Periode für die ADX-Berechnung; PlotSignalType: Wie wird der Indikator die Einstiegssignale (Swing) berechnen: 1- ShowSwin
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von den großen Akteuren häufig verwendete Handelsbenchmark, die den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indikatoren
Der VWAP-Indikator, die Kurzform von Volume Weighted Average Price, ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, berücksichtigt aber das Tick-Volumen der Kerzen. Der Indikator berechnet den gleitenden Durchschnitt, indem er den Preis jeder Kerze mit dem Tick-Volumen der Kerze multipliziert. Diese Berechnung gewichtet den Preis mit größerer Bedeutung, wenn mehr Transaktionen getätigt wurden. Merkmale: Visuelles Styling anpassbar Periode anpassbar Einfacher Gebrauch
FREE
DS Relative Volume Indicator RVOL
Richard Segrue
Indikatoren
DS RVOL: Der Relative-Volumen-Indikator für MT5 RVOL ist ein einfacher Indikator für Relatives Volumen (RVOL) für MetaTrader 5. Er zeigt Ihnen an, wie das aktuelle Volumen im Vergleich zu einem historischen Durchschnitt ist, und bietet so eine schnelle Möglichkeit, die Stärke einer Kursbewegung zu beurteilen. Funktionsweise Relatives Volumen ist ein einfaches Verhältnis: RVOL =Aktuelles Volumen/ Durchschnitt Historisches Volumen RVOL > 1,0 : Das Volumen ist höher als gewöhnlich. Dies deutet auf
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren. SONDERBONUSANGEBOT Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Bre
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Übersicht Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren. Kernkonzepte - POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indikatoren
Weißes Weis-Volumen Dieser Indikator zeigt die Summe des Volumens in jeder Welle, bullish oder bearish, wie von David Weis idealisiert, aber es bringt eine wichtige Ergänzung , die die Markierung der Bar mit dem höchsten Volumen der Welle (White Bar) ist! Bei der Codierung des Indikators wurde versucht, den Code zu optimieren, um eine minimale Verarbeitung während der Nutzung zu erfordern und nicht zu mt5 überlasten. Der Indikator kann für Analysen und Studien vor dem Handel verwendet werden,
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Der Fair Gap Value Indikator erkennt und hebt sogenannte „Fair Value Gaps“ im MetaTrader 5-Chart hervor. Ein Fair Value Gap entsteht, wenn zwischen dem Tief einer Kerze und dem Hoch einer zwei Kerzen entfernten Kerze eine Preislücke verbleibt. Der Indikator zeichnet farbige Rechtecke (bullisch und bärisch), um diese Bereiche anschaulich darzustellen und Preisaktionsstrategien zu unterstützen. Hauptmerkmale Bullische Gap-Erkennung : Markiert Lücken zwischen dem Tief der ak
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Bouble Side Indicator für MT5 ist Teil des Toolkits (Wyckoff Academy Wave Market) Der Weis Wave Bouble Side Indicator für MT5 wurde basierend auf dem bereits etablierten Weis Wave von David Weis entwickelt. Der Weis Wave Double Side Indikator liest den Markt in Wellen, wie er gemacht wurde von R. Wyckoff im Jahr 1900. Es hilft bei der Identifizierung von Aufwand x Ergebnis, Ursache und Wirkung sowie Angebot und Nachfrage Sein Unterschied besteht darin, dass es unterhalb der Nullach
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Weitere Produkte dieses Autors
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indikatoren
FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse Kurzbeschreibung: Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen . Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehr
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitys
Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitys
Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitys
So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indikatoren
1. Beschreibung des Tools Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist , versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität). Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volume
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension