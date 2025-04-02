Breakout Boxes with Volume Pressure
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet.
🚀 Hauptmerkmale
-
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen:Erkennt automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs, um dynamische Ausbruchsboxen zu zeichnen.
-
Volatilitätsanpassung:Die Dimensionen der Boxen werden anhand der Average True Range (ATR) berechnet, um sicherzustellen, dass sie sich an die wechselnde Marktvolatilität anpassen.
-
Intra-Box-Volumenprofil:
-
Grüner Balken: Stellt den Prozentsatz des Kaufvolumens innerhalb der Konsolidierung dar.
-
Roter Balken: Stellt den Prozentsatz des Verkaufsvolumens dar.
-
Gesamtvolumen: Zeigt das kumulierte Gesamtvolumen für die Dauer der Box an.
-
-
Ausbruchssignale: Zeigt deutlich die BreakUp- und BreakDn-Punkte an, wenn der Preis die Grenzen der Box entscheidend überschreitet.
-
Strenge MQL5-Performance: Optimiert für den MT5-Tester und den Live-Handel ohne großen Ressourcenverbrauch.
🧠 Wie es funktioniert
-
Pivot-Erkennung: Der Indikator sucht nach lokalen Hochs und Tiefs über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Pivot-Länge).
-
Zonenbildung: Sobald ein Pivot bestätigt ist, wird eine Box nach vorne projiziert. Die Breite der Box wird durch die ATR bestimmt, wodurch ein dynamischer Bereich entsteht.
-
Volumenverfolgung: Wenn sich der Preis innerhalb der Box seitwärts bewegt, sammelt der Indikator das Tick-Volumen. Er vergleicht das Volumen von bullischen Kerzen mit dem von bärischen Kerzen, um den "Kaufdruck" und den "Verkaufsdruck" zu visualisieren.
-
Der Breakout: Wenn eine Kerze außerhalb der Box-Grenzen schließt, hört die Box auf, den Kurs zu verfolgen, und es wird ein Breakout-Label erzeugt.
🛠 Eingabeparameter
-
Pivot-Erkennungslänge: ( Standardwert: 5) Wie viele Balken zurück/vorwärts betrachtet werden sollen, um einen Pivot zu bestätigen. Höhere Zahlen finden mehr signifikante (aber weniger) Swing-Punkte.
-
Upper Box Width: ( Standardwert: 5) Die vertikale Größe der Resistance Box (skaliert durch ATR).
-
Untere Box-Breite: ( Standardwert: 5) Die vertikale Größe der Unterstützungsbox (skaliert mit ATR).
-
Farben: Vollständig anpassbare Farben für die obere (Widerstand) und untere (Unterstützung) Box.
📈 Tipps zur Handelsstrategie
-
Trendfortsetzung: Achten Sie auf BreakUp-Signale , wenn das interne Volumen einen hohen +Vol % ( Kaufdruck) innerhalb der Boxanzeigt.
-
Umkehrungen: Wenn der Kurs in eine untere Box (Unterstützung) eintritt und Sie einen Anstieg des +Vol %sehen, obwohl der Kurs niedrig bleibt, kann dies auf eine Akkumulation vor einer Umkehrung hinweisen.
-
Fakeout-Filter: Vermeiden Sie Ausbrüche, wenn der Volumendruck der Ausbruchsrichtung widerspricht (z. B. ein Ausbruchssignal, aber die Box zeigt 80 % Verkaufsvolumen).