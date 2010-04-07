Candle Diamond Pattern
- Indikatoren
- Danny Giovanni Romero Lozano
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Vollständige Anleitung zum Diamond Candlestick Pattern für MT5
Einführung in den Diamond Candlestick-Indikator
Der Indikator Diamond Candlestick Pattern für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das dazu dient, rautenförmige Konsolidierungsformationen zu erkennen, gefolgt von potenziellen Richtungsausbrüchen. Diese technische Formation repräsentiert eine Periode der Marktunentschlossenheit, die im Allgemeinen bedeutenden Kursbewegungen vorausgeht.
Hauptmerkmale des Indikators
1. Automatische Range-Erkennung
Der Indikator analysiert automatisch die Preisstruktur, um diese zu identifizieren:
Dynamische Unterstützungsniveaus: Unterstützungslinien, die sich an die Kursentwicklung in Echtzeit anpassen
Dynamische Widerstandsniveaus: Widerstandslinien, die den aktuellen Verkaufsdruck widerspiegeln
Rautenmuster-Formation: Automatische Erkennung der charakteristischen Konsolidierungsstruktur
2. Vielseitiges Handelssystem
Range-Handelsstrategie
Bounce Trades: Einstieg in Long-Positionen in der Nähe einer identifizierten dynamischen Unterstützung
Ablehnende Trades: Einstieg in Short-Positionen in der Nähe eines dynamischen Widerstands
Intra-Range-Risikomanagement: Stop Loss und Take Profit optimiert für Seitwärtsbedingungen
Double Top/Bottom Strategie
Erkennung von Umkehrmustern: Automatische Erkennung von Doppel-Top- und Doppel-Boden-Formationen
Ausbruchs-Bestätigung: Bestätigungssignale für trendfolgende Trades
Ziel-Projektion: Automatische Berechnung von Kurszielen auf Basis der Musterhöhe
Konfigurierbare Parameter