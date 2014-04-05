Basic Automatic Swing Detector MT5

Einführung:

Der Basic Automatic Swing Detector MT4 wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt. Er zeigt drei verschiedene Marktebenen an und hilft Händlern, kritische Preiszonen zu identifizieren und die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für die von ihnen gewählten Symbole zu finden.





Unser Team Dienstleistungen:

Kategorie:

Plattform: MetaTrader 5

Typ: Indikator

Niveau: Fortgeschrittener Trader

Zeitrahmen: 1-minütig - 5-minütig - 15-minütig - 30-minütig - 1-stündig - 4-stündig - täglich - wöchentlich





Einstellungen:

Im Einstellungsfenster können Sie:

Die Anzahl der zu analysierenden letzten Kerzen auswählen.

Puffer für jede Ebene für eine tiefere Analyse anzeigen.

Farbe, Stil und Dicke der Linien vollständig an Ihr persönliches Trading-Chart-Setup anpassen.



Was dieser Indikator tut

Der Indikator bildetZickzack-Kursbewegungen ab, wobei jedes Level auf der Grundlage des vorherigen berechnet wird: Stufe 3 bietet das höchste Handelsvertrauen .

Die eingezeichneten Punkte stimmen häufig mit wichtigen Liquiditätszonen überein, was sie für die Marktstrukturanalyse wertvoll macht.

Verwendet alle 6 Puffer, um sowohlHoch- als auch Tiefpunkte für jede der 3 Stufen anzuzeigen - diese Pufferwerte können auchin anderen benutzerdefinierten Indikatoren oder Expert Advisors verwendet werden. Wenn Sie dieses Tool zu Ihrem Diagramm hinzufügen, können Sie die Kursentwicklung deutlich visualisieren, historische Schwankungen verfolgen und versteckte Strukturen im Markt aufdecken.

Fazit

Mit demBasic Automatic Swing Detector MT4 können Sie schnelloptimale Wendepunkte im Markt erkennen und , basierend auf Ihrerkurz- oder mittelfristigen Strategie, vergangene Schlüsselbewegungsniveaus abrufen.

Dieser Indikator ist einunverzichtbares Werkzeug für Händler, die Klarheit, Präzision und Anpassungsfähigkeit in ihrer technischen Analyse suchen. Mit demkönnen Sie schnellerkennen, basierend auf Ihrer, vergangene Schlüsselbewegungsniveaus abrufen.Dieser Indikator ist einHändler, die Klarheit, Präzision und Anpassungsfähigkeit in ihrer technischen Analyse suchen.



