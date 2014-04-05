Flow Architect

Flow Architect Lite - Professionelles Marktstruktur-Toolkit

Kostenlose Version Merkmale:

Kernstruktur-Analyse:

  • Tägliche VWAP Engine - Volumengewichteter Durchschnittspreis für die Verfolgung auf institutioneller Ebene

  • Standard Deviation Bands (SD1) - Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen

  • Erkennung von Strukturbrüchen - Visuelle Marker für Marktstrukturverschiebungen

  • Fair Value Gap Identifikation - Hervorgehobene Ungleichgewichtszonen auf Ihren Charts

  • ATR-Volatilitätskontext - Messung der Average True Range in Echtzeit

  • Clean Information Panel - Wichtige Marktdaten auf einen Blick

Handelsanwendungen:

  • Tracking auf institutioneller Ebene - Verfolgen Sie Smart Money mit täglichem VWAP

  • Identifizierung von Strukturverschiebungen - Erkennen Sie Trendwechsel mit BOS-Signalen

  • Imbalance Zone Trading - Nutzen Sie FVGs für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

  • Volatilitätsbewusstsein - Passen Sie den Handelsansatz auf Basis der ATR-Werte an

  • Saubere Chartdarstellung - Professionelle Visualisierung ohne Unübersichtlichkeit

Technische Spezifikationen:

  • Geringe Leistung - Minimale CPU-Belastung für Multi-Chart-Setups

  • MT5 Native Kompatibilität - Optimiert für die MetaTrader 5 Plattform

  • Einfache Installation - Einfache Drag-and-Drop-Einrichtung

  • Kostenlos für immer - Keine versteckten Kosten oder Abonnementgebühren

Flow Architect Pro - Vollversion Merkmale:

Erweiterte VWAP-Systeme:

  • Multi-Timeframe VWAP-Analyse - Wöchentliche, monatliche, rollende und benutzerdefinierte Sitzungsmodi

  • Vollständige Standard Deviation Suite - SD1, SD2 und SD3 Bänder mit professioneller Schattierung

  • Benutzerdefinierte Session-Ausrichtung - VWAP ausgerichtet auf asiatische, Londoner oder New Yorker Sessions

Professionelle Marktstruktur:

  • Erkennung von Orderblöcken - Smart Money Akkumulations- und Distributionszonen

  • Identifizierung von Liquiditätspools - Gleiche Höchst- und Tiefststände mit automatischer Verfolgung

  • Fortschrittliches FVG-Management - Anpassbare Schwellenwerte und automatische Bereinigungssysteme

  • Marktstruktur-Konfluenz - Tools zum Abgleich von Multi-Timeframe-Strukturen

Institutionelle Analyse-Suite:

  • Volatility Regime Detection - Erkennung von Trends und Schwankungen sowie von hoher und niedriger Volatilität

  • Session Intelligence System - Globale Sitzungshochs und -tiefs mit intelligenter Markierung

  • Volume Profile Integration - Erweiterte Analyse der Volumenverteilung

  • Simulation der Markttiefe - Tools zur Visualisierung von Orderflüssen

Komplettes Anpassungspaket:

  • Vollständiges Farbkontrollsystem - Passen Sie jedes visuelle Element an

  • Mehrere Linienstiloptionen - Gestrichelte, gepunktete und durchgezogene Stilkombinationen

  • Hotkey-Konfiguration - Schnelles Umschalten jeder Funktion mit Tastaturkürzeln

  • Panel Customization Suite - Verschieben, Ändern der Größe und Anpassen der Informationsanzeige

Professionelle Handelswerkzeuge:

  • Smart Object Management - Automatische Bereinigung von veralteten Objekten

  • Multi-Timeframe Sync - Synchronisierte Analyse über verschiedene Zeitrahmen hinweg

  • Erweiterte Alarmsysteme - Visuelle und akustische Warnungen bei wichtigen Marktereignissen

  • Datenexportfunktionen - Speichern von Levels in einer Datei oder in der Zwischenablage zur Analyse

  • Backtesting-Integration - Kompatibel mit Strategietestumgebungen

Vergleich: Lite- und Pro-Version

Funktions-Kategorie Flow Architect Lite Durchflussarchitekt Pro
VWAP-Modi Nur täglich 5 Modi (Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Rolling/Benutzerdefiniert)
Standardabweichungen Nur SD1 Vollständiger SD1/SD2/SD3 mit Schattierung
Marktstruktur Grundlegende BOS & FVG Orderblöcke + Liquidität + Erweiterte FVG
Volatilitäts-Tools Einfache ATR-Anzeige Volatilitätsregime + Session Intelligence
Anpassungen Feste Einstellungen Vollständige Farb-/Stil-/Hotkey-Kontrolle
Objekt-Verwaltung Manuelle Bereinigung Intelligente automatische Verwaltung
Alarmsysteme Keine Visuelle und akustische Warnungen
Unterstützung Gemeinschaftsforum Vorrangiger direkter Support
Aktualisierungen Nur kritische Fehlerbehebungen Monatliche Funktionsupdates

Professionelle Handelsanwendungen (Pro-Funktionen):

Institutionelle Flussanalyse:

  • Verfolgen Sie institutionelle Orderblöcke über mehrere Sitzungen hinweg

  • Identifizieren Sie Liquiditätskonzentrationen vor größeren Preisbewegungen

  • Abbildung des Zusammenflusses von VWAPs in wöchentlichen, täglichen und Intraday-Zeitfenstern

Fortgeschrittenes Risikomanagement:

  • Volatilitätsangepasste Positionsgrößenbestimmung mit Regime-Erkennung

  • Session-spezifische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

  • Multi-Timeframe-Confluence-Analyse zur Handelsvalidierung

Präzise Handelsausführung:

  • Orderblock-Wiederholungseinträge mit Volumenbestätigung

  • Fair Value Gap Fills als Momentum-Fortsetzungssignale

  • Session Breakout Trading mit Bestätigung auf institutioneller Ebene

Benutzer-Testimonials:

"Der Multi-Timeframe VWAP in Flow Architect Pro hat meine Analyse verändert. Die Anzeige der wöchentlichen und täglichen Zusammenflüsse hat mein Handels-Timing erheblich verbessert." - James R., Swing Trader

"Die Erkennung von Orderblöcken half mir, institutionelle Positionierungen zu verstehen. Meine Gewinnrate hat sich nach der Implementierung der Pro-Version erheblich verbessert." - Sarah L., Marktanalystin

"Mit den Anpassungsoptionen in Flow Architect Pro kann ich genau den Arbeitsbereich erstellen, den ich brauche. Es ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil meines Trading-Toolkits geworden." - Mark T., Professioneller Trader

Upgrade auf Flow Architect Pro:

Flow Architect Pro enthält das komplette institutionelle Toolkit, das von professionellen Händlern und Fondsmanagern verwendet wird:

Erweiterte VWAP-Systeme: Unbegrenzte Zeitrahmen- und Sitzungskonfigurationen
Vollständige Marktstruktur: Vollständige Orderblock-, Liquiditäts- und FVG-Analyse
Volatilitätsintelligenz: Professionelle Regimeerkennung und Sitzungsanalyse
Vollständige Anpassung: Vollständige Kontrolle über jedes visuelle Element
Priority Support: Direkter Zugang zu unserem Handelsteam
Regelmäßige Updates: Neue Funktionen und Verbesserungen monatlich
Kommerzielle Lizenz: Geeignet für den professionellen Einsatz und für Kunden

Erwerben Sie die Vollversion:

Kommentieren Sie "FLOW PRO" unten, um sie zu erhalten:

  1. Spezieller Upgrade-Rabattcode

  2. Professionelle Unterstützung bei der Installation

  3. Umfassende Handelsanleitung

  4. Zugang zur exklusiven Benutzergemeinschaft


Installationsanleitung (kostenlose Version):

  1. Laden Sie die Indikator-Datei herunter

  2. Legen Sie sie in Ihr MQL5/Indicators-Verzeichnis

  3. Aktualisieren Sie MetaTrader 5 oder starten Sie die Plattform neu

  4. Wenden Sie den Indikator vom Navigator-Fenster aus auf einen beliebigen Chart an.

  5. Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen nach Bedarf

Beschränkungen der kostenlosen Version:

  • Nur tägliche VWAP-Berechnung

  • Nur Standardabweichung 1 Bänder

  • Grundlegende Funktionen zur Strukturerkennung

  • Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

  • Wasserzeichenanzeige vorhanden

  • Keine Warnsysteme verfügbar

Flow Architect Lite - Professionelle Tools für anspruchsvolle Trader

Bewerten Sie unseren Indikator, wenn Sie die kostenlose Version für Ihren Handel nützlich finden.

Fragen oder Feedback sind im Kommentarbereich unten willkommen.

Entwickelt von YUNZUH Trading Systems


