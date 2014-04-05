Flow Architect Lite - Professionelles Marktstruktur-Toolkit

Kostenlose Version Merkmale:

Kernstruktur-Analyse:

Tägliche VWAP Engine - Volumengewichteter Durchschnittspreis für die Verfolgung auf institutioneller Ebene

Standard Deviation Bands (SD1) - Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen

Erkennung von Strukturbrüchen - Visuelle Marker für Marktstrukturverschiebungen

Fair Value Gap Identifikation - Hervorgehobene Ungleichgewichtszonen auf Ihren Charts

ATR-Volatilitätskontext - Messung der Average True Range in Echtzeit

Clean Information Panel - Wichtige Marktdaten auf einen Blick

Handelsanwendungen:

Tracking auf institutioneller Ebene - Verfolgen Sie Smart Money mit täglichem VWAP

Identifizierung von Strukturverschiebungen - Erkennen Sie Trendwechsel mit BOS-Signalen

Imbalance Zone Trading - Nutzen Sie FVGs für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

Volatilitätsbewusstsein - Passen Sie den Handelsansatz auf Basis der ATR-Werte an

Saubere Chartdarstellung - Professionelle Visualisierung ohne Unübersichtlichkeit

Technische Spezifikationen:

Geringe Leistung - Minimale CPU-Belastung für Multi-Chart-Setups

MT5 Native Kompatibilität - Optimiert für die MetaTrader 5 Plattform

Einfache Installation - Einfache Drag-and-Drop-Einrichtung

Kostenlos für immer - Keine versteckten Kosten oder Abonnementgebühren

Flow Architect Pro - Vollversion Merkmale:

Erweiterte VWAP-Systeme:

Multi-Timeframe VWAP-Analyse - Wöchentliche, monatliche, rollende und benutzerdefinierte Sitzungsmodi

Vollständige Standard Deviation Suite - SD1, SD2 und SD3 Bänder mit professioneller Schattierung

Benutzerdefinierte Session-Ausrichtung - VWAP ausgerichtet auf asiatische, Londoner oder New Yorker Sessions

Professionelle Marktstruktur:

Erkennung von Orderblöcken - Smart Money Akkumulations- und Distributionszonen

Identifizierung von Liquiditätspools - Gleiche Höchst- und Tiefststände mit automatischer Verfolgung

Fortschrittliches FVG-Management - Anpassbare Schwellenwerte und automatische Bereinigungssysteme

Marktstruktur-Konfluenz - Tools zum Abgleich von Multi-Timeframe-Strukturen

Institutionelle Analyse-Suite:

Volatility Regime Detection - Erkennung von Trends und Schwankungen sowie von hoher und niedriger Volatilität

Session Intelligence System - Globale Sitzungshochs und -tiefs mit intelligenter Markierung

Volume Profile Integration - Erweiterte Analyse der Volumenverteilung

Simulation der Markttiefe - Tools zur Visualisierung von Orderflüssen

Komplettes Anpassungspaket:

Vollständiges Farbkontrollsystem - Passen Sie jedes visuelle Element an

Mehrere Linienstiloptionen - Gestrichelte, gepunktete und durchgezogene Stilkombinationen

Hotkey-Konfiguration - Schnelles Umschalten jeder Funktion mit Tastaturkürzeln

Panel Customization Suite - Verschieben, Ändern der Größe und Anpassen der Informationsanzeige

Professionelle Handelswerkzeuge:

Smart Object Management - Automatische Bereinigung von veralteten Objekten

Multi-Timeframe Sync - Synchronisierte Analyse über verschiedene Zeitrahmen hinweg

Erweiterte Alarmsysteme - Visuelle und akustische Warnungen bei wichtigen Marktereignissen

Datenexportfunktionen - Speichern von Levels in einer Datei oder in der Zwischenablage zur Analyse

Backtesting-Integration - Kompatibel mit Strategietestumgebungen

Vergleich: Lite- und Pro-Version

Funktions-Kategorie Flow Architect Lite Durchflussarchitekt Pro VWAP-Modi Nur täglich 5 Modi (Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Rolling/Benutzerdefiniert) Standardabweichungen Nur SD1 Vollständiger SD1/SD2/SD3 mit Schattierung Marktstruktur Grundlegende BOS & FVG Orderblöcke + Liquidität + Erweiterte FVG Volatilitäts-Tools Einfache ATR-Anzeige Volatilitätsregime + Session Intelligence Anpassungen Feste Einstellungen Vollständige Farb-/Stil-/Hotkey-Kontrolle Objekt-Verwaltung Manuelle Bereinigung Intelligente automatische Verwaltung Alarmsysteme Keine Visuelle und akustische Warnungen Unterstützung Gemeinschaftsforum Vorrangiger direkter Support Aktualisierungen Nur kritische Fehlerbehebungen Monatliche Funktionsupdates

Professionelle Handelsanwendungen (Pro-Funktionen):

Institutionelle Flussanalyse:

Verfolgen Sie institutionelle Orderblöcke über mehrere Sitzungen hinweg

Identifizieren Sie Liquiditätskonzentrationen vor größeren Preisbewegungen

Abbildung des Zusammenflusses von VWAPs in wöchentlichen, täglichen und Intraday-Zeitfenstern

Fortgeschrittenes Risikomanagement:

Volatilitätsangepasste Positionsgrößenbestimmung mit Regime-Erkennung

Session-spezifische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

Multi-Timeframe-Confluence-Analyse zur Handelsvalidierung

Präzise Handelsausführung:

Orderblock-Wiederholungseinträge mit Volumenbestätigung

Fair Value Gap Fills als Momentum-Fortsetzungssignale

Session Breakout Trading mit Bestätigung auf institutioneller Ebene

Benutzer-Testimonials:

"Der Multi-Timeframe VWAP in Flow Architect Pro hat meine Analyse verändert. Die Anzeige der wöchentlichen und täglichen Zusammenflüsse hat mein Handels-Timing erheblich verbessert." - James R., Swing Trader

"Die Erkennung von Orderblöcken half mir, institutionelle Positionierungen zu verstehen. Meine Gewinnrate hat sich nach der Implementierung der Pro-Version erheblich verbessert." - Sarah L., Marktanalystin

"Mit den Anpassungsoptionen in Flow Architect Pro kann ich genau den Arbeitsbereich erstellen, den ich brauche. Es ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil meines Trading-Toolkits geworden." - Mark T., Professioneller Trader

Upgrade auf Flow Architect Pro:

Flow Architect Pro enthält das komplette institutionelle Toolkit, das von professionellen Händlern und Fondsmanagern verwendet wird:

Erweiterte VWAP-Systeme: Unbegrenzte Zeitrahmen- und Sitzungskonfigurationen

Vollständige Marktstruktur: Vollständige Orderblock-, Liquiditäts- und FVG-Analyse

Volatilitätsintelligenz: Professionelle Regimeerkennung und Sitzungsanalyse

Vollständige Anpassung: Vollständige Kontrolle über jedes visuelle Element

Priority Support: Direkter Zugang zu unserem Handelsteam

Regelmäßige Updates: Neue Funktionen und Verbesserungen monatlich

Kommerzielle Lizenz: Geeignet für den professionellen Einsatz und für Kunden

Erwerben Sie die Vollversion:

Kommentieren Sie "FLOW PRO" unten, um sie zu erhalten:

Spezieller Upgrade-Rabattcode Professionelle Unterstützung bei der Installation Umfassende Handelsanleitung Zugang zur exklusiven Benutzergemeinschaft





Installationsanleitung (kostenlose Version):

Laden Sie die Indikator-Datei herunter Legen Sie sie in Ihr MQL5/Indicators-Verzeichnis Aktualisieren Sie MetaTrader 5 oder starten Sie die Plattform neu Wenden Sie den Indikator vom Navigator-Fenster aus auf einen beliebigen Chart an. Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen nach Bedarf

Beschränkungen der kostenlosen Version:

Nur tägliche VWAP-Berechnung

Nur Standardabweichung 1 Bänder

Grundlegende Funktionen zur Strukturerkennung

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Wasserzeichenanzeige vorhanden

Keine Warnsysteme verfügbar

Flow Architect Lite - Professionelle Tools für anspruchsvolle Trader

Bewerten Sie unseren Indikator, wenn Sie die kostenlose Version für Ihren Handel nützlich finden.

Fragen oder Feedback sind im Kommentarbereich unten willkommen.

Entwickelt von YUNZUH Trading Systems