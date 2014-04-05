Outside Bar Pattern MT5 r

Crypto_Forex Indikator „OUTSIDE Bar Pattern“ für MT5, ohne Neuzeichnung und Verzögerung.

- Der „OUTSIDE Bar“-Indikator ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
- Der Indikator erkennt OUTSIDE Bar-Muster im Chart:
– Bullischer OUTSIDE Bar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bärischer OUTSIDE Bar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.
- Der „OUTSIDE Bar Pattern“-Indikator lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

