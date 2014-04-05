Outside Bar Pattern MT5 r

Crypto_Forex Indikator „OUTSIDE Bar Pattern“ für MT5, ohne Neuzeichnung und Verzögerung.





- Der „OUTSIDE Bar“-Indikator ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.

- Der Indikator erkennt OUTSIDE Bar-Muster im Chart:

– Bullischer OUTSIDE Bar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).

– Bärischer OUTSIDE Bar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.

- Der „OUTSIDE Bar Pattern“-Indikator lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.