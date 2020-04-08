Liquidity zones Pro

Descubra las huellas institucionales con la oferta y la demanda basadas en el volumen

Liquidity Zones es una sofisticada herramienta de análisis de la Acción del Precio y del Volumen diseñada para MQL5. A diferencia de los indicadores estándar de Soporte y Resistencia que se basan únicamente en el historial de precios, este indicador integra el Análisis de Volatilidad de Volumen para identificar niveles de inversión de alta probabilidad.

Detecta automáticamente los Swing Highs y Swing Lows clave donde se produjo una actividad comercial significativa (volumen). En Smart Money Concepts (SMC), estas zonas representan "Liquidity Pools", es decir, niveles donde se agrupan los stops y donde es probable que las instituciones vuelvan a entrar en el mercado. El indicador gestiona estas zonas en tiempo real, mostrándole qué niveles se mantienen y cuáles han sido "barridos" o "agarrados".

Características principales:

  • Pivotes filtrados por volumen: Filtra el ruido débil; sólo dibuja zonas en pivotes con volumen estadísticamente significativo (análisis de desviación estándar).

  • Seguimiento de liquidez en tiempo real:Amplía automáticamente las zonas activas y las marca como "capturadas" en el momento en que el precio supera el nivel.

  • Visuales dinámicos:

    • Caja sólida y línea sólida:zona activa , no probada.


    • Caja hueca y línea discontinua: Se ha tomado liquidez (zona rota).

    • Marcador de toma:Icono distintivo que muestra exactamente dónde se ha producido la toma de liquidez.

  • Filtrado multimodo: Elija entre sensibilidad de volumen baja, media o alta para adaptarse a su estilo de negociación (Scalping vs. Swing).

Cómo operar con Zonas de Liquidez

Este indicador se utiliza mejor para estrategias de Reversal Trading y Stop Hunt.

Estrategia 1: El Barrido de Liquidez (Sopa de Tortuga)

Esta es la estrategia principal para este indicador.

  1. Identifique una zona activa: Busque una zona sólida azul (resistencia) o verde (soporte) que se extienda hasta el precio actual.

  2. Espere el "Agarre": No entre inmediatamente cuando el precio toque la línea. Espere a que el precio supere el nivel.

  3. La señal de entrada: Espere aque aparezca el "Grab Marker " ( icono rojo). Esto indica que el precio rompió el nivel (tomando stop losses) pero podría estar rechazando.

  4. Confirmación: Realice una operación contra la ruptura si la vela vuelve a cerrar dentro del rango o deja una mecha larga.

    • Ejemplo: El precio se dispara a través de una Zona Azul, aparece el Marcador de Agarre y la vela cierra dejando una mecha superior larga. Vender.

Estrategia 2: El Rechazo (Respeto)

  1. Busque una nueva zona de alto volumen que aún no haya sido probada.

  2. A medida que el precio se acerca a la zona, reduzca la velocidad (velas más pequeñas).

  3. Entre en un patrón de vela de inversión (Engulfing, Pinbar) que toque la zona sin activar el estado "Agarrado".

Estrategia 3: Breakout & Retest

  1. Si una zona se rompe con una vela masiva de cuerpo completo (no sólo una mecha), la liquidez se ha consumido.

  2. Espere a que el precio vuelva a la línea discontinua rota.

  3. Utilice la zona rota como "Flip Zone" (la resistencia se convierte en soporte).


    Productos recomendados
    Signal Option
    Konstantin Chechnev
    Indicadores
    用于二元期权的信号指标，也可以在外汇以及其他市场上高效使用。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含逐步加仓的信号。 免费版本仅适用于 XAUUSD 货币对。MetaTrader 5 的完整版在这里： https://www.mql5.com/en/market/product/156185 该指标使用两级自适应机制：基础速度轮廓（从一开始就可设置为“快速/平滑”）以及基于交易结果的自动自适应，根据当前市场调整过滤器，并考虑连续获利和亏损信号的情况。 模型在图表上寻找短暂的定向脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不会重绘。该指标也可以用于传统的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，务必控制点差和佣金，避免成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是标准的经典指标组合； 分析价格运动的形态与斜率、趋势以及局部波动率； 通过多层噪音和异常波动过滤来分析信号； 只有在通过所有内部检查后才给出箭头信号：智能平滑、过滤逆趋势逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在可能的反转点给出信号）、以及在线自适应市场的轻量级神
    FREE
    Girassol Sunflower MT5 Indicator
    Saullo De Oliveira Pacheco
    4.33 (6)
    Indicadores
    Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
    FREE
    RSI with alerts BDA
    Laron Demetris Burrows
    4.88 (26)
    Indicadores
    Este algoritmo predice cambios a corto plazo en el precio con una precisión del 86%*. Cuando hay un movimiento grande determinado por el ATR, durante una condición de sobrecompra o sobreventa, el indicador lo alertará. Predice si el precio será más alto o más bajo que la vela de señal. Perfecto para el comercio de reversión de media, opciones binarias o contratos de futuros en marcos de tiempo más grandes. El indicador se probó en 5 años de datos y tiene una precisión del 90% para predecir reve
    FREE
    Tenet Support and Resistance Pro
    Lucas De Melo Carvalho Cruz
    Indicadores
    Ideal para scalpers, day traders y swing traders. Basado en el historial de precios, el indicador dibuja automáticamente líneas horizontales que destacan áreas estratégicas. Además, muestra en tiempo real la zona actual donde se está negociando la vela , proporcionando una visión clara de las áreas críticas de decisión. El   Tenet Support & Resistance Pro   es un indicador avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los traders a identificar con precisión las   principales zonas de sopo
    FREE
    Haven FVG Indicator
    Maksim Tarutin
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
    FREE
    Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
    FXsolutions
    4.67 (6)
    Indicadores
    Este indicador está diseñado para detectar patrones de inversión de alta probabilidad: Dobles Tops/Bottoms con rupturas falsas . Esta es la versión GRATUITA del indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 La versión gratuita sólo funciona con EURUSD y GBPUSD. Los patrones de doble techo y fondo son patrones gráficos que se producen cuando el instrumento de negociación se mueve en un patrón similar a la letra "W" (doble fondo) o "M" (doble techo). Estos patrones suelen producirse al f
    FREE
    Japan CandleStick Patterns
    Nguyen Duc Quy
    3.67 (3)
    Indicadores
    El análisis de velas japonesas existe desde hace cientos de años y es una forma válida de análisis técnico. Los gráficos de velas tienen sus raíces en la cultura militarista que prevalecía en Japón en el siglo XVIII. Hay muchos términos en la literatura japonesa sobre este tema que hacen referencia a analogías militares, como el patrón de los Tres Soldados Blancos. A diferencia de los métodos de gráficos más convencionales, los gráficos de velas ofrecen una visión más profunda de la mentalidad d
    FREE
    Multi Timeframe Trend Agreement Arrow
    Loemiro Boholts Busis
    Indicadores
    El filtro de señales definitivo. Obtenga flechas claras y sin repintado solo cuando la tendencia en los marcos temporales M1, M5, M15 y H1 esté totalmente alineada, confirmando un fuerte impulso para scalping u operaciones a corto plazo. Descripción completa del producto Flechas sin repintado: Construido utilizando datos precisos de precios de cierre ( rates_total - 1 y iBarShift ), asegurando que las señales son definitivas y nunca cambian o desaparecen después del cierre de la barra. Lo que ve
    FREE
    RenkoExpert
    Andrey Goida
    3.8 (5)
    Asesores Expertos
    Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
    FREE
    Arbitrage365
    Themichl LLC
    3 (1)
    Asesores Expertos
    El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4 (39)
    Asesores Expertos
    Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
    FREE
    Basic Candlestick Patterns MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.92 (25)
    Indicadores
    Nuestro indicador de   Patrones Básicos de Velas   hace que identificar los principales patrones de velas sea más fácil que nunca. Descubra patrones como el Martillo, la Estrella Vespertina, los Tres Soldados Blancos y muchos más con sólo echar un vistazo a su gráfico. Con una interfaz intuitiva y señales visuales claras, nuestro indicador le ayuda a identificar oportunidades de trading de forma rápida y precisa /   Versión MT4 Dashboard Scanner para este indicador: ( Basic Candlestick Patterns
    FREE
    Candle Absorption Demo
    Bogdan Kupinsky
    Indicadores
    Esta es una versión demo del indicador Candle Absorption Full . Tiene limitaciones de funcionamiento. Este indicador detecta el patrón de vela Engulfing y dibuja la correspondiente señal de entrada al mercado. Características Funciona sólo con EURUSD en los timeframes M1 y M5. El indicador analiza una combinación de 2 o 3 velas dependiendo de la configuración. El número de barras precalculadas (señales) es configurable. El indicador puede enviar una alerta para notificar una señal encontrada. L
    FREE
    Rsi Engulfing Bar Alert V2
    Paul Conrad Carlson
    Indicadores
    Condición RSI: El Índice de Fuerza Relativa (RSI) para el período actual está por debajo de un umbral bajo especificado (RsiLow). Esto indica condiciones de sobreventa. Patrón de Velas : Busca un patrón de velas específico en tres velas consecutivas: La vela actual (1) cierra más alto de lo que abre (alcista) La vela anterior (2) cierra por debajo de su apertura (bajista) El cierre de la vela actual está por debajo del máximo de la vela anterior Acción del precio: La alerta también comprueba
    FREE
    Momentum Reversal
    Grigorii Matsnev
    4.5 (2)
    Indicadores
    Momentum Reversal es una poderosa herramienta para detectar posibles puntos de reversión y comenzar la corrección, basada en el análisis de la intensidad de los movimientos de precios y las formaciones de barras. _________________________________ Cómo utilizar las señales indicadoras: El indicador forma una señal después de la aparición de una nueva barra de precios. Se recomienda utilizar la señal formada después de romper el precio del punto crítico en la dirección especificada. El indicad
    FREE
    Aussenstab
    Rainer Schnoege
    5 (4)
    Indicadores
    El indicador de barra exterior muestra un rango de barras interiores y la ruptura hacia arriba y hacia abajo del rango. La ruptura siempre se muestra al inicio de un nuevo rango y se prolonga hasta otra ruptura. El cálculo siempre tiene lugar al comienzo de una nueva vela. Así que se muestra en consecuencia en todos los marcos de tiempo. En el comercio de barra interior ( insidebar ) puede ver la parte superior e inferior de un rango. En las operaciones con barra exterior ( outsidebar ), la rupt
    FREE
    Magic 7 Indicator
    Marek Pawel Szczesny
    Indicadores
    Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
    FREE
    Premium Trend Entry Pro
    Amani Fungo
    5 (3)
    Indicadores
    Entrada de tendencias premium pro TZ Trade Logics, le presenta la versión mejorada de la entrada de tendencias Premium Esta versión le ofrece un estado comercial mucho más relajado con funciones avanzadas para filtrado de tendencias y tiempos de entrada de señales premium. Para nosotros, ¡no es la creación del producto lo que importa! pero mantenimiento y educación continuos para los usuarios. a través de nuestros medios dedicados para comunicarse con nosotros, disfrutará de una guía detalla
    FREE
    Price Action Free
    Bogdan Kupinsky
    Indicadores
    Este indicador busca 3 patrones bastante fuertes: Peonza Martillo o Hombre Colgado Martillo invertido o Estrella fugaz Estos patrones pueden indicar una continuación de la tendencia o su inversión, dependiendo de la ubicación de los patrones. Parámetros de entrada Distancia - distancia entre la señal y la señal formada Nota: cuanto mayor sea el marco temporal, mayor deberá ser el valor utilizado en Distancia para mostrar la señal correctamente Características del indicador Adecuado para cualqu
    FREE
    Double Tops And Bottoms MT5
    Alexander Nikolaev
    4.29 (7)
    Indicadores
    Este indicador busca y muestra los patrones de análisis técnico Double Bottom y Double Top. Señala (muestra un mensaje en la pantalla) si la forma se formó recientemente. A menudo, después de la aparición de estos patrones, la tendencia se invierte o se produce una corrección. Para no buscarlos usted mismo o no perderse su apariencia, es suficiente agregar un indicador al gráfico. El indicador se puede usar en diferentes marcos temporales y pares de divisas, existen configuraciones para una mej
    FREE
    Riskcalculator
    Adriano Cali
    Indicadores
    Risk5Percent es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para ayudarle a gestionar con precisión su exposición al riesgo. Al introducir el porcentaje de riesgo deseado y el número de lotes utilizados, calcula y muestra el nivel de precios correspondiente en el gráfico que representa su pérdida máxima prevista (por ejemplo, 5%), considerando automáticamente el tamaño del contrato y del tick para el instrumento seleccionado. Características principales: Ajustes personalizados para
    FREE
    Cointegration Spread Indicator
    Olesia Lukian
    Indicadores
    Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
    FREE
    DALA Forecast
    Grigorii Matsnev
    Indicadores
    About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
    FREE
    YK Find Support And Resistance MT5
    Peechanat Chatsermsak
    Indicadores
    El indicador " YK Find Support And Resistance " es una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar niveles clave de soporte y resistencia en un gráfico de precios. Sus características y funciones son las siguientes: 1. Muestra los niveles de soporte y resistencia utilizando líneas de flechas y bandas de colores, con la resistencia en rojo y el soporte en verde. 2. 2. Puede ajustarse para calcular y mostrar resultados de un marco temporal específico utilizando la variable forced
    FREE
    Ultima Breakout Pro
    Hiroaki Hagiwara
    Asesores Expertos
    Ultima Breakout Pro - EA Avanzado de Ruptura de Rango con Multi-TP y Filtro de Tendencia Tipo de Cuenta: Recomendado: Cuentas ECN/Raw Spread ( se prefieren spreads bajos). Saldo mínimo: $200 (para lotes de 0,01) Apalancamiento : 1 :30 o superior No recomendado: Cuentas con spreads altos (evitar brokers con spread >20 pips) Micro cuentas con alta comisión Tipo de Asesor Experto: Tipo: Breakout Trading System Categoría: Trend & Range Trading Timeframes: M5 (Mejor Rendimiento), Cual
    FREE
    Weis Waves RSJ
    JETINVEST
    4.56 (9)
    Indicadores
    El indicador Weis Waves RSJ suma los volúmenes de cada onda. Así obtenemos un gráfico de barras de volúmenes acumulados de ondas alternas. Es decir, el volumen acumulado hace que los gráficos de ondas Weis sean únicos. Permite comparar la relación de las características de la secuencia de ondas, como la correspondencia de la fuerza aplicada (expresada en el volumen) y el resultado recibido (el avance del precio). Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto conmigo por mensaje directo: https
    FREE
    Dynamic Zones
    Kee Huang Tan
    Indicadores
    El indicador dinámico de oferta y demanda identifica y muestra automáticamente las zonas de oferta y demanda en su gráfico basándose en los patrones de acción de los precios y en la estructura del mercado. Estas zonas representan áreas en las que históricamente se ha producido presión de compra o venta institucional, lo que las convierte en niveles clave para posibles reacciones de los precios. Esta forma de indicador se inspira en las TIC, así como en la formación tradicional de Soporte y Resis
    FREE
    Simple divergence
    Vadim Zotov
    5 (2)
    Indicadores
    El indicador traza una curva de la diferencia entre los valores de dos instrumentos de negociación (pares de divisas). El objetivo del indicador es observar los procesos de divergencia y convergencia de los valores de dos instrumentos de negociación. Los resultados obtenidos pueden utilizarse para estrategias de negociación de arbitraje estadístico, negociación de pares, correlación y otras. Estrategia de negociación El indicador se adjunta al gráfico de cualquier instrumento de negociación. E
    FREE
    Binary MACD Demo
    Bogdan Kupinsky
    Indicadores
    Indicador que muestra el momento de la superación de la marca cero del indicador MACD. El indicador es una flecha y se puede utilizar para el comercio de opciones binarias. Parámetros de entrada Período de SMA1 - Período 1 de media móvil Período de SMA2 - Período de 2 media móvil Período de SMA3 - Período de 3 media móvil Informar sobre el hallazgo de la señal - dar una notificación cuando se encuentra una señal
    FREE
    ZoneXpert
    Steve Rosenstock
    5 (1)
    Indicadores
    HAGA CLIC AQUÍ PARA VER TODOS MIS PRODUCTOS GRATUITOS ZoneXpert es tu analista visual del mercado para MetaTrader 5 - desarrollado para detectar automáticamente zonas de soporte y resistencia , marcarlas con colores y actualizarlas en tiempo real. El indicador analiza estructuras de precio, máximos, mínimos y zonas de volumen para mostrarte exactamente dónde reacciona el mercado - y dónde rompe los niveles. Con ZoneXpert ves de inmediato dónde se acumulan las fuerzas del mercado - y operas don
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.8 (20)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    Macroeconomic Analyzer
    DARIO GALLIONE
    Indicadores
    Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indicadores
    Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indicadores
    Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indicadores
    Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
    FootprintOrderflow
    Jingfeng Luo
    5 (3)
    Indicadores
    FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
    Gartley Hunter Multi
    Siarhei Vashchylka
    5 (11)
    Indicadores
    Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
    Shock Pullback
    Suleiman Alhawamdah
    5 (1)
    Indicadores
    Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
    Advanced Currency Strength28 MT5
    Bernhard Schweigert
    5 (3)
    Indicadores
    ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
    Micro gravity regression AIselfregulation system
    Jingfeng Luo
    Indicadores
    Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
    Quantum Breakout Indicator PRO MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (7)
    Indicadores
    Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
    MonsterDash Harmonic Indicator MT5
    Paul Geirnaerdt
    3 (4)
    Indicadores
    MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
    Gold Indicator MT5
    MQL TOOLS SL
    Indicadores
    Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
    Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
    LEGEX LTD
    Indicadores
    DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indicadores
    Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
    Advanced Currency Impulse with Alert MT5
    Bernhard Schweigert
    5 (1)
    Indicadores
    Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
    Trend Flow PRO
    Aliaksandr Alferchyk
    Indicadores
    TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
    Stargogs Spike Catcher
    Lorenzo Edward Beukes
    4.5 (8)
    Indicadores
    Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
    Otros productos de este autor
    Strong Bull Spike Killer
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
    Trend Duration Forecast
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
    FREE
    Buy Sell Range
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
    FREE
    Auto Fibonacci Analyzer
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
    FREE
    Spike Blast Pro
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
    Crash spike mitigation zone pro
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
    FREE
    Spike Box Mitigation
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
    FREE
    Auto Analysis
    Israr Hussain Shah
    5 (1)
    Indicadores
    FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta. Características principales : - Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior. - Líneas de tendencia basad
    FREE
    Big Bull Scalper
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
    FREE
    Trade Like Pro
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
    Super Trend Live
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
    FREE
    Deriv boom crash spike killer
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
    Smart trend pro
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
    FREE
    Analysis Professor
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
    FREE
    Ultimate Trading Psychology
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
    FREE
    Market Profile With Dashboard
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
    Liquidity Strength pro
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
    Risk Control Tool
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
    Volatility Fusion Analyst
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
    Deriv Intelligence Analyzer
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
    Color schemes
    Israr Hussain Shah
    Utilidades
    Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
    Binary Rise Fall
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
    Trend Analysis Dashboard
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
    Trade Manger
    Israr Hussain Shah
    Utilidades
    Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
    Easy Chart Cleaner
    Israr Hussain Shah
    Utilidades
    Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
    Traders Master pack
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
    Order Blocks Trading
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
    FVG with Volume
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
    Breakout Boxes with Volume Pressure
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
    Liquidity HeatMap Profile
    Israr Hussain Shah
    Indicadores
    1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario