Liquidity zones Pro

Descubra las huellas institucionales con la oferta y la demanda basadas en el volumen

Liquidity Zones es una sofisticada herramienta de análisis de la Acción del Precio y del Volumen diseñada para MQL5. A diferencia de los indicadores estándar de Soporte y Resistencia que se basan únicamente en el historial de precios, este indicador integra el Análisis de Volatilidad de Volumen para identificar niveles de inversión de alta probabilidad.

Detecta automáticamente los Swing Highs y Swing Lows clave donde se produjo una actividad comercial significativa (volumen). En Smart Money Concepts (SMC), estas zonas representan "Liquidity Pools", es decir, niveles donde se agrupan los stops y donde es probable que las instituciones vuelvan a entrar en el mercado. El indicador gestiona estas zonas en tiempo real, mostrándole qué niveles se mantienen y cuáles han sido "barridos" o "agarrados".

Características principales:

Pivotes filtrados por volumen: Filtra el ruido débil; sólo dibuja zonas en pivotes con volumen estadísticamente significativo (análisis de desviación estándar).

Seguimiento de liquidez en tiempo real: Amplía automáticamente las zonas activas y las marca como "capturadas" en el momento en que el precio supera el nivel.

Visuales dinámicos:

Caja sólida y línea sólida:zona activa , no probada.





Caja hueca y línea discontinua: Se ha tomado liquidez (zona rota).



Marcador de toma:Icono distintivo que muestra exactamente dónde se ha producido la toma de liquidez.

Filtrado multimodo: Elija entre sensibilidad de volumen baja, media o alta para adaptarse a su estilo de negociación (Scalping vs. Swing).

Cómo operar con Zonas de Liquidez

Este indicador se utiliza mejor para estrategias de Reversal Trading y Stop Hunt.

Estrategia 1: El Barrido de Liquidez (Sopa de Tortuga)

Esta es la estrategia principal para este indicador.

Identifique una zona activa: Busque una zona sólida azul (resistencia) o verde (soporte) que se extienda hasta el precio actual. Espere el "Agarre": No entre inmediatamente cuando el precio toque la línea. Espere a que el precio supere el nivel. La señal de entrada: Espere aque aparezca el "Grab Marker " ( icono rojo). Esto indica que el precio rompió el nivel (tomando stop losses) pero podría estar rechazando. Confirmación: Realice una operación contra la ruptura si la vela vuelve a cerrar dentro del rango o deja una mecha larga. Ejemplo: El precio se dispara a través de una Zona Azul, aparece el Marcador de Agarre y la vela cierra dejando una mecha superior larga. Vender.

Estrategia 2: El Rechazo (Respeto)

Busque una nueva zona de alto volumen que aún no haya sido probada. A medida que el precio se acerca a la zona, reduzca la velocidad (velas más pequeñas). Entre en un patrón de vela de inversión (Engulfing, Pinbar) que toque la zona sin activar el estado "Agarrado".

Estrategia 3: Breakout & Retest