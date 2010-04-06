Doji breakout pattern MT5 r

Crypto_Forex-Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ für MT5.





- Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung;

- Der Indikator erkennt den Ausbruch des Doji-Musters in die Trendrichtung, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze der Ausbruch ist:

- Bullisches Doji-Ausbruchsmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).

- Bärisches Doji-Ausbruchsmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.

- Der Indikator „Doji-Ausbruchsmuster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.