CTR Reclaim ist ein struktureller Reversal Expert Advisor, der auf der Close-Triggered Reversal (CTR )-Logik aufbaut. Er wurde entwickelt, um falsche Ausbrüche der jüngsten Hochs und Tiefs durch eine vollständig systematische, regelbasierte Ausführung auszunutzen.

Der EA identifiziert Szenarien, in denen der Preis:

ein vorheriges Hoch oder Tief durchbricht , und

wieder innerhalb der vorherigen Spanne schließt,



👉https://www.skool.com/popeyacademy

eine Ausbruchsfalle bestätigt.

Die Trades werden zum Eröffnungszeitpunkt der nächsten Kerze ausgeführt, und zwar erst dann, wenn der Schlusskurs die Umkehrung bestätigt.

Dieser Ansatz priorisiert die Bestätigung des Kerzenschlusses als entscheidendes Signal und filtert Einstiege heraus, die durch Level Taps, Intrabar Noise oder Stop-Hunt-Spikes verursacht werden.

⚙️ Hauptmerkmale

CTR-Logik (Close-Triggered Reversal) basierend auf einer Zwei-Kerzen-Struktur

Dynamisches Risikomanagement durch Balance-Prozentsatz

Maximal 1 Trade pro Tag (Overtrading-Kontrolle)

Konfigurierbare Filter: Handelstage Sitzungszeiten maximaler Spread

Kompatibel mit Netting-Konten

Ausführung von Marktaufträgen

Vollständiger Volumen- und Margenschutz(Market-Safe Execution)

📈 Trading-Ansatz

Entwickelt für Händler, die Wert auf:

disziplinierte Ausführung

klare, wiederholbare Regeln

minimale manuelle Eingriffe

CTR Reclaim verwendet NICHT:

Martingal

Gitter

Absicherung

Rückgewinnungstechniken

Es werden keine Gewinnversprechen gemacht.

Die Leistung hängt ausschließlich von der Konfiguration, der Auswahl der Instrumente und den Marktbedingungen ab.

🛠️ Konfigurierbare Parameter

Risiko pro Handel (% des Saldos)

Stop Loss und Take Profit in Ticks

Handelsrichtung: Kaufen / Verkaufen / Beides

Tages- und Sitzungsfilter

Maximales Spread-Limit

Maximale Trades pro Tag

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Dieser EA ist ein Ausführungswerkzeug, keine Garantie für Ergebnisse.

Vor dem Live-Handel werden Demotests und eine ordnungsgemäße Validierung dringend empfohlen.

🌐 Gemeinschaft & Ressourcen

Greifen Sie auf Lehrmaterial, technische Diskussionen und Community-Unterstützung in unserer privaten Gruppe zu:

👉 https://www.skool.com/popeyacademy