CTR Reclaim

CTR Reclaim ist ein struktureller Reversal Expert Advisor, der auf der Close-Triggered Reversal (CTR )-Logik aufbaut. Er wurde entwickelt, um falsche Ausbrüche der jüngsten Hochs und Tiefs durch eine vollständig systematische, regelbasierte Ausführung auszunutzen.

Der EA identifiziert Szenarien, in denen der Preis:

eine Ausbruchsfalle bestätigt.
Die Trades werden zum Eröffnungszeitpunkt der nächsten Kerze ausgeführt, und zwar erst dann, wenn der Schlusskurs die Umkehrung bestätigt.

Dieser Ansatz priorisiert die Bestätigung des Kerzenschlusses als entscheidendes Signal und filtert Einstiege heraus, die durch Level Taps, Intrabar Noise oder Stop-Hunt-Spikes verursacht werden.

⚙️ Hauptmerkmale

  • CTR-Logik (Close-Triggered Reversal) basierend auf einer Zwei-Kerzen-Struktur

  • Dynamisches Risikomanagement durch Balance-Prozentsatz

  • Maximal 1 Trade pro Tag (Overtrading-Kontrolle)

  • Konfigurierbare Filter:

    • Handelstage

    • Sitzungszeiten

    • maximaler Spread

  • Kompatibel mit Netting-Konten

  • Ausführung von Marktaufträgen

  • Vollständiger Volumen- und Margenschutz(Market-Safe Execution)

📈 Trading-Ansatz

Entwickelt für Händler, die Wert auf:

  • disziplinierte Ausführung

  • klare, wiederholbare Regeln

  • minimale manuelle Eingriffe

CTR Reclaim verwendet NICHT:

  • Martingal

  • Gitter

  • Absicherung

  • Rückgewinnungstechniken

Es werden keine Gewinnversprechen gemacht.
Die Leistung hängt ausschließlich von der Konfiguration, der Auswahl der Instrumente und den Marktbedingungen ab.

🛠️ Konfigurierbare Parameter

  • Risiko pro Handel (% des Saldos)

  • Stop Loss und Take Profit in Ticks

  • Handelsrichtung: Kaufen / Verkaufen / Beides

  • Tages- und Sitzungsfilter

  • Maximales Spread-Limit

  • Maximale Trades pro Tag

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser EA ist ein Ausführungswerkzeug, keine Garantie für Ergebnisse.
Vor dem Live-Handel werden Demotests und eine ordnungsgemäße Validierung dringend empfohlen.

🌐 Gemeinschaft & Ressourcen

Greifen Sie auf Lehrmaterial, technische Diskussionen und Community-Unterstützung in unserer privaten Gruppe zu:

👉 https://www.skool.com/popeyacademy


Empfohlene Produkte
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experten
SecUnit B22 ist eine professionelle ATR-Trailing-Stop-Strategie , die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung. Überblick über die Strategie Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die
FREE
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
Experten
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING Es handelt sich um einen Experten-Assistenten, der mit seiner MICRO LOTES-Strategie, die so konzipiert ist, dass sie mit einem DROWDON von weniger als 10 % auf lange Sicht funktioniert und die Kunden schützt, konstant und vermietbar ist. Este Asesor Experto, es la evolución de BLACKROCK DYNAMISCH Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la AL
ORB Master Breaker
VALU VENTURES LTD
Experten
Configurable Opening Range Breakout EA Professional opening range breakout strategy with comprehensive filtering system and advanced risk management Strategy Overview This Expert Advisor implements the proven Opening Range Breakout (ORB) strategy, designed specifically for NYSE market hours. The EA identifies the opening range during the first 15 minutes after NYSE open and executes breakout trades when price moves beyond this range with confirmation. Core Features Risk Management Configurable
Prism Winner EA
VALU VENTURES LTD
4.2 (5)
Experten
Prism Winner EA - Multi-Strategy Expert Advisor Prism Winner EA combines four proven trading strategies with flexible execution modes. Trade single positions with stop losses or use advanced grid strategies. The system includes comprehensive risk management and professional filtering. Key Features Four Trading Strategies RSI Mean Reversion:   High-precision trades based on overbought/oversold conditions. Bollinger Bands Classic:   Statistical captures of price extremes. Support/Resistance Bounc
FREE
Valkyrie USDJPY
Yusuf Mohamed Noor Hasa Saleh
Experten
Valkyrie USDJPY - Sondereinführungspreis! Sonderpreis 50 USD Valkyrie USDJPY - Präzision. Sicherheit. Beständigkeit. Valkyrie USDJPY ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Trader, die Stabilität, Sicherheit und beständiges Wachstum schätzen. Er wurde gründlich getestet und hat sich seit 2020 bewährt, wobei er seit 5 Jahren eine Gewinnrate von 100% aufweist. Hauptmerkmale: Bewährte Leistung : Ungebrochene 100% Gewinnrate seit 2020 . Sicher & Transparent : Kein Martingal Kein Grid Keine Arb
MATH Master Basic
VALU VENTURES LTD
Experten
Math Master Basic - Expert Advisor works for   props , it have low dd with high PF.  Overview Math Master Basic is a sophisticated multi-strategy Expert Advisor that combines advanced mathematical analysis with proven trading methodologies. This EA is designed for traders seeking consistent performance through diversified algorithmic strategies. Core Strategies Included 1. Mathematical Progression Strategy Advanced Grid System : Intelligent grid-based trading with dynamic lot progression Confide
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Experten
Deflection MT5 (MT4 Version https://www.mql5.com/ru/market/product/63276) - ein trendfolgender Expert Advisor. Er basiert auf der Strategie der Suche nach Einstiegspunkten am Anfang eines Trends. 2 EMA werden für die Signalbestimmung verwendet. Deflection verfügt über ein adaptives System zur Berechnung von Gewinn- und Verlustzielen, das auf der aktuellen Volatilität basiert. Die Risikokontrolle wird durch das TP/SL-Verhältnis und durch die Einstellung des Risikos pro Handel in Höhe eines Ausgle
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Quantum Core AI
Muhammad Nadeem Satti
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit Quantum Core AI , einem hochentwickelten Expert Advisor, der für den modernen algorithmischen Trader entwickelt wurde. Dieser EA nutzt eine "Quantum"-Klassifizierungslogik zur Analyse von Marktzuständen und stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte statistische Bedingungen erfüllt sind. Er geht über einfache Indikatoren hinaus, indem er einen komplexen, mehrschichtigen Ansatz zur Trenderkennung verwendet. Intelligenzgesteuerte Eingaben:
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experten
Ich habe in der Vergangenheit viele Dinge im Devisenhandel ausprobiert und in den letzten 3,5 Jahren eine Menge gelernt. Ich habe verschiedene Tools für den manuellen Handel ausprobiert und hatte nicht viel Erfolg. Der Devisenmarkt hat mich schon immer fasziniert. Die Integration von Volumendaten ist eine einzigartige Funktion und erhöht die Qualität der Handelsentscheidungen des Expert Advisors erheblich. Und ja, man darf nicht vergessen, dass Backtest-Ergebnisse nicht mit Live-Ergebnissen gle
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
Prism Smart
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Smart High Performance V12.45 - API Enhanced Complete Edition Professional Trading System with Real-Time Intelligence 37 Independent Strategies | Live API Integration | Banking Grade Control | AI/ML Enhancement KEY HIGHLIGHTS 37 Individual Strategies - Complete independence with individual tracking. Real API Integration - Live news, economic data, and VIX volatility feeds. Banking Grade Quality - Institutional-level performance standards. Smart Auto-Lot System - Dynamic position sizing wi
Wabi Sabi
Marc Maina Mwangi
4.33 (3)
Experten
EINLEITUNG Wabi Sabi ist ein Expert Advisor, der sowohl in niedrigen als auch in hohen Zeiträumen arbeitet. In niedrigeren Analysezeiträumen verhält er sich wie ein HFT-Bot und in höheren Analysezeiträumen verringert sich seine Handelsfrequenz erheblich. INDIKATOREN Er verwendet zwei Indikatoren, um Trades einzugehen. Dies sind der Relative Strength Index (RSI) und die Bollinger Bands. Er zielt auf Preisrückgänge sowohl innerhalb der oberen als auch der unteren Grenzen der Bollinger Bands. E
FREE
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Piazza MT5 — Professionelles Tool für automatisierten Handel Piazza MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die einen systematischen Ansatz und moderne Technologie schätzen. Die Architektur kombiniert Marktanalyse-Algorithmen mit adaptiven Risikomanagement-Mechanismen, wodurch der Handelsprozess automatisiert und subjektive Entscheidungen reduziert werden. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wichtige Funktione
Yen Spike Chaser
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experten
Yen Spike Chaser ist ein professioneller Expert Advisor (EA) für den Handel mit einem einzelnen Asset und einem einzelnen Zeitrahmen (H4), der speziell auf große Kursbewegungen des USD/JPY abzielt. Nach sechs Jahren manuellen Handels habe ich beschlossen, meine Vorteile zu systematisieren, und Yen Spike Chaser ist eine davon: einfache Regeln und fehlerfreie Ausführung. Dieser EA nutzt ausgefeilte Algorithmen, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und bietet gleichzeitig
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Experten
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Better Age
Andreas Franz Brunner
Experten
Popgun-Programm – Automatisiertes Handelssystem Was ist ein Popgun im Trading? Der Begriff Popgun stammt aus der Candlestick-Analyse und beschreibt ein klassisches Preisaktionsmuster, das aus drei aufeinanderfolgenden Kerzen besteht: Outside Bar (erste Kerze): Eine dominante Kerze mit einem höheren Hoch und tieferen Tief im Vergleich zur folgenden Kerze. Sie zeigt eine weite Preisspanne an. Inside Bar (zweite Kerze): Diese Kerze befindet sich vollständig innerhalb der Preisspanne (High/Low)
Valkyrie Scalper
Yusuf Mohamed Noor Hasa Saleh
5 (2)
Experten
Hinweis: Sprechen Sie mit mir für Broker Timing-Konfiguration, weil einige Makler können unterschiedliche Zeit-Offset haben. EA wird nicht gut funktionieren mit einigen der Makler wie Exness . Valkyrie GBPUSD ist ein professioneller Scalping Expert Advisor, der speziell für den GBPUSD entwickelt wurde. Er kombiniert mehrere Bestätigungen , eine einzigartig gute Risiko-Ertrags-Struktur und striktes Handels-Timing, um eine konsistente Performance zu liefern. Hauptmerkmale Mit vielen Bestätigungen
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Bull Machine Pro
VALU VENTURES LTD
Experten
Bull Machine EA v9.0 - Professional Multi-Strategy System 7 Powerful Strategies in One EA Most EAs use one strategy and fail when markets change. Bull Machine EA adapts with seven proven strategies: MA Alignment: Classic trend following. MA Cross: Momentum entries. MA Alignment + Cross: Double confirmation. Multiple MA Confluence: A 5-MA perfect setup. MA Slope Analysis: Trend strength filter. Adaptive MA: Dynamic adaptation. MA Distance Bounce: Pullback entries. Key Features Universal Timefram
PowerMax Pro MT5
Sergey Belov
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor, der auf jeder Art von Konten und mit jeder Art von Spreads arbeitet. Der Expert Advisor setzt immer den TakeProfit, so dass die Aufträge auch bei Internetunterbrechungen rechtzeitig und zu einem günstigen Preis geschlossen werden. Der Zeitrahmen auf dem Chart spielt keine Rolle, Sie können beliebige Ziffern einstellen. Der Arbeits-Zeitrahmen wird direkt in den Einstellungen des EA festgelegt. Um das Depot zu schützen und mögliche Verluste zu begrenz
DCC Scalper
Fernando De Paljla Silva
Experten
DCC Scalper verwendet den Donchian Channel Indikator zusammen mit der Candlestick- und Preisanalyse, um ein Markteintrittssignal zu identifizieren. Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist DCC Scalper genau das Richtige für Sie. DCC Scalper verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung EURUSD Zeitrahmen 1H PRO EA ist ein preisaktionsbasierter Expert Advisor, der durch Anpassung seiner Einstellungen auf jedes Forex-Währungspaar und jeden Zeitrahmen abgestimmt werden kann. Mit flexiblen Parametern können Sie USD PRO EA an den Handel mit jedem beliebigen Forex-Symbol anpassen, indem Sie einfach die Einstellungen ändern. Mit den Zeitlimit-Einstellungen haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann der EA aktiv ist. So können Sie die Handelssitzungen genau auf die liquid
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experten
*** NEU: Takeprofit und Stoploss mit festen Werten in Punkten *** *** Automatischer Handelsstart an der brasilianischen Börse *** Ichimoku Ninja EA ist ein Handelsroboter für den Mini-Index (WIN) und Mini-Dollar (WDO ), gehandelt an der brasilianischen Börse Bovespa. Der Roboter handelt entsprechend dem Trend, basierend auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator, entsprechend seiner Dynamik. Darüber hinaus können die Takeprofit- und Stoploss-Ziele nach festen Werten oder dem Bollinger Band , je nach
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Weitere Produkte dieses Autors
Liquid Pours Xtreme
POPEY GROUP S.A.C.S.
3.67 (3)
Experten
Liquid Pours Xtreme EA ist ein Expert Advisor, der das Trading auf Basis von Liquiditätsmustern automatisiert und dabei ein konfigurierbares Risikomanagement sowie hohe Flexibilität bei den Einstellungen bietet. 1. Liquiditätsmuster und individuell anpassbare Handelszeiten Geplante Erfassung: Erfasst die Preisbewegung in zwei vom Benutzer definierten Zeitintervallen ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 sowie LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Handelssignale: Generiert Kauf- oder Verkaufssignale basier
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
FluxMA Pro
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
FluxMA - Moving Average Expert Advisor mit professionellem Risikomanagement FluxMA ist ein einfacher, sauberer und robuster Expert Advisor (EA), der auf Preis-Crossovers mit einem konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt basiert. Er wurde für Trader entwickelt, die ein transparentes System ohne Martingale oder Grids und mit einem seriösen Risikomanagement auf Basis eines Prozentsatzes des Saldos oder des Eigenkapitals wünschen. Es ist keine "Black Box": Sie wissen genau, wann es einsteigt, w
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension