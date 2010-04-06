CTR Reclaim
CTR Reclaim ist ein struktureller Reversal Expert Advisor, der auf der Close-Triggered Reversal (CTR )-Logik aufbaut. Er wurde entwickelt, um falsche Ausbrüche der jüngsten Hochs und Tiefs durch eine vollständig systematische, regelbasierte Ausführung auszunutzen.
Der EA identifiziert Szenarien, in denen der Preis:
-
ein vorheriges Hoch oder Tief durchbricht, und
-
wieder innerhalb der vorherigen Spanne schließt,
eine Ausbruchsfalle bestätigt.
Die Trades werden zum Eröffnungszeitpunkt der nächsten Kerze ausgeführt, und zwar erst dann, wenn der Schlusskurs die Umkehrung bestätigt.
Dieser Ansatz priorisiert die Bestätigung des Kerzenschlusses als entscheidendes Signal und filtert Einstiege heraus, die durch Level Taps, Intrabar Noise oder Stop-Hunt-Spikes verursacht werden.
⚙️ Hauptmerkmale
-
CTR-Logik (Close-Triggered Reversal) basierend auf einer Zwei-Kerzen-Struktur
-
Dynamisches Risikomanagement durch Balance-Prozentsatz
-
Maximal 1 Trade pro Tag (Overtrading-Kontrolle)
-
Konfigurierbare Filter:
-
Handelstage
-
Sitzungszeiten
-
maximaler Spread
-
-
Kompatibel mit Netting-Konten
-
Ausführung von Marktaufträgen
-
Vollständiger Volumen- und Margenschutz(Market-Safe Execution)
📈 Trading-Ansatz
Entwickelt für Händler, die Wert auf:
-
disziplinierte Ausführung
-
klare, wiederholbare Regeln
-
minimale manuelle Eingriffe
CTR Reclaim verwendet NICHT:
-
Martingal
-
Gitter
-
Absicherung
-
Rückgewinnungstechniken
Es werden keine Gewinnversprechen gemacht.
Die Leistung hängt ausschließlich von der Konfiguration, der Auswahl der Instrumente und den Marktbedingungen ab.
🛠️ Konfigurierbare Parameter
-
Risiko pro Handel (% des Saldos)
-
Stop Loss und Take Profit in Ticks
-
Handelsrichtung: Kaufen / Verkaufen / Beides
-
Tages- und Sitzungsfilter
-
Maximales Spread-Limit
-
Maximale Trades pro Tag
⚠️ Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden.
Dieser EA ist ein Ausführungswerkzeug, keine Garantie für Ergebnisse.
Vor dem Live-Handel werden Demotests und eine ordnungsgemäße Validierung dringend empfohlen.
🌐 Gemeinschaft & Ressourcen
Greifen Sie auf Lehrmaterial, technische Diskussionen und Community-Unterstützung in unserer privaten Gruppe zu:
