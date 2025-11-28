EV Asian Range Reversal ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Spanne der asiatischen Sitzung zu erkennen und Umkehrungen zu handeln, sobald die Londoner Sitzung eröffnet wird. Er konzentriert sich auf Übergänge mit hoher Volatilität und zielt darauf ab, Marktverschiebungen zu erfassen, die auftreten, wenn Liquidität von beiden Seiten der Spanne genommen wird.

Der EA identifiziert automatisch das Hoch und das Tief der Sitzung, validiert die Struktur und führt eine Umkehrstrategie aus, wenn der Preis die Liquidität mitnimmt und die Richtung bestätigt. Stop-Loss, Take-Profit und Handelszeiten sind vollständig konfigurierbar, so dass die Benutzer das System an ihre Broker-Bedingungen und Zeitzone anpassen können.

Der Algorithmus kann auf GBPUSD und EURUSD angewendet werden, wobei er für andere Paare laufend optimiert wird. Er umfasst eine integrierte Risikokontrolle, Session-Filter und einen Spread-Schutz für eine konsistente Ausführung.

EV Trading Labs testet und verfeinert das System weiterhin auf Leistungsstabilität und Optimierung. Derzeit als UNDER TEST für Live-Feedback und Validierung gekennzeichnet.