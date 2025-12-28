EV Supply Demand POI ist ein auf Smart Money basierender Expert Advisor, der institutionelle Points of Interest (POI) anhand von Angebots- und Nachfragezonen, Orderblöcken und Fair Value Gaps auf dem höheren Zeitrahmen identifiziert und Eingänge auf dem niedrigeren Zeitrahmen durch Sweep- und Break of Structure-Bedingungen bestätigt. Sobald der Preis einen gültigen POI erreicht hat, verfeinert der EA einen präzisen Limit-Einstieg unter Verwendung der jüngsten Ungleichgewichte im unteren Zeitrahmen und erstellt strukturierte Setups mit kontrolliertem Risiko.

Auf dem höheren Zeitrahmen scannt der EA historische Balken und erkennt Angebots- und Nachfragezonen, die durch die Swing-Struktur und die ATR-Bewertung definiert sind, sowie Fair-Value-Lücken, die durch Verschiebungen entstehen, und Orderblöcke, die durch impulsive Bewegungen bestätigt werden. Jeder POI wird nach seiner relativen Größe und Volatilität bewertet, nach Mindestpunktzahl, Zeitrahmenkonfiguration und maximalem Alter gefiltert, und nur frische und relevante Zonen bleiben aktiv. Wenn der Preis eine Zone abschwächt, kann der EA sie automatisch deaktivieren, um die Umgebung sauber zu halten und sich auf die nächste Gelegenheit zu konzentrieren.

Wenn der Preis eine aktive Angebots- oder Nachfragezone erreicht, bewertet die Bestätigungs-Engine für den unteren Zeitrahmen, ob es einen Liquiditäts-Sweep und einen anschließenden Strukturbruch in der erwarteten Richtung gegeben hat. Liegt eine Bestätigung vor, berechnet der EA ein verfeinertes Einstiegslimit, platziert einen strukturellen Stopp mit einem konfigurierbaren Puffer und setzt den Take Profit als Risiko-Rendite-Multiplikator auf der Grundlage des tatsächlichen Abstands zum Stopp. Das System kann auch den halben Take Profit automatisch verwalten, entweder durch Aufteilung der Position in zwei schwebende Aufträge oder durch Schließen der Hälfte der Position, sobald das erste Ziel während der Laufzeit erreicht wird.

Das Risikomanagement ist vollständig integriert. Die Positionsgröße kann anhand eines Prozentsatzes des Eigenkapitals oder eines festen Lots berechnet werden. Spread-Filter verhindern den Einstieg bei schlechten Handelsbedingungen. Session-Filter erlauben den Betrieb nur während London, New York oder beidem. Ein tägliches Drawdown-Limit in Prozent kann aktiviert werden, um den Handel für den Tag zu stoppen und optional alle Positionen zu schließen, sobald dieses Limit erreicht ist. All dies gewährleistet einen kontrollierten und disziplinierten Betrieb in unterschiedlichen Marktumgebungen.

Der EA zeichnet alle aktiven POIs direkt auf dem Chart, einschließlich Angebots- und Nachfragezonen, Fair-Value-Gaps und Orderblöcke, jeweils mit eigenem Label, das Typ, Seite, Zeitrahmen, Score und Erstellungszeitpunkt angibt. Ein integriertes HUD zeigt den aktuellen Status der Handelssitzung, den Spread, den täglichen Drawdown-Status, die konfigurierten Zeitrahmen, den aktiven POI in der Nähe des Preises, die Sweep- und Break-of-Structure-Bestätigung, das aktuelle Trade-Risk-to-Reward sowie die Anzahl der ausstehenden Orders an.

EV Supply Demand POI verwendet keine Martingale, kein Grid und kein Averaging. Jeder Handel ist unabhängig, strukturbasiert und risikodefiniert und stützt sich ausschließlich auf POIs in höheren Zeitrahmen, Bestätigungen in niedrigeren Zeitrahmen und disziplinierte Ausführung. Es eignet sich für Händler, die ein technisch getriebenes POI-System suchen, das auf Smart-Money-Konzepte ausgerichtet ist und sich auf institutionelle Zonen, Bestätigungslogik und raffinierte Limit-Entries mit klarem und konsequentem Risikomanagement konzentriert.