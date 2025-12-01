Divine Assistant
- Utilitys
- Zhang Kai Xu
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
Kernfunktion
Intelligente Transaktionsverwaltung
- Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus.
- Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funktionen können mit einer Taste bedient werden, um Positionsinformationen, Gewinn- und Verluststatus und Spread-Status in Echtzeit anzuzeigen.
- Minimierungs- und Sperrfunktionen des Panels werden unterstützt, um Fehlbedienungen zu verhindern.
Produktvorteil
- Effiziente und bequeme Bedienung ohne komplizierte Einstellungen, grafische Bedienung von Anfang an, Verabschiedung von mühsamer Code-Echtzeitdatenaktualisierung und rechtzeitige Entscheidungsfindung.
- Sichere und zuverlässige Spread-Überwachung, um schlechte Marktbedingungen zu vermeiden.
- Professionelle und praktische Unterstützung für mehrere Ordertypen, flexible Verwaltung von Lots, detaillierte Anzeige von Positionsinformationen.
Anwendbares Szenario
- Manuelle Händler: Professionelle und bequeme Kontrollinstrumente.
- Effizienzsucher: Ein-Klick-Bedienung zur Verbesserung der Transaktionseffizienz.
Wenn Sie es bequem benutzen, denken Sie daran, es mit Ihren Freunden zu teilen!
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen