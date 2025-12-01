Divine Assistant

Kernfunktion

Intelligente Transaktionsverwaltung

  1. Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus.
  2. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funktionen können mit einer Taste bedient werden, um Positionsinformationen, Gewinn- und Verluststatus und Spread-Status in Echtzeit anzuzeigen.
  3. Minimierungs- und Sperrfunktionen des Panels werden unterstützt, um Fehlbedienungen zu verhindern.

Produktvorteil

  1. Effiziente und bequeme Bedienung ohne komplizierte Einstellungen, grafische Bedienung von Anfang an, Verabschiedung von mühsamer Code-Echtzeitdatenaktualisierung und rechtzeitige Entscheidungsfindung.
  2. Sichere und zuverlässige Spread-Überwachung, um schlechte Marktbedingungen zu vermeiden.
  3. Professionelle und praktische Unterstützung für mehrere Ordertypen, flexible Verwaltung von Lots, detaillierte Anzeige von Positionsinformationen.

Anwendbares Szenario

  1. Manuelle Händler: Professionelle und bequeme Kontrollinstrumente.
  2. Effizienzsucher: Ein-Klick-Bedienung zur Verbesserung der Transaktionseffizienz.

Wenn Sie es bequem benutzen, denken Sie daran, es mit Ihren Freunden zu teilen!

Auswahl:
wzm006633
54
wzm006633 2025.12.07 07:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension