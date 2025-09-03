TrendLine Manager - Professioneller Handelsassistent

TrendLine Manager ist ein intelligentes Trading-Tool, das Ihnen hilft, Ihre Trades mithilfe von Trendlinien zu verwalten, die direkt auf Ihren Charts eingezeichnet sind. Anstatt jede Linie, die Sie zeichnen, manuell zu überwachen, übernimmt dieser Expert Advisor die Überwachung für Sie.

Was er tut:

Er wandelt jede von Ihnen eingezeichnete Trendlinie in einen aktiven Handelsauslöser um

Schließt automatisch Positionen, wenn der Kurs Ihre Stop-Loss- oder Take-Profit-Linien erreicht

Eröffnet neue Trades, wenn der Kurs Ihre Einstiegslinien überschreitet

Funktioniert mit schrägen Trendlinien, nicht nur mit horizontalen Kursniveaus

Überwacht mehrere Positionen und Linien gleichzeitig

So funktioniert es: Zeichnen Sie einfach Trendlinien auf Ihrem Chart und teilen Sie dem EA mit, was jede Linie tun soll. Markieren Sie eine Linie als "Stop Loss" und der EA schließt Ihre Geschäfte, wenn der Kurs sie berührt. Legen Sie eine andere als "Take Profit" fest, und der EA kümmert sich um Ihre Ausstiege. Zeichnen Sie "Entry"-Linien, und der EA eröffnet neue Positionen, wenn der Kurs diese Linien überschreitet.

Hauptmerkmale:

Saubere, moderne Schnittstelle, die alle Ihre aktiven Linien anzeigt

Positionsüberwachung in Echtzeit mit Gewinn/Verlust-Verfolgung

Flexible Trigger-Optionen: sofortige Bestätigung bei Berührung oder Bar-Close

Risikomanagement-Tools mit automatischer Losgrößenberechnung

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und unterstützt mehrere Handelsstrategien

Der EA wurde für Händler entwickelt, die Trendlinien-Analysen verwenden, aber die Ausführung automatisieren möchten. Egal, ob Sie Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen oder Swing-Trading auf Tages-Charts betreiben, TrendLine Manager behält die Übersicht, während Sie sich auf die Analyse konzentrieren.

Perfekt für Händler, die Unterstützungs-, Widerstands- und Ausbruchslinien zeichnen, aber nicht an ihren Bildschirmen kleben und auf Kursbewegungen warten wollen.



