EV Asian Range Reversal

EV Asian Range Reversal es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar el rango de la sesión asiática y operar las inversiones cuando se abre la sesión de Londres. Se centra en las transiciones de alta volatilidad y pretende capturar el desplazamiento del mercado que se produce cuando la liquidez se toma de ambos lados del rango.

El EA identifica automáticamente el máximo y el mínimo de la sesión, valida la estructura y ejecuta una estrategia de inversión cuando el precio barre la liquidez y confirma la dirección. El Stop Loss, Take Profit y las horas de negociación son totalmente configurables, permitiendo a los usuarios adaptar el sistema a las condiciones de su broker y zona horaria.

El algoritmo puede operar en GBPUSD y EURUSD, con optimización en curso para otros pares. Incluye control de riesgos integrado, filtros de sesión y protección de diferenciales para una ejecución coherente.

EV Trading Labs sigue probando y perfeccionando el sistema para mejorar la estabilidad y la optimización del rendimiento. Actualmente está marcado como EN PRUEBA para recibir comentarios y validación en directo.


