EV Adaptative Stack Trader

RSI Weighted Scaler Pro 2.8 ist ein kontrolliertes Multi-Entry-Handelssystem, das entwickelt wurde, um RSI-basierte Umkehr- und Erschöpfungspunkte mit stabiler, fester Lot-Skalierung auszunutzen. Der EA fügt nur dann Positionen hinzu, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben, ohne die Losgrößen zu erhöhen oder aggressive Risikomodelle anzuwenden.

Die Strategie nutzt überkaufte und überverkaufte RSI-Niveaus, um Zonen mit hoher Einstiegswahrscheinlichkeit zu generieren. Händler können die Bestätigung neuer Balken aktivieren, um das Rauschen zu reduzieren und die Anzahl der Positionen pro Richtung zu begrenzen.

Der EA verfügt über ein komplettes Risikomanagement-System: ein Basket-Take-Profit-System, das auf einem variablen Prozentsatz basiert, einen täglichen Drawdown-Schutz, der den Handel automatisch stoppt, wenn Limits erreicht werden, Spread-Filterung, zeitbasierte Handelsbeschränkungen, Margin-Kontrollen und Kompatibilität mit Netting- und Hedging-Modi.

Die Orderausführung erfolgt über ein adaptives Fallback-System, das die unterstützten Ausführungsmodi des Brokers erkennt und eine zuverlässige Orderplatzierung gewährleistet.

Alle Parameter sind vollständig anpassbar, einschließlich RSI-Einstellungen, Skalierungsgrenzen, Korbziel, täglicher Drawdown, Losgröße, Handelszeiten und Abweichungskontrolle.

RSI Weighted Scaler Pro 2.8 ist ideal für Händler, die einen disziplinierten und kontrollierten Ansatz für den Positionsaufbau suchen, der auf der RSI-Dynamik basiert, für die wichtigsten FX-Paare geeignet ist und sich an mehrere Zeitrahmen anpassen lässt.