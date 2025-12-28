EV GoldFish

Goldfish EMA Risk Manager MT5 ist ein vollautomatischer EMA Crossover Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Intraday-Handel mit Schwerpunkt auf Risiko- und Money-Management entwickelt wurde. Die Kernstrategie basiert auf einem klassischen Trendfolgekonzept, das zwei Exponential Moving Averages (Fast und Slow) auf einem benutzerdefinierten Zeitrahmen verwendet. Der EA sucht nach bullishen und bearishen EMA-Crossovers, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen, erlaubt immer nur einen Handel pro Symbol und prüft einmal pro Balken auf neue Signale anstatt bei jedem Tick, um Rauschen und Over-Trading zu reduzieren.

Das Risiko pro Handel wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet, wobei der Stop Loss in Pips definiert und automatisch in die richtige Tickgröße für jedes Symbol umgerechnet wird. Der Take Profit wird von einem konfigurierbaren Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko abgeleitet, und der EA überwacht auch den täglichen Gewinn und Verlust in Prozent. Sobald die maximalen täglichen Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht sind, schließt Goldfish alle offenen Positionen für das betreffende Symbol und sperrt den weiteren Handel für den Rest des Tages, um das Konto vor emotionalem oder übermäßigem Handel zu schützen.

Goldfish enthält eine fortschrittliche Verwaltungsebene mit partiellem Take Profit, Break-Even-Logik und einem optionalen Trailing Stop. Der Benutzer kann eine teilweise Schließung bei einem gewählten R-Multiplikator aktivieren, wodurch ein konfigurierbarer Prozentsatz der Position automatisch geschlossen und der Stop-Loss auf den Break-Even plus einen Ausgleich in Pips verschoben wird, um die Kosten zu decken und den Gewinn zu sichern. Wenn das verbleibende Volumen nach dem Teilschluss unter der Mindest-Lotgröße des Brokers liegt, schließt der EA sinnvollerweise die gesamte Position, anstatt unbrauchbares Volumen zu hinterlassen. Der Trailing-Stop kann ebenfalls aktiviert werden und startet erst dann, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl von Pips in den Gewinn gelaufen ist, und aktualisiert dann den Stop-Loss um einen definierten Trailing-Schritt, der sich immer in Richtung des Gewinns und niemals über das Take-Profit-Niveau hinaus bewegt.

Um sich an unterschiedliche Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen, bietet Goldfish einen eingebauten Sitzungsfilter und einen Spread-Filter. Der Sitzungsfilter ermöglicht es Ihnen, neue Eingänge auf die New Yorker, Londoner und/oder asiatischen Sitzungen zu beschränken, während Sie gleichzeitig bestehende Trades jederzeit verwalten können. Der Spread-Filter misst kontinuierlich den aktuellen Spread in Pips und blockiert neue Trades, wenn die Marktbedingungen zu schlecht sind und der Spread den maximal zulässigen Wert überschreitet. Insgesamt bietet der Goldfish EMA Risk Manager MT5 eine einfache, aber robuste EMA-basierte Einstiegslogik in Kombination mit professionellen Schutztools, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für Händler macht, die Wert auf kontrolliertes Risiko und disziplinierte Ausführung legen.