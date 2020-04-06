EV Smart Breakout Pro - Institutional Scalping System ist eine automatisierte Ausbruchsstrategie, die entwickelt wurde, um explosive Bewegungen nach Phasen der Konsolidierung zu erfassen. Es kombiniert reine Preisaktionsausbrüche mit dem Percentage Price Oscillator (PPO) als Momentum-Filter, der dem EA hilft, sich auf starke, direktionale Bewegungen zu konzentrieren und viele falsche Ausbrüche zu vermeiden, die in flachen Märkten auftreten.

Der EA scannt den Chart kontinuierlich nach engen Bereichen und wichtigen Ausbruchsniveaus. Wenn der Preis beginnt, sich aus diesem Bereich herauszubewegen, bestätigt der PPO das Momentum in dieselbe Richtung. Nur wenn beide Bedingungen zusammentreffen, sucht das System nach einem Einstieg, mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, damit jeder Handel ein klares Risiko und ein realistisches Gewinnziel hat.

BREAKOUT(PPO) ist kein Scalper, der ultraniedrige Spreads oder eine millisekundenschnelle Ausführung benötigt. Er ist für strukturierte Breakout-Setups mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Profil konzipiert. Sie haben die Kontrolle über die wichtigsten Parameter: Risiko pro Handel, maximale Anzahl offener Positionen, Handelszeiten und Filter, mit denen Sie das Verhalten des EA an Ihren Broker und Ihr eigenes Risikoprofil anpassen können.

Sie können BREAKOUT(PPO) auf Forex, Indizes oder Metalle und über verschiedene Zeitrahmen hinweg einsetzen. Ich empfehle Ihnen, mit liquiden Symbolen und Intraday-Zeitrahmen zu beginnen und dann Ihre Einstellungen im Strategietester fein abzustimmen, bevor Sie live gehen. Beginnen Sie mit einem konservativen Risiko, beobachten Sie, wie sich der EA in verschiedenen Marktphasen verhält (Trend, Schwankung, hohe Volatilität) und erhöhen Sie erst dann schrittweise Ihre Positionsgröße, wenn Sie mit der Performance zufrieden sind.

Der EA wurde für Händler entwickelt, die eine saubere, regelbasierte Ausbruchslogik mit einem Momentum-Bestätigungslayer und transparentem Risikomanagement mögen. Verbinden Sie ihn mit Ihren bevorzugten Instrumenten, laden Sie Ihre Einstellungen, lassen Sie ihn die Überwachungsarbeit für Sie erledigen und konzentrieren Sie sich auf die Überwachung der Statistiken und das Treffen datengesteuerter Entscheidungen.