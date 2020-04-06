EV Smart Breakout Pro

EV Smart Breakout Pro - Institutional Scalping System ist eine automatisierte Ausbruchsstrategie, die entwickelt wurde, um explosive Bewegungen nach Phasen der Konsolidierung zu erfassen. Es kombiniert reine Preisaktionsausbrüche mit dem Percentage Price Oscillator (PPO) als Momentum-Filter, der dem EA hilft, sich auf starke, direktionale Bewegungen zu konzentrieren und viele falsche Ausbrüche zu vermeiden, die in flachen Märkten auftreten.

Der EA scannt den Chart kontinuierlich nach engen Bereichen und wichtigen Ausbruchsniveaus. Wenn der Preis beginnt, sich aus diesem Bereich herauszubewegen, bestätigt der PPO das Momentum in dieselbe Richtung. Nur wenn beide Bedingungen zusammentreffen, sucht das System nach einem Einstieg, mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, damit jeder Handel ein klares Risiko und ein realistisches Gewinnziel hat.

BREAKOUT(PPO) ist kein Scalper, der ultraniedrige Spreads oder eine millisekundenschnelle Ausführung benötigt. Er ist für strukturierte Breakout-Setups mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Profil konzipiert. Sie haben die Kontrolle über die wichtigsten Parameter: Risiko pro Handel, maximale Anzahl offener Positionen, Handelszeiten und Filter, mit denen Sie das Verhalten des EA an Ihren Broker und Ihr eigenes Risikoprofil anpassen können.

Sie können BREAKOUT(PPO) auf Forex, Indizes oder Metalle und über verschiedene Zeitrahmen hinweg einsetzen. Ich empfehle Ihnen, mit liquiden Symbolen und Intraday-Zeitrahmen zu beginnen und dann Ihre Einstellungen im Strategietester fein abzustimmen, bevor Sie live gehen. Beginnen Sie mit einem konservativen Risiko, beobachten Sie, wie sich der EA in verschiedenen Marktphasen verhält (Trend, Schwankung, hohe Volatilität) und erhöhen Sie erst dann schrittweise Ihre Positionsgröße, wenn Sie mit der Performance zufrieden sind.

Der EA wurde für Händler entwickelt, die eine saubere, regelbasierte Ausbruchslogik mit einem Momentum-Bestätigungslayer und transparentem Risikomanagement mögen. Verbinden Sie ihn mit Ihren bevorzugten Instrumenten, laden Sie Ihre Einstellungen, lassen Sie ihn die Überwachungsarbeit für Sie erledigen und konzentrieren Sie sich auf die Überwachung der Statistiken und das Treffen datengesteuerter Entscheidungen.


Empfohlene Produkte
Orca
Noriyuki Suzuki
Experten
Orca erkennt Trends und leichte Kursstagnationen und zielt darauf ab, Positionen in Richtung des Ausbruchs einzugehen. Indem er heikle Kursbewegungen während einer Handelsspanne vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses. Er erzielt gute Ergebnisse in Märkten mit Trends, neigt aber dazu, bei längeren Kursschwankungen zu stagnieren. Er eignet sich für Instrumente wie USDJPY und Gold, wo Trends häufig zu einseitigen Kursbewegungen führen. Dieser EA arbeitet auf dem H1-Zeitr
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
FREE
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experten
Dieser Roboter wurde ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf mittleren Zeitskalen (M30, H1) . Im Gegensatz zu traditionellen Scalpers konzentriert sich Best Scalper XAUUSD 30min auf Trendumkehrungen und verwendet fortschrittliche Indikatoren wie RSI, Bollinger Bands und Price Action . Die Strategie basiert auf der Erkennung kritischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , bei denen der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendumkehr a
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experten
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Produkt. MustForex Bollinger Bands V1 Premium Expert advisor Er folgt einer bestimmten Swing-Strategie. Er handelt, indem er dem Bollinger Bands Indikator folgt und ihn analysiert, um den Einstiegs- und Ausstiegspunkt zu bestimmen. Gewinne können durch die einstellbaren Trailing Stop/Break Even Eingaben gesichert werden. Jeder Handel ist durch einen dynamischen automatischen Stop-Loss und eine dynamische automatische Gewinnmitnahme geschütz
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
BOOM und CRASH Hüllkurven Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , einem sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell auf die hochaktuellen Boom- und Crash-Indizes zugeschnitten ist. Dieser EA kombiniert die Präzision von Envelopes und RSI-Indikatoren mit einer robusten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein dynamisches Werkzeug, um von schnellen Marktbewegungen zu profitieren. Egal, ob Sie ein erfahrener
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Symbiosis
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experten
Expert Advisor auf der Grundlage einer vielfach getesteten Preisaktionsstrategie + Signalfilter Der EA enthält bereits alle Variablen in seiner Programmierung, es genügt, ihn auf dem EUR/USD-Diagramm mit den Werten laufen zu lassen, die er standardmäßig enthält. BESCHREIBUNG DER STRATEGIE Beim Price Action Trading wird die Entwicklung einer Währung analysiert, um vorherzusagen, wie sie sich in Zukunft entwickeln könnte. Dieser EA analysiert eine Reihe von charakteristischen Mustern, die verwend
FREE
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experten
HANDBUCH DES WIEDERHERSTELLUNGSGRIFFS Das Recovery Grip System kann sowohl einen isolierten Verlust als auch einen Verlust, der durch einen Griff oder mehrere Aufträge entstanden ist, ausgleichen. Der Algorithmus gleicht die Verluste schrittweise aus, bis das Eigenkapital wieder bei Null liegt. Dieses System ermöglicht es Ihnen, den Algorithmus vor dem Kauf zu testen, da es über ein leistungsstarkes Simulationssystem verfügt, in dem Sie wählen können, ob Ihr Verlust ein einzelner Auftrag ode
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Regime Adaptive RR Trail
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
# Regime Adaptive RR Trail (Validator-Safe Build) **Zweck** Ein praktischer Expert Advisor für Trend- und Range-Bedingungen mit konservativen Risikokontrollen, One-Trade-per-Bar-Enforcement und RR Step-Lock-Trailing. Enthält eine Validator-Voreinstellung, um die MQL5-Marktprüfungen zu bestehen. --- ## Was es tut (hohe Ebene) * Erkennt das **Marktregime** (Trend / Range / Ruhig / Volatil) und wendet einen geeigneten **Einstiegsstil** an. * Erzwingt **1 Trade pro Bar** (Hard Lock), um Over-Tr
FREE
Callidus Simple
Mate Patrik Toth
5 (1)
Experten
Ich bin Callidus Simple. Ich bin Ihr spezialisierter Goldhandelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin eine spezialisierte, leistungsstarke Version des Callidus Trading Frameworks, entwickelt und optimiert für einen einzigen Zweck: die einzigartige und volatile Persönlichkeit des Goldmarktes (XAUUSD) zu meistern. Ich bin keine verkrüppelte Demo. Ich bin ein voll funktionsfähiger Expert Advisor, der denselben hochentwickelten, adaptiven Dual-Engine-Kern wie mein Ultimate-Geschwisterchen enthält. Der ein
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experten
Der EA eröffnet Trades auf der Grundlage von Signalen des Fractals-Indikators und verwendet intelligente Mittelwertbildung und Positionsvolumenberechnung. Im Gegensatz zu den meisten Grid-Expert Advisors eröffnet Double Grid Pro Mittelwertbildungspositionen nur bei Signalen. Der Fractals-Indikator wird in diesem Fall als der effektivste angesehen. Der Expert Advisor kann für einen aggressiven und konservativen Handelsstil konfiguriert werden. Der Schlüsselparameter der Strategie ist der Parame
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Experten
Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem Smart Breakout EA Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch. Live-Trades: Klicken Sie hier
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experten
Algo Edge EA Dieser EA nur BUY Download der zweiten EA für SELL und führen Sie es beide. -DE40/ Tec100 Selbstlernender EA nur den EA auf den Chart setzen und starten keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und vieles mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:3
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Experten
QFT Scalp Gold ist ein XAUUSD-Scalping-Roboter , der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es Marktbewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennt und diese Informationen ausnutzt.Das Problem mit den meisten Scalping-Systemen ist der allgemeine Mangel an einer glaubwürdigen Reaktion, wenn der Markt sehr große Bewegungen gegen eine riesige Anzahl von offenen Trades macht, die sich oft auf ein sehr niedriges Gewinn-Risiko-Verhältnis stützen. QFT Scalp G
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master
Tomas Vanek
Experten
Die GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/ Die wichtigsten Detail
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Experten
Killzone Liquidity Sweep EA Pro von EV Trading Labs Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind. Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und
FREE
EV GoldFish
Enrique Valeros Muriana
Experten
Goldfish EMA Risk Manager MT5 ist ein vollautomatischer EMA Crossover Expert Advisor für MetaTrader 5, der für den Intraday-Handel mit Schwerpunkt auf Risiko- und Money-Management entwickelt wurde. Die Kernstrategie basiert auf einem klassischen Trendfolgekonzept, das zwei Exponential Moving Averages (Fast und Slow) auf einem benutzerdefinierten Zeitrahmen verwendet. Der EA sucht nach bullishen und bearishen EMA-Crossovers, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen, erlaubt immer nur einen Ha
FREE
EV Supply Demand POI
Enrique Valeros Muriana
Experten
EV Supply Demand POI ist ein auf Smart Money basierender Expert Advisor, der institutionelle Points of Interest (POI) anhand von Angebots- und Nachfragezonen, Orderblöcken und Fair Value Gaps auf dem höheren Zeitrahmen identifiziert und Eingänge auf dem niedrigeren Zeitrahmen durch Sweep- und Break of Structure-Bedingungen bestätigt. Sobald der Preis einen gültigen POI erreicht hat, verfeinert der EA einen präzisen Limit-Einstieg unter Verwendung der jüngsten Ungleichgewichte im unteren Zeitrahm
FREE
ICT Quant Flow
Enrique Valeros Muriana
Experten
ICT Quant Flow ist ein automatisiertes Handelssystem, das moderne ICT-Konzepte mit einem sauberen quantitativen Ausführungsmodell verbindet. Anstatt sich auf Zufälligkeiten oder aggressive Lot-Manipulationen zu verlassen, folgt der EA einem strukturierten Prozess: Verstehen, wohin der Preis zu gehen versucht, warten auf effiziente Retracements und diszipliniertes Risikomanagement. Das Ziel ist Konsistenz, nicht Rauschen. Die Strategie konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Marktstruktur, Fair
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Experten
EV Divergence Sniper ist ein präzisionsorientierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktumkehrungen durch echte Preisdivergenzen zu identifizieren, die durch RSI und Stochastic bestätigt werden. Das System konzentriert sich auf strukturelle Marktbedingungen und steigt nur dann ein, wenn Preis und Momentum ein klares Ungleichgewicht aufweisen, was die Zahl der Fehleinstiege deutlich reduziert und die Signalqualität verbessert. Der EA verwendet einen strukturellen Sto
FREE
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Experten
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 ist ein kontrolliertes Multi-Entry-Handelssystem, das entwickelt wurde, um RSI-basierte Umkehr- und Erschöpfungspunkte mit stabiler, fester Lot-Skalierung auszunutzen. Der EA fügt nur dann Positionen hinzu, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben, ohne die Losgrößen zu erhöhen oder aggressive Risikomodelle anzuwenden. Die Strategie nutzt überkaufte und überverkaufte RSI-Niveaus, um Zonen mit hoher Einstiegswahrscheinlichkeit zu generieren. Händler können die Bestäti
FREE
EV Asian Range Reversal
Enrique Valeros Muriana
Experten
EV Asian Range Reversal ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Spanne der asiatischen Sitzung zu erkennen und Umkehrungen zu handeln, sobald die Londoner Sitzung eröffnet wird. Er konzentriert sich auf Übergänge mit hoher Volatilität und zielt darauf ab, Marktverschiebungen zu erfassen, die auftreten, wenn Liquidität von beiden Seiten der Spanne genommen wird. Der EA identifiziert automatisch das Hoch und das Tief der Sitzung, validiert die Struktur und führt eine
FREE
EV Account Copier
Enrique Valeros Muriana
Utilitys
EV Account Copier ist eine leichtgewichtige und zuverlässige MT5-Lösung, die entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten von einem MASTER-Terminal auf SLAVE-Terminals zu replizieren und dabei die volle Kontrolle darüber zu behalten, was kopiert wird und wie die Positionsgröße berechnet wird. Der EA wird als eine einzige Datei geliefert: Setzen Sie einfach den Rolleneingang auf MASTER auf dem Quellkonto und SLAVE auf dem/den Zielkonto/-en. Der Kopierer unterstützt sowohl die Replikation für das gesam
FREE
EV Smart Panel pro
Enrique Valeros Muriana
Utilitys
EV Trade Panel ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der den manuellen Handel über eine übersichtliche, dunkel gestaltete Oberfläche mit vollständig anpassbaren Steuerelementen unterstützt. Es bietet einen strukturierten Arbeitsbereich, in dem Händler Aufträge effizient ausführen, Risiken präzise verwalten und Positionen in Echtzeit verwalten können. Das Panel lässt sich an verschiedene Instrumente wie Forex-Paare, Gold, Indizes und andere volatile Symbole anpassen und fügt sich auf natürlich
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension