AZ Trade Recovery EA MT4 ist ein professioneller, auf Hedging basierender Recovery Expert Advisor, der entwickelt wurde, um verlorene Positionen in profitable Ergebnisse umzuwandeln - selbst bei starken Marktumkehrungen. Er verwendet einen fortschrittlichen Zone Recovery Hedging Mechanismus (ZRH), ein bewährtes mathematisches Handelsmodell, das es ermöglicht, Ihren Handelszyklus mit einem Nettogewinn zu beenden, unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben oder nach unten bewegt.



Anstatt sich auf traditionelle Stop-Losses zu verlassen, verwendet dieser EA eine kontrollierte Sequenz von abgesicherten Recovery Trades, die in präzisen Abständen und mit berechneter Losgröße platziert werden, um eine "Gewinnzone" um den Markt herum aufzubauen. Sobald der Kurs eine der beiden Seiten dieser Zone erreicht, schließt der EA alle offenen Trades gemeinsam mit Gewinn.



Das Ergebnis?

"Ihre Verlusttrades werden systematisch in Gewinnzyklen umgewandelt." Kein Rätselraten. Keine Panik. Reines algorithmisches Management.







Wie AZ Trade Recovery EA funktioniert

Sie können damit beginnen:

Eine manuelle Kauf-/Verkaufsposition

Einem von einem anderen EA eröffneten Handel

Oder einem automatisch generierten Handel (optionales Auto-Trading)



Wenn sich der Markt gegen Ihre ursprüngliche Eingabe bewegt, aktiviert der AZ Trade Recovery EA die Recovery Engine:

Der EA platziert einen gegenläufigen Hedge-Trade bei einem definierten Recovery GAP. Die Lot-Größe wird entsprechend dem von Ihnen gewählten Recovery-Modell (Multiple, Custom, AddLot, etc.) erhöht. Ein neues TakeProfit-Level wird für die kombinierte Position berechnet. Wechselt der Preis erneut die Richtung, setzt der EA die Platzierung neuer Hedge-Trades auf jedem GAP-Level fort. Sobald der Markt eine der beiden TakeProfit-Grenzen erreicht, schließen sich alle Trades im Nettogewinn zusammen.





Welche Arten von Trades EAs managen können



Ob nach oben oder nach unten - der Erholungszyklus endet mit einem positiven Ergebnis, solange die Marge ausreichend ist.Sie entscheiden, wie der EA Trades eröffnet und verwaltet, indem Sie auswählen:

Externer manueller Handel

Verwenden Sie Ihre eigenen manuellen Buy/Sell-Einträge - der EA verwaltet automatisch Recovery, TP und Risiko für diese Trades.

Externer EA-Handel

Wenn Sie bereits einen anderen Handels-EA verwenden, kann AZ Trade Recovery EA das Recovery-Management für die von diesem EA eröffneten Trades übernehmen.

Automatischer Handel (Initial_Auto)

Der EA kann automatisch Anfangspositionen eröffnen, indem er eine beliebige Kombination von eingebauten Strategien verwendet:

Bollinger Bänder



Gleitender Durchschnitt



RSI



Heiken Ashi



Ausbruch Handel



ADX Trend



Ichimoku



Pivot-Handel



Schnelle Bewegung Logik

Sie können mehrere Strategien aktivieren, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Einstiegssystem zu erstellen.

Sofortige Bestellung

Sie wählen "Kaufen" oder "Verkaufen" aus den Eingaben, und der EA eröffnet diesen Handel sofort als Anfangsposition.

Handels-Panel (Initial_Panel)

Aktiviert ein leichtes Handels-Panel auf dem Chart. Eröffnen Sie Buy, Sell, BuyStop, SellStop, oder bearbeiten Sie TP - alles über das Panel. Perfekt für Trader, die manuelle Eingaben mit automatischer Wiederherstellung wünschen.

Backtest-Schaltflächen (Initial_Button)

Ermöglicht einfache Buy/Sell-Schaltflächen für visuelles Backtesting. Ideal zum interaktiven Testen des Erholungsverhaltens im Strategy Tester.





Warum dieser EA anders ist

Funktioniert gleichermaßen gut für Forex, CFDs, Metalle, Indizes und Kryptowährungen

Kann sowohl im Hedging- als auch im Nicht-Hedging-Modus arbeiten

Unterstützt Grid vor Recovery (optional)

Intelligente Handhabung von Multi-Level-Lot-Sizing

Bietet benutzerdefinierte GAP-Levels, dynamische GAPs oder feste GAPs

Umfasst vollständige Einstellungen zum Schutz vor Verlusten

Geeignet für Intraday-Händler, Swing-Trader und automatisierte Händler





Hauptmerkmale

Zone Recovery Hedging-Mechanismus

Manueller und automatischer Handel (Hybridsystem)

Light Trade Panel für Ein-Klick-Kontrolle

Multi-Magic & Multi-Strategy Unterstützung

Dynamisches oder festes Erholungs-GAP

Mehrere Modelle zur Losgrößenbestimmung

Break Even & Nachlaufender Stop

Grid-Modus vor Erholung (optional)

Unterstützt Trades von externen EAs

Nicht-Hedge-Modus für FIFO-Broker

Loss-Taking Policy für extreme Marktbewegungen

Funktioniert auf jedem Instrument mit ausreichender Volatilität





Wie verwenden

Eröffnen Sie Ihren ersten Handel manuell ODER lassen Sie den EA automatisch öffnen. Wenn der Handel in den Drawdown geht, wird die Recovery Engine automatisch aktiviert. Der EA sichert ab, multipliziert und berechnet die Gewinnstufen dynamisch neu. Wenn der Preis eine der beiden TP-Grenzen erreicht, wird der gesamte Zyklus mit Gewinn abgeschlossen.

Der Handel wird:

Stabiler. Vorhersehbarer. Kontrollierter.





Empfehlungen

Verwenden Sie einen Broker mit engen Spreads und aktiviertem Hedging

Vermeiden Sie Sitzungen mit geringer Volatilität

Wählen Sie Recovery GAP und Losgröße sorgfältig

Stellen Sie eine ausreichende freie Marge für lange Erholungszyklen sicher