🔥 SmartStep FX - Die neue Generation des Rasterhandels

Sind Sie auf der Suche nach einem soliden, vollautomatischen Expert Advisor, mit dem Sie konstante Gewinne im Forex-Handel erzielen können?

SmartStep FX wurde für Trader entwickelt, die mit einer bewährten Strategie echte Ergebnisse erzielen wollen.

🚀 Was macht SmartStep FX einzigartig?

✅ SmartStep FX wird mit optimierten Parametern geliefert - Sie brauchen nichts zu ändern.

✅ Optimiert für AUDCAD auf M5 - ein stabiles Paar mit relativ geringer Volatilität.✅ Dynamisches Grid-Management - anpassbare Einstiegsniveaus in Pips zur Anpassung an die Marktbedingungen.

✅ Progressives Lot-Wachstum mit einem intelligenten Multiplikator.

✅ Versteckter Take Profit zur Vermeidung von Broker-Manipulationen.

✅ Tägliches Gewinnziel - stoppen Sie den EA, sobald Ihr Ziel erreicht ist.

✅ Erweiterte Sicherheitsvorkehrungen enthalten.

📊 Wichtige Parameter

Mindesteinlage: $1000

Zeitrahmen: M5

Empfohlenes Paar: AUDCAD

Anfangslot: 0.01 (einstellbar)

Optionales Tagesziel: 100 USD

🏆 Warum SmartStep FX wählen?

SmartStep FX 1.0 kombiniert Robustheit und Flexibilität. Dies ist nicht nur ein weiterer Grid-EA: Sein dynamisches Stufensystem und sein Risikomanagement machen ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug sowohl für konservative Händler als auch für diejenigen, die ihr Wachstum beschleunigen wollen.





