SmartStep FX

🔥 SmartStep FX - Die neue Generation des Rasterhandels

Sind Sie auf der Suche nach einem soliden, vollautomatischen Expert Advisor, mit dem Sie konstante Gewinne im Forex-Handel erzielen können?
SmartStep FX wurde für Trader entwickelt, die mit einer bewährten Strategie echte Ergebnisse erzielen wollen.

🚀 Was macht SmartStep FX einzigartig?

SmartStep FX wird mit optimierten Parametern geliefert - Sie brauchen nichts zu ändern.

✅ Optimiert für AUDCAD auf M5 - ein stabiles Paar mit relativ geringer Volatilität.✅ Dynamisches Grid-Management - anpassbare Einstiegsniveaus in Pips zur Anpassung an die Marktbedingungen.

Progressives Lot-Wachstum mit einem intelligenten Multiplikator.

Versteckter Take Profit zur Vermeidung von Broker-Manipulationen.

Tägliches Gewinnziel - stoppen Sie den EA, sobald Ihr Ziel erreicht ist.

Erweiterte Sicherheitsvorkehrungen enthalten.

📊 Wichtige Parameter

  • Mindesteinlage: $1000

  • Zeitrahmen: M5

  • Empfohlenes Paar: AUDCAD

  • Anfangslot: 0.01 (einstellbar)

  • Optionales Tagesziel: 100 USD

🏆 Warum SmartStep FX wählen?

SmartStep FX 1.0 kombiniert Robustheit und Flexibilität. Dies ist nicht nur ein weiterer Grid-EA: Sein dynamisches Stufensystem und sein Risikomanagement machen ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug sowohl für konservative Händler als auch für diejenigen, die ihr Wachstum beschleunigen wollen.


- Broker mit dem niedrigsten Spread: https://icmarkets.com/?camp=64558

- Broker mit dem niedrigsten Spread: https://www.exclusivemarkets.com/register?ib=12214115


Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Recovery Bad Order MT4
Marta Gonzalez
3 (1)
Experten
Recovery Bad Order MT4 (System zur Wiederherstellung verlorener Trader whit Recovery-Algorithmus). Dieses System verwendet Algorithmus in der ea für die anfängliche Wiederherstellung Algorithmus, dieses System in der Nähe ein Teil verliert Trader, whit Algorithmus Erholung. (das Los Wiederherstellung ist ein Faktor o Los in der Eingabe verwendet empfohlen verwendet 0,1 für Los und 0,01 für Recovery-Lot). https://youtu. be/FlpOhpiy7Pc Recovery Bad Order MT4 ist ein Expert Advisor für die Wiederhe
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Liquidity Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet Bollinger Bänder und Swing-Referenzpunkte, um Stop-Entry-Orders mit adaptiven Abständen vorzubereiten. Die Orders sollen nur dann ausgelöst werden, wenn die Preisbewegung nach einer definierten Setup-Bedingung die Richtung bestätigt. Der EA setzt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und entfernt schwebende Orders nach einem fes
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Flowing Gold ist die neueste Generation eines automatischen Goldhandelsroboters, der mit einzigartigen und intelligenten Handelsalgorithmen programmiert wurde. Der EA analysiert die Preisbewegungen in Korrelation mit gängigen Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Die Handelsstrategie kombiniert Scalping und intelligentes Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Trades werden oft schnell durch Trailing geschl
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Experten
FDM Strategy ist ein Expert Advisor, der auf Fraktalen und der fünfdimensionalen Methode basiert. Das fünfdimensionale Expertensystem wurde auf der Grundlage einer Theorie entwickelt, die die Chaostheorie mit der Handelspsychologie und den jeweiligen Auswirkungen auf die Marktbewegung kombiniert. Es gibt auch einen ADX (Messung der Trendstärke mit dem Average Directional Movement Index), der als Handelsfilter verwendet wird. Long- und Short-Trade-Signale: Wenn das zu kaufende Fraktal über dem Al
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experten
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Der ultimative Prop-Firm-Kontenschützer Sind Sie es leid, bei Ihren Prop-Firm-Challenges (FTMO, MFF usw.) aufgrund eines einzigen emotionalen Trades oder eines momentanen Fehlers im Risikomanagement zu scheitern? RiskGuardian Pro ist Ihr Obligatorisches Disziplin-System, das Ihnen hilft, Bewertungen zu bestehen und Ihr finanziertes Konto zu schützen. Gelöste Kernprobleme: * Anti-Tilt-Hard-Lock: Schließt sofort alle Trades und sperrt das Terminal in dem Mom
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experten
Der HMA-Trend-Roboter für professionelle Trader arbeitet mit einer Reihe von gleitenden Hull-Durchschnitten (HMA ). Advisor-Parameter Use Trade Panel - Verwenden Sie das visuelle Panel, um den Roboter zu konfigurieren und zu handeln. Lot - Lotgröße für einen Markteintritt. Take Profit(Punkte) - Take Profit für eine offene Order. Stop Loss(Punkte) - Stop Loss für einen offenen Auftrag. Max Spread(0 - deaktiviert) - Maximal zulässiger Spread, mit dem Sie in den Markt einsteigen können. 0 - deaktiv
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Alexandrit
Florian Riedrich
5 (1)
Experten
Start-Promo: $50 Dies ist nur ein Anfang. Der Preis ist also niedrig. Sobald ich Zeit habe, den EA zu verbessern, wird der Preis steigen. Dies ist mein selbst entwickelter EA "Alexandrit". Die Grundidee dahinter ist der Handel mit dem Trend. Es werden nur Währungspaare gehandelt (keine Metalle oder Indizes). Mein persönliches Gewinn-Ziel: 8% pro Monat. Mehr ist möglich, aber das ist natürlich mit Risiken verbunden. Die maximale DD sollte 50% nicht überschreiten. Sie können wählen, um alle Pos
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experten
Diese E.A. wurde entwickelt, um auf die perfekte Gelegenheit zu warten, um in den Markt einzusteigen, ein paar Trades zu machen (geringes Risiko) und wieder auszusteigen. Es gibt eine Option, um den Verlust auf einen bestimmten Prozentsatz des Gleichgewichts zu begrenzen, sollte dies auf ein Maximum von 1% eingestellt werden, da wir Scalping. Sehr vorsichtiger EA, kann bis zu ein paar Tage gehen, ohne einen Handel zu nehmen. Dies sollte Sie nicht beunruhigen, es bedeutet einfach, dass derzeit ke
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experten
Gold Matrix pro Willkommen bei der Gold Matrix Ea pro. Der Roboter basiert auf einem Standardindikator. Kein weiterer Indikator erforderlich =============================================================================================== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann entwickelt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. =============================================================================================== => Funktioniert auf allen Timeframes von 1Minut
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experten
Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolle direkt von Ihrem Chart aus. können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen. Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist. Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. Zeigt die lok
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er bietet mehrere Handelsstrategien, die auf gleitenden Durchschnitten basieren. Er arbeitet mit Open-Bar-Kursen im Minutentakt. Virtueller Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Saldos festgelegt werden. Je nach den Einstellungen können verschiedene Aufträge zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das O
BTC Gold MT4
Claudia Ramona Angerer
1.25 (4)
Experten
Ein auf künstlicher Intelligenz ( AI ) basierender Experte Für GOLD (XAUUSD) und BITCOIN (BTCUSD) in den Zeitrahmen 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Hat einen TP und einen SL Ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges Bester Zeitrahmen: M30 , Bestes Währungspaar: GOLD Erhalten Sie EURUSD Expert kostenlos nach dem Kauf (oder der Miete) dieses Experten. Für weitere Informationen, senden Sie eine Nachricht nach dem Kauf (mieten). Symbol: GOLD (XAUUSD) und BITCOIN
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Mir Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. IS
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
Indikatoren
SignalFusion 5 Vollständige Marktübersicht in einem Chart. Überwachen Sie mehrere Paare in Echtzeit, wandeln Sie Daten in klare Entscheidungen um und erkennen Sie Chancen für Scalping, Daytrading und Swing. Funktioniert mit den wichtigsten Währungen wie EUR/USD und GBP/USD und auch mit exotischen Währungen. Erweitert das Toolkit eines jeden Händlers um einen unmittelbaren Wert. 5 integrierte Indikatoren. Kombiniert fünf Signale in einer einzigen optimierten Liste und läuft standardmäßig mi
FREE
Easy RSI divergences
Carlos Mendez Sanchez
Indikatoren
Easy RSI Divergences - Erschließen Sie sich den Divergenzhandel auf professionellem Niveau Easy RSI Divergences ist ein hochmoderner Indikator für MetaTrader 4, der für Händler entwickelt wurde, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, indem sie RSI-Divergenzen (Relative Strength Index) in Echtzeit genau erkennen. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool verwandelt komplexe Marktsignale in klare, umsetzbare Erkenntnisse. Der Indikator erkennt automatisch sowohl klassische Div
Quantumcross
Carlos Mendez Sanchez
Experten
QuantumCross - Der EA, den Sie schon immer gesucht haben! ECHTE LEISTUNGSÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/quantumcross/11745157 Empfohlene Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Idealer Zeitrahmen: M15 ️ Empfohlene Risiko- & Leverage-Einstellungen Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Probleme mit freien Margen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen: Leverage 1:100 → Sicherer Einsatz bis zu einem erheblichen Risiko auch bei Konten ab
Galigold
Carlos Mendez Sanchez
Experten
Wichtig zum Herunterladen des Sets: https: //www.mql5.com/es/market/product/148482/comments?source=Site GaliGold - Master the U.S. Open Kernidee Nutzen Sie das anfängliche Momentum der Wall Street in Gold (XAUUSD) mit disziplinierter Ausführung. Hauptvorteile ️ Zeitpunkt des Liquiditätsspitzenwerts Ausbrüche aus der vorherigen Handelsspanne Trendfolgendes Ausstiegsmanagement Optionale Positionsskalierung für schnellere Erholung ️ Absicherung gegen ungünstige Bedingungen
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
BasketCloser
Carlos Mendez Sanchez
Utilitys
BasketCloser - Intelligenter Korbschluss nach Gewinn oder Verlust Übernehmen Sie die Kontrolle über die Ergebnisse: Legen Sie ein Geldziel fest, um alle Positionen zu schließen, wenn der Korb diesen Gewinn erreicht, und eine globale Verlustobergrenze, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu stoppen. Funktioniert pro Symbol oder für das gesamte Konto, mit der Option, schwebende Aufträge einzubeziehen. Ein übersichtliches Chart-Panel zeigt Aufträge, Gesamtlots und aggregierte P/L in Echtzeit a
Close Button FX
Carlos Mendez Sanchez
Utilitys
Close Button Panel - Sofortige Handelskontrolle, maximale Präzision Überblick: Close Button Panel ist ein Hochgeschwindigkeits-Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 4, das für Trader entwickelt wurde, die absolute Kontrolle und sofortige Ausführung verlangen. Vergessen Sie die Registerkarte "Handel" - verwalten Sie alle Ihre Positionen direkt vom Chart aus mit einem einzigen Klick über ein übersichtliches, modernes schwebendes Panel. Warum Händler es wählen: Ein-Klick-Ausführung: Schließen Si
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension