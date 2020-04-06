SmartStep FX
- Experten
- Carlos Mendez Sanchez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🔥 SmartStep FX - Die neue Generation des Rasterhandels
Sind Sie auf der Suche nach einem soliden, vollautomatischen Expert Advisor, mit dem Sie konstante Gewinne im Forex-Handel erzielen können?
SmartStep FX wurde für Trader entwickelt, die mit einer bewährten Strategie echte Ergebnisse erzielen wollen.
🚀 Was macht SmartStep FX einzigartig?
✅ SmartStep FX wird mit optimierten Parametern geliefert - Sie brauchen nichts zu ändern.
✅ Optimiert für AUDCAD auf M5 - ein stabiles Paar mit relativ geringer Volatilität.✅ Dynamisches Grid-Management - anpassbare Einstiegsniveaus in Pips zur Anpassung an die Marktbedingungen.
✅ Progressives Lot-Wachstum mit einem intelligenten Multiplikator.
✅ Versteckter Take Profit zur Vermeidung von Broker-Manipulationen.
✅ Tägliches Gewinnziel - stoppen Sie den EA, sobald Ihr Ziel erreicht ist.
✅ Erweiterte Sicherheitsvorkehrungen enthalten.
📊 Wichtige Parameter
-
Mindesteinlage: $1000
-
Zeitrahmen: M5
-
Empfohlenes Paar: AUDCAD
-
Anfangslot: 0.01 (einstellbar)
-
Optionales Tagesziel: 100 USD
🏆 Warum SmartStep FX wählen?
SmartStep FX 1.0 kombiniert Robustheit und Flexibilität. Dies ist nicht nur ein weiterer Grid-EA: Sein dynamisches Stufensystem und sein Risikomanagement machen ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug sowohl für konservative Händler als auch für diejenigen, die ihr Wachstum beschleunigen wollen.
