Long and Short PRO EA ist ein verbesserter Berater Long and Short FREE EA (leider führen Nutzer absichtlich Bewertungen durch, so dass wir eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten).

Alle Funktionen, die angefordert wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die mit dem Schließen von Positionen zusammenhängen. Dieser Hinweis wird in Zukunft noch verbessert werden. Einer der Berater der Yarukami Mnukakashi Familie für Gold (XAUUSD). Sie können auch mit Forex-Währungspaaren handeln. Arbeiten Sie mit einem Spread von bis zu 30 betrachtet wird. Der Scalper arbeitet 24/5, der Verlust wird durch das Raster mit Mittelwertbildung durch einen leichten (kleinen) Koeffizienten abgedeckt, wenn Sie ihn einstellen. Es sollte immer funktionieren, mit Ausnahme von Stopps nach Zeit, die Sie selbst setzen, zum Beispiel auf Nachrichten, so dass ich zwei Sitzungen nach Zeit implementiert. Hauptmerkmale: Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu meiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01 Lot festzulegen. Handelsinstrumente: GOLD (andere Instrumente habe ich nicht in Betracht gezogen, aber Sie können es versuchen).

Zeitrahmen: M1-H1, es gibt keinen Unterschied, aber für die Bequemlichkeit empfehle ich H1.

Algorithmus: Ich werde den Algorithmus der Arbeit für mich behalten.

Risikomanagement: Es gibt eine Funktion zum zwangsweisen Schließen von Aufträgen im Falle eines Drawdowns auf den von Ihnen angegebenen Prozentsatz der Einlage. Es gibt eine Pausenfunktion im Falle eines Drawdowns - neue Aufträge werden nicht eröffnet.

Parameter des Beraters:

Lot == Lot

Tral == Minimale geschlossene Pips

Grid step == Grid step in Pips

Profit in day == Wenn der Betrag in Währung erreicht ist, stoppt der EA bis zum nächsten Tag

Spread limit == Spread limit

Lot step == Anzahl der maximal offenen Positionen

Time ON EA session 1 == Einschalten des EA

Time OFF EA session 1 == Ausschalten des EA

Time ON EA session 2 == Einschalten des EA

Time OFF EA session 2 == Ausschalten des EA

Close everything by time == Erzwingt das Schließen aller Orders, wenn die Zeit abgelaufen ist

Lot-Multiplikation == Lot-Multiplikation beim Öffnen des Gitters (wenn Sie 0 eingeben, wird das Lot mit 0.01, 0.02, 0.03 addiert....)

Stop-Limit in Prozent == Schließt alle Orders, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist

Pause in Prozent == Verbot, neue Orders zu öffnen, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist

Magic number == Magische Zahl

Panel info == Informations-Panel

Kontakte:

Telegrammgruppe t.me/yarukamiea



