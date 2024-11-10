Long and Short PRO EA
- Experten
- Aleksandr Kazmirchuk
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 3 Februar 2025
- Aktivierungen: 5
Alle Funktionen, die angefordert wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die mit dem Schließen von Positionen zusammenhängen. Dieser Hinweis wird in Zukunft noch verbessert werden.
Einer der Berater der Yarukami Mnukakashi Familie für Gold (XAUUSD). Sie können auch mit Forex-Währungspaaren handeln. Arbeiten Sie mit einem Spread von bis zu 30 betrachtet wird. Der Scalper arbeitet 24/5, der Verlust wird durch das Raster mit Mittelwertbildung durch einen leichten (kleinen) Koeffizienten abgedeckt, wenn Sie ihn einstellen. Es sollte immer funktionieren, mit Ausnahme von Stopps nach Zeit, die Sie selbst setzen, zum Beispiel auf Nachrichten, so dass ich zwei Sitzungen nach Zeit implementiert.
Hauptmerkmale: Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu meiden und einen täglichen Take von 30-40 $ pro 0,01 Lot festzulegen.
- Handelsinstrumente: GOLD (andere Instrumente habe ich nicht in Betracht gezogen, aber Sie können es versuchen).
- Zeitrahmen: M1-H1, es gibt keinen Unterschied, aber für die Bequemlichkeit empfehle ich H1.
- Algorithmus: Ich werde den Algorithmus der Arbeit für mich behalten.
- Risikomanagement: Es gibt eine Funktion zum zwangsweisen Schließen von Aufträgen im Falle eines Drawdowns auf den von Ihnen angegebenen Prozentsatz der Einlage. Es gibt eine Pausenfunktion im Falle eines Drawdowns - neue Aufträge werden nicht eröffnet.
Parameter des Beraters:
Lot == Lot
Tral == Minimale geschlossene Pips
Grid step == Grid step in Pips
Profit in day == Wenn der Betrag in Währung erreicht ist, stoppt der EA bis zum nächsten Tag
Spread limit == Spread limit
Lot step == Anzahl der maximal offenen Positionen
Time ON EA session 1 == Einschalten des EA
Time OFF EA session 1 == Ausschalten des EA
Time ON EA session 2 == Einschalten des EA
Time OFF EA session 2 == Ausschalten des EA
Close everything by time == Erzwingt das Schließen aller Orders, wenn die Zeit abgelaufen ist
Lot-Multiplikation == Lot-Multiplikation beim Öffnen des Gitters (wenn Sie 0 eingeben, wird das Lot mit 0.01, 0.02, 0.03 addiert....)
Stop-Limit in Prozent == Schließt alle Orders, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist
Pause in Prozent == Verbot, neue Orders zu öffnen, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist
Magic number == Magische Zahl
Panel info == Informations-Panel
Kontakte:
Telegrammgruppe t.me/yarukamiea
I have been using it well since purchasing it. I am currently using it in small lots and am satisfied with the results. I will use it well.