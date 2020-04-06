TradersPro - Vollautomatischer Buy/Sell EA für stetiges Wachstum



🔥 Automatisierter Buy/Sell EA

📈 Demo-getestet: +200% Wachstum

⚙️ Plug-and-Trade Setup - keine Erfahrung erforderlich

Beschreibung:

TradersPro ist ein vollautomatischer Forex EA, der für konsistenten Buy/Sell-Handel mit minimaler Überwachung entwickelt wurde.

Er verwendet eine intelligente Trend- und Umkehrlogik mit eingebautem Risikomanagement, um Händlern zu helfen, ihre Konten stetig zu vergrößern. TradersPro wurde nach monatelangen Tests entwickelt und funktioniert sowohl in trendigen als auch in volatilen Marktbedingungen gut.

Merkmale:

- Vollständig automatisiert

- Optimierte Handelslogik

- Einstellbare Losgröße

- Eingebauter SL/TP

- Funktioniert mit mehreren Paaren

- Demogetestet: +200% Wachstum

Für wen es ist:

Anfänger, vielbeschäftigte Händler und alle, die einen automatisierten Handel mit wenigen Handgriffen wünschen.

⚠️ Haftungsausschluss: "Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Es wird dringend zur Diskretion der Händler geraten.