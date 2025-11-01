Trillion Pips X EA

Trillion Pips X EA - Multi Symbol Scalping Expert Advisor

Überblick

Trillion Pips X EA ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor für MetaTrader 4, der Preisaktionsanalyse in Kombination mit dynamischer Volatilitätsfilterung nutzt, um kurzfristige Trades auszuführen.

Der EA identifiziert kurzfristige Preisungleichgewichte während Retracements oder Konsolidierungsphasen und führt schnelle Trades aus, die auf kleine Preisbewegungen abzielen.

Er unterstützt mehrere Instrumente, darunter Rohstoffe, Indizes und Währungspaare.

Unterstützte Instrumente:

XAUUSD (Gold)
DE40
US30
Wichtige und weniger wichtige Forex-Währungspaare

Wichtige Nutzungsregel:

Um eine angemessene Risikokontrolle und Ausführungsstabilität zu gewährleisten, darf dieser EA nur auf einem Symbol pro Handelskonto zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben werden.

Dieser EA ist für Händler gedacht, die die mit automatischen Scalping-Systemen verbundenen Risiken verstehen.

Beschreibung der Strategie

Price Action Scalping Logic
Erkennt Mikro-Preisineffizienzen und kurze Retracement-Strukturen für Einstiegssignale.

Volatilitätsfilterung
Verhindert, dass neue Trades während instabiler oder extremer Marktbedingungen eröffnet werden.

Dynamisches Einstiegssystem
Passt die Einstiegsschwellen laufend an die Marktaktivität und die Preisstruktur an.

Fixed Lot Exposure
Trades werden mit einer festen Lotgröße (standardmäßig 0,05 Lots) ausgeführt, um eine konsistente Positionsgröße zu gewährleisten.

Automatisches Handelsmanagement
Jede Position wird automatisch durch eingebaute Stop-Loss- und Take-Profit-Levels geschützt.

Kompatibilität mit mehreren Symbolen
Funktioniert mit Rohstoffindizes und Währungspaaren, darf aber aus Stabilitätsgründen nur mit einem Chart pro Konto verbunden sein.

Hauptmerkmale

Vollautomatische Scalping-Strategie
Kompatibilität mit mehreren Symbolen
Handel mit festen Lots (standardmäßig 0,05 Lots)
Dynamische Volatilitätsfilter
Eingebauter Stop Loss und Take Profit
MT4-kompatibel
Optimierte Standardeinstellungen für XAUUSD

Kapital- und Zeitrahmenrichtlinien

Scalping-Strategien erzeugen häufige Trades und erfordern ein ausreichendes Handelskapital.
Die folgenden Werte sind nur Richtwerte und sollten an die persönliche Risikotoleranz angepasst werden.

Zeitrahmen und empfohlenes Mindestkapital:

M15 - 3000 USD oder höher
M5 - 10000 USD oder höher
M1 - 30000 USD oder höher

Niedrigere Zeitrahmen führen zu einer höheren Handelsfrequenz und erfordern ein proportional höheres Kapital, um Volatilität und Drawdowns zu bewältigen.

Unterstützte Timeframes

M1
M5
M15

Empfohlene Handelsbedingungen

Symbole: XAUUSD DE40 US30 und die wichtigsten Forex-Paare
Betriebsregel: Verwenden Sie nur ein Symbol pro Handelskonto
Broker-Typ: ECN oder Broker mit niedrigem Spread empfohlen
Leverage: 1 bis 500 oder höher
Ausführung: VPS empfohlen für Stabilität

Eingabe-Parameter

LotSize - Feste Losgröße pro Handel (Standardwert 0,05)
TakeProfit - Gewinnziel pro Handel
StopLoss - Schutz-Stop-Level
MagicNumber - Eindeutige EA-Handelskennung
MaxSpread - Maximal zulässiger Spread für den Handelseinstieg
TradePairs - Für den Handel aktivierte Symbole

Risiko-Offenlegung

Dieser EA verwendet eine Hochfrequenz-Scalping-Logik. Der Handel birgt ein finanzielles Risiko, einschließlich Drawdowns und potenziellem Verlust von Handelskapital. Marktvolatilität, Slippage, Broker-Bedingungen oder unzureichendes Kapital können die Performance negativ beeinflussen.

Benutzer müssen:

Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.
Den Zeitrahmen und das Lotexposure an das verfügbare Handelskapital anpassen.
Den EA nur auf einem Handelssymbol pro Konto betreiben.
Vermeiden Sie es, mehrere automatisierte Strategien auf demselben Konto laufen zu lassen.
Handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie man verwendet

Hängen Sie Trillion Pips X EA an ein einzelnes Diagramm an, z. B. XAUUSD DE40 US30 oder ein Forex-Paar.

Wählen Sie den Zeitrahmen M1, M5 oder M15 je nach Kontogröße.

Passen Sie die Eingabeeinstellungen bei Bedarf an.

Aktivieren Sie AutoTrading in MetaTrader 4.

Überwachen Sie die Leistung und ändern Sie die Parameter entsprechend den Marktbedingungen.


Weitere Produkte dieses Autors
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
