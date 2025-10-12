VM Heiken Ashi Pro

5

VM Heiken Ashi Pro 
Heiken-Ashi suavizado (HMA ou EMA) para filtrar ruído e gerar sinais claros de BUY/SELL, sem repintura (opcional ConfirmOnClosedBar). Exibe velas HA no gráfico (as velas originais podem ser ocultadas), posicionamento de setas por ATR ou deslocamento fixo, envia alertas (popup, email, push) com tratamento anti-spam.

Objetivo principal
Converter velas brutas em Heiken-Ashi suavizadas para detectar mudanças de cor (bear para bull / bull para bear) e desenhar setas para entradas. A opção ConfirmOnClosedBar permite que o indicador aguarde o fechamento da vela para evitar repintura. UseATRForArrowOffset torna as setas visualmente mais adequadas. O indicador é leve e estável em muitos gráficos.

Uso rápido
Anexe o indicador, escolha Smoothing Method e Smoothing Period (padrão 50), ative ConfirmOnClosedBar se preferir sinais confirmados sem repintura, habilite alertas conforme necessário e salve o template.

Timeframes recomendados
Prefira H1-D1 para sinais confiáveis. M5-M15 é possível para scalping, mas use com cautela e ative a confirmação por fechamento de vela.

Parâmetros principais

Smoothing Period - controla a intensidade do suavizado (padrão 50). Valores maiores produzem resultados mais suaves, porém mais lentos. Valores menores são mais responsivos, mas mais ruidosos.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Recomendação importante
Defina Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA normalmente reage mais rápido e proporciona maior suavidade que a EMA, reduzindo o ruído enquanto mantém a sensibilidade necessária para capturar reversões. Método 0 (raw Heiken-Ashi) gera muitos sinais ruidosos. Método 1 (EMA) é mais suave, porém mais lento. O autor recomenda HULL com Smoothing Period cerca de 50 como bom padrão, depois ajuste por timeframe e estilo de trading.

Suporte
Para assistência técnica, entre em contato com o autor via mensagens do MQL5 ou deixe um comentário na página do produto.

Comentários 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Produtos recomendados
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indicadores
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
Indicadores
Includes almost all the concepts related to Volume Profile: POC , Value Area , Developing POC , Anchored VWAP , Volume Delta ; since the “Total” in its name. It is fast in its calculations and simple to work with. Features: 1.    Selectable calculation timeframe to find most traded levels. 2.    Capable of calculating Volume Profile based on tick data 3.    Adjustable histogram bars by their count. 4.    Adjustable histogram bars by their height (price range). 5.    Showing Value Area (VA
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicadores
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volume Colorido para MetaTrader 5 Este indicador exibe o volume como um histograma em uma janela separada. As barras são coloridas conforme a direção do candle: verde para alta (fechamento > abertura) e vermelho para baixa (fechamento < abertura). Principais Recursos Fonte do volume: volume de ticks ou volume real (selecionável). Linha de média móvel opcional sobre o histograma de volume, ativada via input. Tipos de médias suportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Período da média configur
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Indicadores
O indicador de sessões de negociação destaca os começos e os fins de cada sessão de negociação . Versão paga do produto Trading_Sessions_Indicator_Free com a capacidade de personalizar o início/fim das sessões. [Opções:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Use os prazos M15-H2 para obter melhores resultados. Correção adicionada par
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Institutional Trading Zones
Clemence Benjamin
Indicadores
Negocie como os grandes jogadores! O ITZ é a ferramenta definitiva para traders que buscam se alinhar aos movimentos institucionais. Ele mantém você informado sobre sessões de mercado de entrada e saída, ao mesmo tempo em que alavanca estratégias altamente otimizadas para sinais de sessão. Principais recursos: Suporte a várias moedas – Negocie em diferentes ativos sem esforço. Otimizado para períodos de M1 a M30 – Ideal para scalpers e day traders. 3 estratégias de sinal poderosas – Projetad
VWAP Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
Indicadores
The VWAP indicator is our version of the popular Volume-Weighted Average Price indicator. The VWAP is the ratio between the value traded (price multiplied by the number of volume traded) and the total volume traded over a specific time period. As a result, it measures the average price of the instrument much better than the simple moving average. Although there are many ways to use the VWAP, most investors use it to calculate the daily average.  The indicator works in five modes: Moving  - In
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado ( Market Profile ), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimizado para at
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este indicador permite-lhe desfrutar os dois produtos mais populares para analisar volumes de ofertas e das negociações no mercado a um preço favorável: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este produto combina o poder de ambos os indicadores e é fornecido como um único arquivo. Venda Anti-crise. Hoje com menor preço. Anda logo! A funcionalidade do COMBO Actual Depth of Market e Tick Volume Chart é totalmente idêntica aos indicadores originais. Você vai aproveitar o po
VolumePressureinHistogramVPH
Parasbhai N Patel
Indicadores
1.       Overview The Volume Pressure Histogram (VPH) is a custom indicator for MetaTrader 5 (MT5) that measures buying and selling pressure based on tick or real volume. It highlights extreme buying/selling moments and provides a smoothed signal line for trend detection. 2.       Indicator Components ·          Volume Pressure Histogram (Colored): o    Green: Extreme buying pressure o    Lime: Buying pressure o    Red: Extreme selling pressure o    Yellow: Selling pressure ·          Signal Li
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
O Indicador WAPV Price and Volume para MT5 faz parte do conjunto de ferramentas do (Wyckoff Academy Wave Market) e ( Wyckoff Academy Price and Volume). O Indicador WAPV Price and Volume para MT5 foi criado para facilitar a visualização da movimentação do volume  no gráfico de forma intuitiva. Com ele você pode observar os momentos de pico de volume e momentos em que o mercado não tem interesse profissional Identificar momentos que o Mercado esta se movimentando por inércia e não por moviment
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
O Weis Wave Chart Forex para MT 5 é um um indicador de Preço e Volume. A leitura de Preço e Volume foi amplamente divulgada através de Richard Demille Wyckoff com base nas três leis criadas por ele: Oferta e Demanda, Causa e Efeito e Esforço x Resultado. Em 1900 R.Wyckoff já utilizava o gráfico de Ondas em suas análises. Muitos anos depois, por volta de 1990 , David Weis Automatizou o gráfico de ondas de R. Wyckoff e hoje nós trazemos a evolução do gráfico de ondas de David Weis. Ele mostra
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
Indicadores
The Accumulation and Distribution indicator is a volume-based indicator that was essentially designed to measure underlying supply and demand. This is accomplished by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This is accomplished by plotting a cumulative total of the money flow volume for each period. This indicator can reveal divergences between volume flow and actual price to primarily affirm a current trend or to anticipate a future reve
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 4 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta . Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán auto
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicadores
Características 3 tipos de torres: altista, baixista e desconhecida. A torre desconhecida surge quando os preços se movem no sentido oposto a torre atual. Texto que mostra a porcentagem restante para a mudança de torre. Permite definir a pontuação necessária para a troca de torre. Permite definir o tamanho da fonte dos textos de porcentagem. Permite definir tanto as cores das torres quanto as cores dos textos de porcentagem. Aba Parâmetros de Entrada Reversal Points - Pontos de reversão. Limite
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Seu Analista Automático de Faixas de Mercado Apresentando o Haven Fibonacci Volume Profiles — uma ferramenta poderosa que leva a análise de mercado para o próximo nível. Este indicador identifica automaticamente as principais faixas de preço, construídas em pontos de pivô significativos, e sobrepõe em cada uma delas um Perfil de Volume detalhado juntamente com os níveis de Fibonacci. Isso permite que os traders vejam instantaneamente onde a liquidez está concent
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicadores
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
VOLUMES DIRECTION MT5 Normalmente, o indicador de volume tem uma mudança de cor padrão quando o volume atual é maior do que o anterior, é importante, mas não muito útil. Por este motivo, este indicador foi criado que além do volume normal, quando a vela é de alta ou de baixa, ela os pinta com uma cor diferente, por padrão é azul para alta e vermelho para baixa, mas essas cores podem ser personalizadas para o Gosto do comerciante. Não se esqueça de verificar meus outros indicadores que o aj
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico. Proposito do indicador O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indicadores
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Mean Volume indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Mean Volume Most indicators are based on price analysis. This indicator is based on volume. Volume is overlooked piece of information in most trading systems. And this is a big mistake since volume gives important information about market participants. Mean Volume is an indicator that can be used to spot when volume is above average. It usually means that institutional traders are active. Peak in volume can be used to confirm an entry since increased volume can sustain the move in one or anot
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experts
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (9)
Experts
Overview: Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 E
FREE
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – scalping mais rápido, mais preciso e mais simples do que nunca. Scalper Supertrend híbrido com confirmação multi-filtro SuperScalp Pro expande o conceito clássico de Supertrend e evolui para uma ferramenta híbrida de scalping projetada para configurações de trading de curto a médio prazo em múltiplos timeframes. Ele não só fornece sinais de trading, mas também inclui um Simulador de Estatísticas de Negociação, permitindo avaliar o desempenho da sua estratégia e personalizar ou
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Pro Signals  Análise de volume de precisão com geração automática de sinais. O que faz Volume Profile Pro Signals constrói uma visão dinâmica e baseada em dados de onde o volume de negociação realmente ocorre — revelando zonas onde o preço é aceite ou rejeitado. Destaca POC, VAH, VAL e identifica com precisão zonas HVN/LVN. A partir daí gera sinais de breakout em tempo real (VAH/VAL) e traça níveis inteligentes de SL/TP calculados pela volatilidade (ATR). Cada componente — da re
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
SmartScalp M1 - Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1 merges the power of Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend phase shifts while filtering out market noise using complementary indicators. The indicator generates BUY/SELL signals when a Supertrend flip is confirmed by Heiken Ashi candles. It automatically draws ATR-based SL/TP levels, shows SL/TP labels on the chart, and can send alerts via popup, email, or push notifications. This indicator has been o
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM Breakout BB: Indicador de rompimento baseado em probabilidade com Bandas de Bollinger VM Breakout BB é um indicador de detecção de rompimentos baseado em Bandas de Bollinger combinado com análise estatística de probabilidade (Z-score e a função de distribuição acumulada normal, CDF) e filtros de confirmação inteligentes como RSI, ADX e Volume SMA. O indicador visa entregar sinais com base estatística clara, reduzir ruído e confirmar rompimentos com maior probabilidade de sucesso. Lógica dos s
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicadores
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicadores
PriceActionMatrix - Assistente de Scalping com Múltiplos Padrões  O PriceActionMatrix é um indicador orientado para scalping que detecta e valida automaticamente múltiplos padrões de ação de preço de curto prazo. Em vez de apresentar cada candle como um sinal independente, a ferramenta agrega padrões como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidação e pavios de rejeição, e depois os submete a camadas de confirmação configuráveis - verificações de tendência e EMA, intervalo ATR, indicado
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indicadores
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experts
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indicadores
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indicadores
Trend Eye - See the Trend. Trade with Confidence Smart Trend Analysis Combined with Automated Trading Signals What Trend Eye Does: Trend Eye provides a comprehensive solution for market trend identification by seamlessly combining Stochastic RSI, trend-based color candles, and an intuitive visual display system. The indicator not only detects buy and sell signals when Stochastic RSI exits overbought or oversold zones, but also colors candles based on EMA trend, clearly displays the current marke
Filtro:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Van Minh Nguyen
10119
Resposta do desenvolvedor Van Minh Nguyen 2025.10.15 11:46
Thank you very much for your kind words!
I’m truly happy to know that you find the indicator useful and accurate. Your feedback means a lot and serves as great motivation for me to keep improving it even further. Wishing you continued success in your trading!
Responder ao comentário