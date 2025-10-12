VM Heiken Ashi Pro

Heiken-Ashi suavizado (HMA ou EMA) para filtrar ruído e gerar sinais claros de BUY/SELL, sem repintura (opcional ConfirmOnClosedBar). Exibe velas HA no gráfico (as velas originais podem ser ocultadas), posicionamento de setas por ATR ou deslocamento fixo, envia alertas (popup, email, push) com tratamento anti-spam.

Objetivo principal

Converter velas brutas em Heiken-Ashi suavizadas para detectar mudanças de cor (bear para bull / bull para bear) e desenhar setas para entradas. A opção ConfirmOnClosedBar permite que o indicador aguarde o fechamento da vela para evitar repintura. UseATRForArrowOffset torna as setas visualmente mais adequadas. O indicador é leve e estável em muitos gráficos.

Uso rápido

Anexe o indicador, escolha Smoothing Method e Smoothing Period (padrão 50), ative ConfirmOnClosedBar se preferir sinais confirmados sem repintura, habilite alertas conforme necessário e salve o template.

Timeframes recomendados

Prefira H1-D1 para sinais confiáveis. M5-M15 é possível para scalping, mas use com cautela e ative a confirmação por fechamento de vela.

Parâmetros principais

Smoothing Period - controla a intensidade do suavizado (padrão 50). Valores maiores produzem resultados mais suaves, porém mais lentos. Valores menores são mais responsivos, mas mais ruidosos.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Recomendação importante

Defina Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA normalmente reage mais rápido e proporciona maior suavidade que a EMA, reduzindo o ruído enquanto mantém a sensibilidade necessária para capturar reversões. Método 0 (raw Heiken-Ashi) gera muitos sinais ruidosos. Método 1 (EMA) é mais suave, porém mais lento. O autor recomenda HULL com Smoothing Period cerca de 50 como bom padrão, depois ajuste por timeframe e estilo de trading.

Suporte

Para assistência técnica, entre em contato com o autor via mensagens do MQL5 ou deixe um comentário na página do produto.

