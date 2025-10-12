VM Heiken Ashi Pro

5

VM Heiken Ashi Pro 
Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam.

Propósito principal
Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entradas. La opción ConfirmOnClosedBar permite que el indicador espere al cierre de la vela para evitar repintado. UseATRForArrowOffset hace que las flechas sean visualmente más sensatas. El indicador es ligero y estable en muchos gráficos.

Uso rápido
Adjunte el indicador, elija Smoothing Method y Smoothing Period (por defecto 50), active ConfirmOnClosedBar si prefiere señales confirmadas sin repintado, active las alertas según sea necesario y guarde la plantilla.

Marcos temporales recomendados
Preferir H1-D1 para señales fiables. M5-M15 es posible para scalping pero tenga precaución y active la confirmación por cierre de vela.

Parámetros clave

Smoothing Period - controla la fuerza del suavizado (por defecto 50). Valores mayores producen resultados más suaves pero más lentos. Valores menores son más sensibles pero con más ruido.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Recomendación importante
Establezca Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA normalmente reacciona más rápido y ofrece mayor suavidad que EMA, reduciendo el ruido manteniendo la sensibilidad necesaria para captar reversiones. El método 0 (raw Heiken-Ashi) produce muchas señales ruidosas. El método 1 (EMA) es más suave pero más lento. El autor recomienda HULL con Smoothing Period alrededor de 50 como buen valor por defecto, luego ajuste según timeframe y estilo de trading.

Soporte
Para asistencia técnica, contacte al autor a través de los mensajes de MQL5 o deje un comentario en la página del producto.

Comentarios 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

