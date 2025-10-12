VM Heiken Ashi Pro

5

VM Heiken Ashi Pro 
Heiken-Ashi 平滑处理（HMA 或 EMA）用于滤除噪声并生成清晰的 BUY/SELL 信号，非重绘（可选 ConfirmOnClosedBar）。在图表上显示 HA 蜡烛（可隐藏原始蜡烛），箭头位置可按 ATR 或固定偏移设置，发送提醒（弹窗、电子邮件、推送）并具备防垃圾信息处理。

主要用途
将原始蜡烛转换为平滑的 Heiken-Ashi 以检测颜色变化（空头到多头 / 多头到空头）并绘制入场箭头。选项 ConfirmOnClosedBar 使指标在蜡烛收盘后才确认信号以避免重绘。UseATRForArrowOffset 使箭头显示更合理。该指标轻量且在多个图表上稳定运行。

快速使用
附加指标，选择 Smoothing Method 和 Smoothing Period（默认 50），如需非重绘确认信号请启用 ConfirmOnClosedBar，按需启用提醒，并保存模板。

推荐时间框架
优先 H1-D1 以获得可靠信号。M5-M15 可用于剥头皮，但请小心并启用蜡烛收盘确认。

关键参数

Smoothing Period - 控制平滑强度（默认 50）。较大值产生更平滑但更慢的结果。较小值响应更快但噪声更多。

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

重要建议
将 Smoothing Method 设置为 2 (HULL)。Hull MA 通常比 EMA 反应更快且平滑度更高，能在降低噪声的同时保持捕捉反转所需的灵敏度。方法 0 (raw Heiken-Ashi) 会产生许多噪声信号。方法 1 (EMA) 更平滑但更慢。作者推荐 HULL 且 Smoothing Period 约为 50 作为良好默认值，然后根据时间框架和交易风格微调。

支持
如需技术支持，请通过 MQL5 消息联系作者，或在产品页面留下评论。

评分 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

推荐产品
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
指标
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
指标
Includes almost all the concepts related to Volume Profile: POC , Value Area , Developing POC , Anchored VWAP , Volume Delta ; since the “Total” in its name. It is fast in its calculations and simple to work with. Features: 1.    Selectable calculation timeframe to find most traded levels. 2.    Capable of calculating Volume Profile based on tick data 3.    Adjustable histogram bars by their count. 4.    Adjustable histogram bars by their height (price range). 5.    Showing Value Area (VA
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
指标
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
指标
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
MetaTrader 5 的彩色成交量直方图指标 此指标在单独的窗口中以直方图的形式显示市场成交量。每根柱子的颜色根据价格蜡烛的方向自动变化：当收盘价高于开盘价时显示绿色，表示多头力量；当收盘价低于开盘价时显示红色，表示空头主导。通过颜色区分，可以让交易者更清楚地看到价格运动与成交量之间的关系。 主要功能 成交量来源：可选择“Tick 成交量”或“真实成交量”。 可选在成交量直方图上添加一条移动平均线，用于平滑成交量变化趋势。 支持的移动平均类型包括：SMA（简单平均）、EMA（指数平均）、SMMA（平滑平均）、LWMA（线性加权平均）。 用户可以自由设定平均周期。 兼容所有交易品种和时间周期，在 MetaTrader 5 平台上运行稳定。 通过颜色与平均线的结合，帮助分析成交量背后的动能变化，从而辅助判断价格反转或趋势延续。
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
指标
交易时段指标突出显示每个交易时段的开始和结束 。 Trading_Sessions_Indicator_Free 产品的付费版本，可以自定义会话的开始/结束。 [选项:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift 请使用M15-H2时间帧以获得最佳效果。 增加了时间帧M1，M5的校正。 近似校正: Bars           Correction ------------------ 23.50 ____ 10 23.54 ____ 5 23.55 ____ 4(5) 00.05 ____ 5(6) 我在市场上的其他产品 https://www.mql5.com/en/users/sky-angel/seller
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Time & Sales Tick Indicator 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的实时报价与成交监控指标。 该工具能够在图表上实时显示每笔交易的价格、成交量与时间信息，帮助交易者观察市场的细微波动与订单流动。 功能说明 在图表中的独立面板上实时展示价格、成交量与成交时间，便于跟踪市场动态。 可根据用户自定义的时间或数量间隔对成交数据进行分组。 系统自动对价格变动进行颜色区分：上涨以绿色显示，下跌以红色显示，使趋势变化一目了然。 面板可自由放置在图表的任意角落，支持调整大小、字体、透明度和刷新速度。 与所有交易品种和时间周期兼容，可在 MetaTrader 5 平台上稳定运行，不影响主图性能。 适用于分析市场活跃度、监控流动性以及辅助短线或高频交易策略。 此指标为交易者提供了更直观的市场视图，使其能够在高波动市场中更好地识别短期机会并改进决策效率。
Institutional Trading Zones
Clemence Benjamin
指标
像大玩家一样交易！ITZ 是交易者寻求与机构动向保持一致的终极工具。 它让您随时了解市场交易的开始和结束，同时利用高度优化的策略获取交易信号。 主要特点： 多币种支持——轻松跨不同资产进行交易。 针对 M1 至 M30 时间范围进行了优化——非常适合剥头皮者和日内交易者。 3 种强大的信号策略——专为高概率交易而设计。 交易标记和警报——通过悉尼、东京、伦敦和纽约市场交易通知保持领先。 自定义声音警报——通过独特的音频提示获得通知，以提高交易意识。 更高获胜概率信号——针对高峰时段的有效性进行过滤。 持续开发和更新——通过定期增强保持领先地位。 我们准备了一个包含有用指南的视频，以帮助您充分利用它。 视频空间： https://youtu.be/A4PpQ0NyEWs 如需咨询或个性化支持，请随时通过私人消息与我们联系。 有兴趣永久收购整个项目吗？让我们讨论一下——通过私人消息联系我们！”
VWAP Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
指标
The VWAP indicator is our version of the popular Volume-Weighted Average Price indicator. The VWAP is the ratio between the value traded (price multiplied by the number of volume traded) and the total volume traded over a specific time period. As a result, it measures the average price of the instrument much better than the simple moving average. Although there are many ways to use the VWAP, most investors use it to calculate the daily average.  The indicator works in five modes: Moving  - In
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
MarketProfileTPO：MetaTrader 5 中的 TPO 分析 MarketProfileTPO 是一个功能强大的 MetaTrader 5 指标工具，旨在将基于 时间价格机会 (Time Price Opportunity, TPO) 分析的 市场轮廓 (Market Profile) 概念直接带入您的主图表窗口。该指标计算并显示指定期间内的价格分布，突出显示市场活动和集中度的关键区域。 它经过特别优化，适用于 M1 (1 分钟) 时间框架 下使用，处理 NAS100、US30 和 XAUUSD 等 高波动性金融工具 ，从而为日内市场结构和交易活动提供详细的视角。 主要特点与组成部分 基于 TPO 的市场轮廓： 计算在定义的时间段（TPO 周期）内，每个价格水平上所花费时间的分布。 控制点 (Point of Control, POC)： 清晰地识别 TPO 集中度最高（花费时间最长）的价格水平，是市场共识的 关键参考点 。 价值区域 (Value Area, VA)： 自动确定发生显著百分比交易活动的 价格范围 （默认为 70% ），由 价值区域高点 (
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
指标
本指标可以让您享受两个最流行的产品来分析在感兴趣的价位的请求量和市场成交量: 真实市场深度图表 真实报价足迹成交量图表 本产品结合两个指标的效力，并以单个文件提供。 反危机出售。今日低价。赶紧! 真实的 COMBO 市场深度功能和报价成交量图表，完全等同于原始指标。您将享受这两款产品结合为单一超级指标的力量！下面是您将得到的功能： 真实市场深度图表 股民专用工具现已在 MetaTrader 5 上可用。 真实市场深度图表 指标在图表上以直方条的形式显示可视化的市场深度，并在实时模式下刷新。 利用 真实市场深度图表 指标您可以正确评估市场请求并从图表上看到大的市场。这可以 100% 的精确剥头皮和设置持仓止损。 指标以两种相应颜色的水平直方条形式显示买和卖的请求 (买-卖)。价格图表上给定级别的显示条和它们的长度与请求的交易量相应。此外, 它指示买卖请求的最大交易量。 此指标显示买卖请求总数量作为堆积面积图。这可以评估当经过下一价位时将会执行的请求总量。买卖请求总数量也显示在图表上。 省缺, 指标显示在图表背景上, 且它不会干扰任何其它指标。当使用指标交易时, 建议使用实际交易量。 本
VolumePressureinHistogramVPH
Parasbhai N Patel
指标
1.       Overview The Volume Pressure Histogram (VPH) is a custom indicator for MetaTrader 5 (MT5) that measures buying and selling pressure based on tick or real volume. It highlights extreme buying/selling moments and provides a smoothed signal line for trend detection. 2.       Indicator Components ·          Volume Pressure Histogram (Colored): o    Green: Extreme buying pressure o    Lime: Buying pressure o    Red: Extreme selling pressure o    Yellow: Selling pressure ·          Signal Li
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
指标
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
指标
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
指标
The Accumulation and Distribution indicator is a volume-based indicator that was essentially designed to measure underlying supply and demand. This is accomplished by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This is accomplished by plotting a cumulative total of the money flow volume for each period. This indicator can reveal divergences between volume flow and actual price to primarily affirm a current trend or to anticipate a future reve
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 4 版本 指標參數與標準參數類似，另外還增加一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指示器用作其預期用途，作為可靠的信號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生使您不僅可以看到訊號，還可以根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal MT5 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這正是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算法
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
指标
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
指标
Haven Fibonacci Volume Profiles — 您的自动市场区间分析师 隆重推出 Haven Fibonacci Volume Profiles — 一款将市场分析提升到新水平的强大工具。该指标可自动识别基于重要转向点（枢轴点）构建的关键价格区间，并在每个区间上叠加详细的成交量分布图和斐波那契水平。这使交易者能够即时了解流动性集中在哪里，以及真正的支撑位和阻力位位于何处。 其他产品 -> 这里 . 无需再猜测哪个区间是有效的。该指标为您完成所有复杂的工作，同时显示历史和当前的价格区间，让您全面了解市场背景。 指标主要功能 自动识别区间： 指标可独立找到重要的高点和低点（枢轴点），并在此之间构建价格区间。 详细的成交量分布图： 为每个区间计算并显示成交量分布图，突出显示交易活动最多和最少的区域。 可自定义的斐波那契水平： 斐波那契水平会自动应用于每个区间。您可以启用、禁用并自定义每个水平的颜色（0.0、0.236、0.5、1.0 等）。 POC（控制点）可视化： 成交量分布图清晰显示成交量最大的水平，该水平通常作为强支撑或阻力。 历史分析： 指标不仅显示当前的价格区间
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
指标
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
指标
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
指标
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。 卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
指标
PVWAP Improved MT5 – 高级成交量加权平均价指标 PVWAP Improved MT5 是我个人 VWAP 指标的增强版和优化版。该指标显示成交量加权平均价，并提供多条标准差通道，用于识别潜在的支撑、阻力以及价格动能衰减区域。指标适用于所有周期，并在处理大量历史数据时依然运行流畅。 指标用途 VWAP 表示大量成交发生时的平均价格，是判断市场位置和公平价值的重要参考。 主要用途： 价格高于 VWAP：市场偏多 价格低于 VWAP：市场偏空 标准差通道（+1、+2、-1、-2）显示超买和超卖区域 帮助识别潜在的进场、离场或反弹位置 用于判定市场是趋势运行還是均值回归 该指标非常适合日内交易、剥头皮以及波段交易者，用于分析市场真实压力。 主要特性 使用 MetaTrader 5 的真实成交量進行計算 Daily 模式：每天重置，適合日內交易 Continuous 模式：VWAP 持續計算不中斷 最多 4 條標準差通道：+1、+2、-1、-2 顏色、線型、線寬完全可自定義 支持所有品種和所有周期 計算快速，適合回測和實時交易 指標穩定清晰，易於整合到任何交易策略中
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
指标
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Mean Volume indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
指标
Mean Volume Most indicators are based on price analysis. This indicator is based on volume. Volume is overlooked piece of information in most trading systems. And this is a big mistake since volume gives important information about market participants. Mean Volume is an indicator that can be used to spot when volume is above average. It usually means that institutional traders are active. Peak in volume can be used to confirm an entry since increased volume can sustain the move in one or anot
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
指标
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
作者的更多信息
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (9)
专家
Overview: Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 E
FREE
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
专家
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
专家
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro —— 更快、更精准、更简单的剥头皮交易体验。 混合型 Supertrend 剥头皮策略，带多重过滤确认 SuperScalp Pro 扩展了经典的 Supertrend 概念，发展为一款混合型剥头皮工具，适用于多时间框架的短期到中期交易设置。它不仅提供交易信号，还包含一个交易统计模拟器，帮助您评估策略性能，并轻松为每个时间周期或图表类型自定义或优化参数。 该指标将直观的、随趋势变色的 Supertrend 带与多项可选确认过滤器相结合，以提供高概率的入场点，同时保持风险管理的简洁与有效。止损（SL）和止盈（TP）水平基于 ATR 动态计算并直接显示在图表上。内置完整的提醒系统——弹窗提醒、电子邮件和推送通知，确保您不会错过任何信号。 主要的视觉元素是根据趋势方向变色的 Supertrend 带，并突出显示潜在的信号柱。当 Supertrend 反转时，会产生入场信号，指标会在确认信号前评估所有启用的确认过滤器——包括 ATR 范围、ADX、RSI、多条 EMA、EMA 斜率、与 EMA 的距离以及成交量。该组合确认机制通过要求多个过滤器达成共识，而不是
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
指标
Volume Profile Pro Signals  精确的量价分析与自动信号生成相结合。 功能概述 Volume Profile Pro Signals 构建实时、数据驱动的量价分布图，揭示价格被接受或拒绝的市场区域。它高亮显示 POC、VAH、VAL，并精准识别 HVN/LVN 区域。在此基础上生成实时的 VAH/VAL 突破信号，并根据 ATR 波动性绘制智能 SL/TP 水平。 所有设置 —— 从剖面分辨率到提醒方式 —— 均可调整以适配你的交易风格，无论是快速抢短线还是多日持仓的波段交易。 核心亮点 按价位的成交量洞察：在 MT5 图表上直观绘制 Point of Control 和 Value Area。 突破提醒：当价格收盘超过 VAH 或跌破 VAL 时即时发出信号。 自适应风险水平：基于 ATR 自动计算的止损与止盈。 智能过滤：EMA 趋势过滤器与可选的 POC 斜率确认减少误报。 HVN/LVN 识别：区分高活跃与低量区，提供更明确的交易背景。 多时间框架兼容：可在多个图表和时间框架上高效运行。 使用场景 指标持续更新市场的动态剖面，无需手动绘制或单独查看
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
专家
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
指标
SmartScalp M1 - Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1 merges the power of Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend phase shifts while filtering out market noise using complementary indicators. The indicator generates BUY/SELL signals when a Supertrend flip is confirmed by Heiken Ashi candles. It automatically draws ATR-based SL/TP levels, shows SL/TP labels on the chart, and can send alerts via popup, email, or push notifications. This indicator has been o
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
指标
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
指标
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
指标
VM Breakout BB：基于概率的布林带突破指标 VM Breakout BB 是一个基于布林带并结合统计概率分析（Z-分数与正态累积分布函数 CDF）以及智能确认过滤器（例如 RSI、ADX 与成交量 SMA）的突破检测指标。该指标旨在提供具有明确统计依据的信号，减少噪音，并确认成功概率更高的突破。 信号逻辑 买入：价格收盘位于上轨之上、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时包括 RSI/ADX/成交量）。 卖出：价格收盘位于下轨之下、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时）。 ConfirmOnClosedBar 选项仅在K线收盘后确认信号，以减少虚假触发。用户可选择信号严格程度：Relaxed、Normal 或 Strict，以匹配不同交易风格。 确认过滤器 RSI 过滤：剔除处于超买或超卖区域的信号。 ADX 过滤：仅当 ADX 超过阈值时才允许信号，确认明确趋势。 Volume SMA 过滤：将当前成交量与其移动平均比较，以确认突破的力度。 显示说明：要绘制箭头并发送提醒，请将 Show_BuySell_Signals = true。如果此选项关闭，指标
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
实用工具
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
指标
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
指标
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
实用工具
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
指标
PriceActionMatrix - 多模式剥头皮助手  PriceActionMatrix 是一款面向剥头皮交易的指标，能自动识别并验证多种短期价格行为模式。该工具并非将每根K线视为独立信号，而是聚合诸如Pin Bar（钉线）、Engulfing（吞没）、Inside Bar（内包线）、盘整区域和拒绝影线等多种模式，并使其经过可配置的确认层——趋势和EMA检查、ATR范围、动量指标以及可选成交量过滤器——因此您能获得适合手动交易或EA集成的、富含上下文的信号。 风险管理变得简单：该指标在图表上绘制基于ATR的止损/止盈指导线，并可显示可选的价格标签。通过弹窗和声音提供清晰的警报，并且关键输出通过iCustom暴露以供专家顾问使用。PriceActionMatrix针对快速时间框架（M1）进行了优化，当您偏好更少但更高质量的信号时，在M5上也表现可靠。 该指标的与众不同之处在于其多模式识别引擎与灵活的确认规则相结合。您可以启用或禁用单个模式，要求收盘确认（ConfirmOnClosedBar）以避免重绘，或允许K线内触发以获得更快的响应。趋势上下文（多个EMA和斜率阈值）、ADX/D
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
指标
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
专家
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
专家
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
专家
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
指标
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
筛选:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Van Minh Nguyen
9890
来自开发人员的回复 Van Minh Nguyen 2025.10.15 11:46
Thank you very much for your kind words!
I’m truly happy to know that you find the indicator useful and accurate. Your feedback means a lot and serves as great motivation for me to keep improving it even further. Wishing you continued success in your trading!
回复评论