VM Heiken Ashi Pro

Heiken-Ashi 平滑处理（HMA 或 EMA）用于滤除噪声并生成清晰的 BUY/SELL 信号，非重绘（可选 ConfirmOnClosedBar）。在图表上显示 HA 蜡烛（可隐藏原始蜡烛），箭头位置可按 ATR 或固定偏移设置，发送提醒（弹窗、电子邮件、推送）并具备防垃圾信息处理。

主要用途

将原始蜡烛转换为平滑的 Heiken-Ashi 以检测颜色变化（空头到多头 / 多头到空头）并绘制入场箭头。选项 ConfirmOnClosedBar 使指标在蜡烛收盘后才确认信号以避免重绘。UseATRForArrowOffset 使箭头显示更合理。该指标轻量且在多个图表上稳定运行。

快速使用

附加指标，选择 Smoothing Method 和 Smoothing Period（默认 50），如需非重绘确认信号请启用 ConfirmOnClosedBar，按需启用提醒，并保存模板。

推荐时间框架

优先 H1-D1 以获得可靠信号。M5-M15 可用于剥头皮，但请小心并启用蜡烛收盘确认。

关键参数

Smoothing Period - 控制平滑强度（默认 50）。较大值产生更平滑但更慢的结果。较小值响应更快但噪声更多。

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

重要建议

将 Smoothing Method 设置为 2 (HULL)。Hull MA 通常比 EMA 反应更快且平滑度更高，能在降低噪声的同时保持捕捉反转所需的灵敏度。方法 0 (raw Heiken-Ashi) 会产生许多噪声信号。方法 1 (EMA) 更平滑但更慢。作者推荐 HULL 且 Smoothing Period 约为 50 作为良好默认值，然后根据时间框架和交易风格微调。

支持

如需技术支持，请通过 MQL5 消息联系作者，或在产品页面留下评论。

