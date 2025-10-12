VM Heiken Ashi Pro

5

VM Heiken Ashi Pro 
ノイズを除去し明確な BUY/SELL シグナルを生成するための平滑化された Heiken-Ashi（HMA または EMA）。非リペイント（オプション ConfirmOnClosedBar）。チャート上に HA ローソクを表示（元のローソクは非表示可）、矢印の配置は ATR または固定オフセットによる。アラートを送信（popup、email、push）し、アンチスパム処理を行います。

主な目的
生のローソク足を平滑化された Heiken-Ashi に変換し、色の変化（ベアからブルへ / ブルからベアへ）を検出してエントリー用の矢印を描画します。ConfirmOnClosedBar オプションはシグナルのリペイントを避けるためにローソクのクローズを待つことを可能にします。UseATRForArrowOffset は矢印の表示をより自然にします。軽量で多くのチャート上で安定しています。

簡単な使用方法
インジケーターをアタッチし、Smoothing Method と Smoothing Period（デフォルト 50）を選択します。リペイントしない確定シグナルを好む場合は ConfirmOnClosedBar を有効にし、必要に応じてアラートを有効にし、テンプレートを保存してください。

推奨タイムフレーム
信頼できるシグナルには H1-D1 を推奨します。スキャルピングでは M5-M15 を使用可能ですが注意し、ローソク足クローズ確認を有効にしてください。

主なパラメータ

Smoothing Period - 平滑化の強さを制御します（デフォルト 50）。大きい値はより滑らかだが遅い結果を生み、小さい値は応答性が高いがノイズが増えます。

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

重要な推奨
Smoothing Method を 2 (HULL) に設定してください。Hull MA は通常 EMA より早く反応し、滑らかさが高いためノイズを減らしつつ反転を捉える感度を保ちます。方法 0 (raw Heiken-Ashi) はノイズの多いシグナルが多く発生します。方法 1 (EMA) はより滑らかだが遅いです。作者はデフォルトとして HULL と Smoothing Period 約 50 を推奨し、その後タイムフレームと取引スタイルに合わせて微調整してください。

サポート
技術的なサポートが必要な場合は、MQL5メッセージで作者に連絡するか、製品ページにコメントを残してください。

レビュー 1
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

おすすめのプロダクト
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
インディケータ
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
インディケータ
Includes almost all the concepts related to Volume Profile: POC , Value Area , Developing POC , Anchored VWAP , Volume Delta ; since the “Total” in its name. It is fast in its calculations and simple to work with. Features: 1.    Selectable calculation timeframe to find most traded levels. 2.    Capable of calculating Volume Profile based on tick data 3.    Adjustable histogram bars by their count. 4.    Adjustable histogram bars by their height (price range). 5.    Showing Value Area (VA
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
インディケータ
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
インディケータ
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
MetaTrader 5 用ボリュームカラーヒストグラムインジケーター このインジケーターは、取引量を別ウィンドウにヒストグラムとして表示します。ローソク足の方向に基づき、バーの色が自動的に変化します。終値が始値より高い場合は緑（上昇トレンド）で表示され、終値が始値より低い場合は赤（下降トレンド）で表示されます。これにより、トレーダーは価格変動とボリュームの関係を視覚的に把握できます。 主な機能 ボリュームソース：ティックボリュームまたはリアルボリュームを選択可能。 ボリュームヒストグラムの上に移動平均線を追加でき、平滑化されたボリュームトレンドを確認可能。 対応平均タイプ：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 平均期間を自由に設定可能。 すべての銘柄と時間足で動作し、MetaTrader 5 に完全対応。 視覚的にわかりやすい配色設計により、価格変化の強弱を一目で判断でき、トレードタイミングを最適化するのに役立ちます。
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
インディケータ
取引セッションインジケータは、各取引セッションの開始と終了を強調表示します 。 セッションの開始/終了をカスタマイズする可能性のある Trading_Session_Indicator_Free 製品の有料版。 [オプション:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift 最良の結果を得るには、M15-H2時間枠を使用してください。 時間枠M1、M5の修正を追加しました。 おおよその補正: Bars           Correction ------------------ 23.50 ____ 10 23.54 ____ 5 23.55 ____ 4(5) 00.05 ____ 5(6) 市場の私の他のプロダクト htt
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Time & Sales Tick Indicator は、MetaTrader 5チャート上でリアルタイムのティック情報を表示するインジケーターです。 価格、ティック出来高、時刻を視覚的に確認でき、市場の動きを細かく分析することが可能です。 機能 価格、出来高、時間を含むティックデータをチャート上の専用パネルにリアルタイム表示します。 ティックをユーザーが設定した間隔でグループ化し、上昇ティックは緑色、下降ティックは赤色で色分け表示します。 パネルはチャートの4隅の任意の位置に配置でき、サイズや透明度の調整も可能です。 MetaTrader 5のすべてのシンボルおよびタイムフレームで使用可能で、軽量かつ安定した動作を実現しています。 このインジケーターは、スキャルピングや短期分析に特に適しています。
Institutional Trading Zones
Clemence Benjamin
インディケータ
大物のように取引しましょう！ITZ は、機関投資家の動きに合わせようとしているトレーダーにとって究極のツールです。 高度に最適化された戦略を活用して、セッション シグナルに活用しながら、入ってくる市場セッションと出ていく市場セッションに関する情報を常に提供します。 主な機能: 1. 複数通貨のサポート – さまざまな資産間で簡単に取引できます。 2. M1 から M30 の時間枠に最適化 – スキャルパーやデイ トレーダーに最適です。 3. 3 つの強力なシグナル戦略 – 高確率の取引向けに設計されています。 4. セッション マーカーとアラート – シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークの市場セッション通知で先手を打つことができます。 5. カスタム サウンド アラート – 独自のオーディオ キューで通知を受け取り、取引の認識を高めます。 6. 勝率の高いシグナル – ピーク時の有効性のためにフィルタリングされています。 7. 継続的な開発と更新 – 定期的な機能強化で先手を打つことができます。 8. 最大限に活用していただくために、役立つガイドラインをまとめた
VWAP Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
インディケータ
The VWAP indicator is our version of the popular Volume-Weighted Average Price indicator. The VWAP is the ratio between the value traded (price multiplied by the number of volume traded) and the total volume traded over a specific time period. As a result, it measures the average price of the instrument much better than the simple moving average. Although there are many ways to use the VWAP, most investors use it to calculate the daily average.  The indicator works in five modes: Moving  - In
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
The MarketProfileTPO indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for high-volatility instruments like NAS100, US30, and XAUUSD when used on the M1 (1-minute) timeframe, offering a detailed
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
インディケータ
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
VolumePressureinHistogramVPH
Parasbhai N Patel
インディケータ
1.       Overview The Volume Pressure Histogram (VPH) is a custom indicator for MetaTrader 5 (MT5) that measures buying and selling pressure based on tick or real volume. It highlights extreme buying/selling moments and provides a smoothed signal line for trend detection. 2.       Indicator Components ·          Volume Pressure Histogram (Colored): o    Green: Extreme buying pressure o    Lime: Buying pressure o    Red: Extreme selling pressure o    Yellow: Selling pressure ·          Signal Li
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5のWAPV価格と出来高インジケーターは、（Wyckoff Academy Wave Market）および（Wyckoff Academy Price and Volume）ツールセットの一部です。 MT5のWAPV価格および出来高インジケーターは、チャート上の出来高の動きを直感的な方法で簡単に視覚化できるように作成されました。 それを使用すると、ピークボリュームの瞬間と市場が専門家の関心を持たない瞬間を観察することができます 「スマートマネー」の動きではなく、慣性によって市場が動いている瞬間を特定します。 ユーザーが変更できる4色で構成されています。 赤=オファーの増加 緑=需要の増加 灰色のキャンドル=需要と供給の減少 青=スマートマネー演技 上方向への動きは強さを示します。 下向きの動き弱さを示します。 価格の方向に関係なく、最強のボリュームが上がる必要があります。 R.Wyckoffの理論に基づいて作成されたインジケーター
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
インディケータ
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
インディケータ
The Accumulation and Distribution indicator is a volume-based indicator that was essentially designed to measure underlying supply and demand. This is accomplished by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This is accomplished by plotting a cumulative total of the money flow volume for each period. This indicator can reveal divergences between volume flow and actual price to primarily affirm a current trend or to anticipate a future reve
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は、標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンです。 MetaTrader 4 用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに Delta というパラメータが 1 つ追加されています。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベルを変更し、プラスとマイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに応じて取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無料ユ
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
インディケータ
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
インディケータ
Haven Fibonacci Volume Profiles — あなたの自動マーケットレンジアナリスト Haven Fibonacci Volume Profiles をご紹介します。これは、市場分析を次のレベルに引き上げる強力なツールです。このインジケーターは、重要なピボットポイントに基づいて構築された主要な価格レンジを自動的に特定し、それぞれに詳細な出来高プロファイルとフィボナッチレベルを重ねて表示します。これにより、トレーダーは流動性がどこに集中しているか、そして真のサポートレベルとレジスタンスレベルがどこにあるかを即座に確認できます。 その他の製品 -> こちら . どのレンジが関連性があるかを推測するのはやめましょう。インジケーターがすべての複雑な作業を代行し、過去と現在の価格レンジの両方を表示することで、市場の状況を完全に理解することができます。 インジケーターの主な機能 自動レンジ検出： インジケーターは重要な高値と安値（ピボット）を自動的に見つけ、それらの間に価格レンジを構築します。 詳細な出来高プロファイル： 各レンジに対して出来高プロファイルが計算・表示され、取
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
インディケータ
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
インディケータ
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
インディケータ
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
インディケータ
ボリューム方向MT5 通常、現在の音量が前の音量よりも大きい場合、音量インジケーターにはデフォルトの色の変化があります。これは重要ですが、あまり役に立ちません。 このため、このインジケーターは、通常のボリュームに加えて、ろうそくが強気または弱気の場合、異なる色をペイントするように作成されました。デフォルトでは、強気の場合は青、弱気の場合は赤ですが、これらの色は トレーダーの好み。 あなたがあなたの取引を改善するのを助ける私の他の指標をチェックすることを忘れないでください。 ボリューム方向MT5 通常、現在の音量が前の音量よりも大きい場合、音量インジケーターにはデフォルトの色の変化があります。これは重要ですが、あまり役に立ちません。 このため、このインジケーターは、通常のボリュームに加えて、ろうそくが強気または弱気の場合、異なる色をペイントするように作成されました。デフォルトでは、強気の場合は青、弱気の場合は赤ですが、これらの色は トレーダーの好み。 あなたがあなたの取引を改善するのを助ける私の他の指標をチェックすることを忘れないでください。
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標 PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。 指標の目的 VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。 主な用途: 価格が VWAP より上 → 強気傾向 価格が VWAP より下 → 弱気傾向 標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる 価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用 日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。 主な特徴 MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算 日足で
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
インディケータ
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Mean Volume indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
インディケータ
Mean Volume Most indicators are based on price analysis. This indicator is based on volume. Volume is overlooked piece of information in most trading systems. And this is a big mistake since volume gives important information about market participants. Mean Volume is an indicator that can be used to spot when volume is above average. It usually means that institutional traders are active. Peak in volume can be used to confirm an entry since increased volume can sustain the move in one or anot
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
インディケータ
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
作者のその他のプロダクト
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
エキスパート
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
エキスパート
Overview: Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 E
FREE
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro – これまで以上に高速・高精度・シンプルなスキャルピング。 複数フィルター確認を備えたハイブリッド Supertrend スキャルパー SuperScalp Pro は古典的な Supertrend の概念を拡張し、複数の時間足に対応した短期〜中期のトレード設定向けのハイブリッドなスキャルピングツールへと進化しました。トレーディングシグナルを提供するだけでなく、取引統計シミュレーター（Trading Statistics Simulator）を搭載しており、戦略のパフォーマンスを評価し、各時間足やチャートタイプごとにパラメータを簡単にカスタマイズまたは最適化できます。 このインジケーターは、視覚的に分かりやすく色が変わる Supertrend バンドと、複数の任意の確認フィルターを組み合わせ、高い確率のエントリーポイントを提供しつつ、リスク管理をシンプルかつ効果的に保ちます。ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）は ATR に基づき動的に計算され、チャート上に直接表示されます。ポップアップ、メール、プッシュ通知といった完全なアラートシステムが
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
インディケータ
Volume Profile Pro Signals  精密な出来高分析と自動シグナル生成の統合。 機能概要 Volume Profile Pro Signals は、どの価格帯に実際の取引ボリュームが集中しているかをデータに基づきリアルタイムで可視化します。POC、VAH、VAL を強調表示し、HVN/LVN エリアも正確に識別します。これに基づき VAH/VAL のブレイクアウトをリアルタイムで検出し、ATR に基づく賢い SL/TP をプロットします。 プロファイルの解像度からアラート種別まで、すべての要素をトレードスタイルに合わせて細かく調整可能です。短期スキャルピングから複数日をまたぐポジショントレードまで対応します。 主な特徴 Price-by-Volume の視覚化：MT5 チャート上で Point of Control と Value Area を直接表示。 ブレイクアウトアラート：価格が VAH を上抜け、または VAL を下抜けた際に即時通知。 適応型リスクレベル：ATR に基づく自動 SL/TP 設定。 スマートフィルタ：EMA トレンドフィルタや POC 傾
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
エキスパート
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
インディケータ
SmartScalp M1 - Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1 merges the power of Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend phase shifts while filtering out market noise using complementary indicators. The indicator generates BUY/SELL signals when a Supertrend flip is confirmed by Heiken Ashi candles. It automatically draws ATR-based SL/TP levels, shows SL/TP labels on the chart, and can send alerts via popup, email, or push notifications. This indicator has been o
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
インディケータ
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
エキスパート
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
インディケータ
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
インディケータ
VM Breakout BB：ボリンジャーバンドを用いた確率ベースのブレイクアウト指標 VM Breakout BB は、ボリンジャーバンドに統計的確率解析（Zスコアと正規累積分布関数 CDF）を組み合わせ、RSI・ADX・Volume SMA などのスマートな確認フィルターを備えたブレイクアウト検出指標です。本指標は統計的根拠のあるシグナルを提供し、ノイズを減らし、成功確率の高いブレイクアウトを確認することを目的としています。 シグナルロジック 買い：価格が上部バンドを上抜けて終値を付け、ブレイクアウト確率が設定閾値に達し、確認フィルターが満たされている（RSI/ADX/Volume が有効な場合）。 売り：価格が下部バンドを下抜けて終値を付け、ブレイクアウト確率が設定閾値に達し、確認フィルターが満たされている（有効な場合）。 ConfirmOnClosedBar オプションは、バーがクローズした後にのみシグナルを確定して誤検知を減らします。シグナルの厳しさは Relaxed、Normal、Strict から選択可能で、トレードスタイルに合わせられます。 確認フィルター RSI フィ
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
インディケータ
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
ユーティリティ
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
インディケータ
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
ユーティリティ
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
インディケータ
PriceActionMatrix - マルチパターンスキャルピングアシスタント  PriceActionMatrixは、複数の短期価格行動パターンを自動検出し検証するスキャルピング指向のインジケーターです。各ローソク足を単独のシグナルとして提示するのではなく、ピンバー、エングルフィング、インサイドバー、コンソリデーションゾーン、拒否のウィックなどのパターンを集約し、設定可能な確認レイヤー（トレンドとEMAチェック、ATR範囲、モメンタムインジケーター、オプションの出来高フィルター）に従って検証するため、手動取引やEA連携に適した文脈に富んだシグナルを受け取ることができます。 リスク管理はシンプル：インジケーターはATRから導出されたSL/TPガイドをチャート上に描画し、オプションで価格ラベルを表示できます。ポップアップと音声による明確なアラートが提供され、主要な出力はiCustomを介してEAで使用できるよう公開されています。PriceActionMatrixは高速な時間足（M1）向けに最適化されており、より少ない高品質のシグナルを好む場合にはM5でも確実に機能します。 このインジケ
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
インディケータ
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
エキスパート
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
エキスパート
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
エキスパート
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
インディケータ
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
インディケータ
Trend Eye - See the Trend. Trade with Confidence Smart Trend Analysis Combined with Automated Trading Signals What Trend Eye Does: Trend Eye provides a comprehensive solution for market trend identification by seamlessly combining Stochastic RSI, trend-based color candles, and an intuitive visual display system. The indicator not only detects buy and sell signals when Stochastic RSI exits overbought or oversold zones, but also colors candles based on EMA trend, clearly displays the current marke
フィルタ:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.10.15 11:25 
 

I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!

Van Minh Nguyen
10204
開発者からの返信 Van Minh Nguyen 2025.10.15 11:46
Thank you very much for your kind words!
I’m truly happy to know that you find the indicator useful and accurate. Your feedback means a lot and serves as great motivation for me to keep improving it even further. Wishing you continued success in your trading!
レビューに返信