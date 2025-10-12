VM Heiken Ashi Pro
- インディケータ
- Van Minh Nguyen
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 7 12月 2025
- アクティベーション: 10
ノイズを除去し明確な BUY/SELL シグナルを生成するための平滑化された Heiken-Ashi（HMA または EMA）。非リペイント（オプション ConfirmOnClosedBar）。チャート上に HA ローソクを表示（元のローソクは非表示可）、矢印の配置は ATR または固定オフセットによる。アラートを送信（popup、email、push）し、アンチスパム処理を行います。
主な目的
生のローソク足を平滑化された Heiken-Ashi に変換し、色の変化（ベアからブルへ / ブルからベアへ）を検出してエントリー用の矢印を描画します。ConfirmOnClosedBar オプションはシグナルのリペイントを避けるためにローソクのクローズを待つことを可能にします。UseATRForArrowOffset は矢印の表示をより自然にします。軽量で多くのチャート上で安定しています。
簡単な使用方法
インジケーターをアタッチし、Smoothing Method と Smoothing Period（デフォルト 50）を選択します。リペイントしない確定シグナルを好む場合は ConfirmOnClosedBar を有効にし、必要に応じてアラートを有効にし、テンプレートを保存してください。
推奨タイムフレーム
信頼できるシグナルには H1-D1 を推奨します。スキャルピングでは M5-M15 を使用可能ですが注意し、ローソク足クローズ確認を有効にしてください。
主なパラメータ
Smoothing Period - 平滑化の強さを制御します（デフォルト 50）。大きい値はより滑らかだが遅い結果を生み、小さい値は応答性が高いがノイズが増えます。
Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).
重要な推奨
Smoothing Method を 2 (HULL) に設定してください。Hull MA は通常 EMA より早く反応し、滑らかさが高いためノイズを減らしつつ反転を捉える感度を保ちます。方法 0 (raw Heiken-Ashi) はノイズの多いシグナルが多く発生します。方法 1 (EMA) はより滑らかだが遅いです。作者はデフォルトとして HULL と Smoothing Period 約 50 を推奨し、その後タイムフレームと取引スタイルに合わせて微調整してください。
サポート
技術的なサポートが必要な場合は、MQL5メッセージで作者に連絡するか、製品ページにコメントを残してください。
I like this Indicator, becaus of his accurate signals and the possibilitys for settings! One of the best Heiken Ahshi Indicators i have ever seen!