VM Heiken Ashi Pro
- Indicatori
- Van Minh Nguyen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
VM Heiken Ashi Pro (v1.0) — Heiken-Ashi smussato (HMA/EMA) per filtrare il rumore e generare segnali BUY/SELL chiari, non-repainting (opzione ConfirmOnClosedBar). Mostra le candele HA sul grafico (le candele originali possono essere nascoste), frecce posizionate tramite ATR o offset fisso, invia avvisi (popup/email/push) con meccanismo anti-spam.
Scopo principale: convertire le candele grezze in Heiken-Ashi smussato per rilevare i cambi di colore (bear→bull / bull→bear) e disegnare frecce di ingresso; l’opzione ConfirmOnClosedBar consente di attendere la chiusura della candela per evitare repaint; UseATRForArrowOffset rende le frecce più intuitive; leggero e stabile su molti grafici.
Uso rapido: applicare l’indicatore, scegliere Smoothing Method e Smoothing Period (default 50), attivare ConfirmOnClosedBar se si preferiscono segnali confermati (non-repainting), attivare gli avvisi se necessari, salvare il template.
Timeframe raccomandati: preferire H1–D1 per segnali più affidabili; M5–M15 utilizzabili per scalping con cautela e con conferma alla chiusura della candela.
Parametri principali:
-
Smoothing Period — controlla il livello di smussamento (default 50). Maggiore ⇒ più liscio ma più lento; minore ⇒ più reattivo ma più rumoroso.
-
Smoothing Method — 0 = None (Heiken-Ashi grezzo) , 1 = EMA (Exponential MA) , 2 = HULL (Hull MA) .
Raccomandazione importante: Impostare Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA tipicamente reagisce più velocemente e offre una maggiore lisciatura rispetto all’EMA, riducendo il rumore mantenendo la sensibilità per catturare i ritorni. Il metodo 0 genera molti segnali rumorosi; 1 è più liscio ma più lento. L’autore consiglia HULL + Smoothing Period ≈ 50 come buon valore predefinito e poi di regolare in base a timeframe e stile di trading.
Versione & supporto: Version 1.0. Guida rapida nel sorgente; per assistenza tecnica contattare l’autore via messaggi MQL5.