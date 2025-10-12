VM Heiken Ashi Pro

VM Heiken Ashi Pro (v1.0) — Heiken-Ashi smussato (HMA/EMA) per filtrare il rumore e generare segnali BUY/SELL chiari, non-repainting (opzione ConfirmOnClosedBar). Mostra le candele HA sul grafico (le candele originali possono essere nascoste), frecce posizionate tramite ATR o offset fisso, invia avvisi (popup/email/push) con meccanismo anti-spam.

Scopo principale: convertire le candele grezze in Heiken-Ashi smussato per rilevare i cambi di colore (bear→bull / bull→bear) e disegnare frecce di ingresso; l’opzione ConfirmOnClosedBar consente di attendere la chiusura della candela per evitare repaint; UseATRForArrowOffset rende le frecce più intuitive; leggero e stabile su molti grafici.

Uso rapido: applicare l’indicatore, scegliere Smoothing Method e Smoothing Period (default 50), attivare ConfirmOnClosedBar se si preferiscono segnali confermati (non-repainting), attivare gli avvisi se necessari, salvare il template.

Timeframe raccomandati: preferire H1–D1 per segnali più affidabili; M5–M15 utilizzabili per scalping con cautela e con conferma alla chiusura della candela.

Parametri principali:

  • Smoothing Period — controlla il livello di smussamento (default 50). Maggiore ⇒ più liscio ma più lento; minore ⇒ più reattivo ma più rumoroso.

  • Smoothing Method — 0 = None (Heiken-Ashi grezzo) , 1 = EMA (Exponential MA) , 2 = HULL (Hull MA) .

Raccomandazione importante: Impostare Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA tipicamente reagisce più velocemente e offre una maggiore lisciatura rispetto all’EMA, riducendo il rumore mantenendo la sensibilità per catturare i ritorni. Il metodo 0 genera molti segnali rumorosi; 1 è più liscio ma più lento. L’autore consiglia HULL + Smoothing Period ≈ 50 come buon valore predefinito e poi di regolare in base a timeframe e stile di trading.

Versione & supporto: Version 1.0. Guida rapida nel sorgente; per assistenza tecnica contattare l’autore via messaggi MQL5.


Altri dall’autore
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (3)
Experts
Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. It is optimized for trading XAU/USD and works effectively across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1…). The EA can also be applied to major currency pairs such as EUR/USD, USD/JPY, and GBP/USD, though fine-tuning is recommended for the best results. Built on the Supertrend reversal strategy, Supertrend G5 is enhanced with multiple filtering options and advanced trade management features, providing tra
FREE
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicatori
SuperScalp Pro v2.6 — Scalper Supertrend ibrido SuperScalp Pro estende il concetto classico di Supertrend trasformandolo in uno strumento ibrido di scalping, pensato per setup a breve-medio termine su più timeframe (M1–H1). L’indicatore combina una banda Supertrend di immediata lettura con diverse metriche di conferma opzionali per fornire ingressi ad alta probabilità mantenendo la gestione del rischio semplice: i livelli di stop loss e take profit vengono calcolati dinamicamente dall’ATR e dise
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicatori
PriceActionMatrix — Assistente Multi-Pattern per Scalping (v4.1) PriceActionMatrix è un indicatore pensato per lo scalping che rileva e valida automaticamente molteplici pattern di price-action a breve termine. Piuttosto che considerare ogni candela come un segnale isolato, lo strumento aggrega pattern quali Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zone di consolidamento e candele di rifiuto, e li sottopone a livelli di conferma configurabili — controlli di trend e EMA, range basato su ATR, indicatori di
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Prime is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed for traders who demand both high performance and advanced risk management. This is an upgraded version of Supertrend G5 , featuring effective capital management and enhanced risk control during trading. Based on the proven Supertrend reversal strategy, the Prime edition improves trading efficiency with advanced money management tools — including Daily Loss Limit and Maximum Loss Limit — to help protect your acco
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicatori
Overview: Volume Profile Flex visualizes the distribution of trading volume at different price levels, enabling traders to identify key support and resistance zones, including: POC (Point of Control) VAH (Value Area High) VAL (Value Area Low) Designed with flexibility, it allows customization of timeframe, number of bars, and value area percentage. It is optimized for both live trading and backtesting without impacting platform performance. Key Features: Customizable POC , VAH , and VAL lines wi
FREE
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicatori
Volume Profile Pro Signals (v2.5) Analisi di volume precisa con generazione automatica di segnali. Cosa fa Volume Profile Pro Signals costruisce una rappresentazione live e basata sui dati di dove il volume di trading si concentra realmente — evidenziando le zone in cui il prezzo viene accettato o rifiutato. Mette in risalto POC, VAH, VAL e identifica con precisione le aree HVN/LVN. Da queste informazioni genera segnali di breakout in tempo reale (VAH/VAL) e traccia livelli SL/TP intelligenti
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicatori
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals: Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to r
FREE
SmartBolli EA
Van Minh Nguyen
Experts
SmartBolli EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to adapt to both trending and ranging market conditions. Optimized for XAU/USD , SmartBolli also supports major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, …) with parameter tuning. The EA combines two strategy modes (Mean-Reversion and Breakout), multiple signal filters, and comprehensive risk-management tools to provide a flexible solution for 24/7 automated trading. Main features Dual Strategy Modes (independently switcha
FREE
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX v2.3 - Multi-Strategy Trend  2025 Van Minh – https://www.mql5.com TrendMaster ADX is a multi-strategy automated trading system that combines the power of an advanced ADX trend filter. The EA is specifically optimized for XAU/USD (Gold) but also works effectively on major Forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY. Version 2.3 comes with strict money management according to Funding Pips standards , ensuring maximum account protection from large drawdowns. Why choose Trend
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Pro v4.3 2025 Van Minh – https://www.mql5.com Overview Supertrend G5 Pro is a full-featured upgrade of Supertrend G5, specially optimized for XAU/USD (Gold) . Tuned primarily for M5  (also effective on M5, M15, H1), the EA is designed as a complete trading system that balances frequent, small-profit entries with robust capital protection and professional money-management tools. What’s new in v4.3 New Loss Limits group — "==== FundingPips Loss Limits ====" for enhanced risk contro
MaxTrend
Van Minh Nguyen
Indicatori
Overview MaxTrend   — A powerful trading tool that combines MACD entry signals with multiple customizable filters (Supertrend, EMA, ADX, RSI, EMA slope, ATR distance). It features ATR-based SL/TP, visual SL/TP labels, and real-time alerts. MaxTrend is optimized for scalping, day trading, and swing trading on MT5. Key features MACD as the entry trigger with independent confirmatory filters to reduce false signals. ATR-based SL / TP automatically calculated and drawn on chart. Flexible filter se
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione