VM Heiken Ashi Pro

VM Heiken Ashi Pro (v1.0) — Heiken-Ashi lissé (HMA/EMA) pour filtrer le bruit et générer des signaux BUY/SELL clairs, non-repainting (option ConfirmOnClosedBar). Affiche les bougies HA sur le graphique (les bougies originales peuvent être masquées), flèches positionnées par ATR ou offset fixe, envoie des alertes (popup/email/push) avec mécanisme anti-spam.

But principal : transformer les bougies brutes en Heiken-Ashi lissé pour détecter les changements de couleur (bear→bull / bull→bear) et tracer des flèches d’entrée ; l’option ConfirmOnClosedBar permet d’attendre la clôture de la bougie pour éviter le repaint ; UseATRForArrowOffset rend les flèches plus lisibles ; léger et stable sur de nombreux charts.

Utilisation rapide : attacher l’indicateur, choisir Smoothing Method et Smoothing Period (par défaut 50), activer ConfirmOnClosedBar si vous préférez des signaux confirmés (non-repainting), activer les alertes selon les besoins, sauvegarder le template.

Timeframes recommandés : privilégier H1–D1 pour des signaux fiables ; M5–M15 possible pour le scalping mais avec prudence et confirmation à la clôture des bougies.

Paramètres principaux :

  • Smoothing Period — contrôle le niveau de lissage (défaut 50). Plus grand ⇒ plus lisse mais plus lent ; plus petit ⇒ plus réactif mais plus bruité.

  • Smoothing Method — 0 = None (Heiken-Ashi brut) , 1 = EMA (Exponential MA) , 2 = HULL (Hull MA) .

Recommandation importante : Mettre Smoothing Method = 2 (HULL). Le Hull MA réagit généralement plus vite et offre un meilleur lissage que l’EMA, réduisant le bruit tout en conservant la sensibilité nécessaire pour capter les retournements. Le mode 0 génère beaucoup de signaux bruyants ; 1 est plus lisse mais plus lent. L’auteur recommande HULL + Smoothing Period ≈ 50 comme valeur par défaut, puis d’affiner selon le timeframe et le style de trading.

Version & support : Version 1.0. Guide rapide inclus dans le code source ; pour assistance technique, contacter l’auteur via message MQL5.


Plus de l'auteur
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (3)
Experts
Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. It is optimized for trading XAU/USD and works effectively across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1…). The EA can also be applied to major currency pairs such as EUR/USD, USD/JPY, and GBP/USD, though fine-tuning is recommended for the best results. Built on the Supertrend reversal strategy, Supertrend G5 is enhanced with multiple filtering options and advanced trade management features, providing tra
FREE
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicateurs
SuperScalp Pro v2.6 — Scalpeur Supertrend hybride SuperScalp Pro étend le concept classique de Supertrend pour en faire un outil hybride de scalping, conçu pour des configurations court à moyen terme sur plusieurs unités de temps (M1–H1). L’indicateur combine une bande Supertrend visuellement intuitive avec plusieurs métriques de confirmation optionnelles afin de fournir des entrées à haute probabilité tout en gardant une gestion du risque simple : les niveaux de stop loss et take profit sont ca
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicateurs
PriceActionMatrix — Assistant de Scalping Multi-Pattern (v4.1) PriceActionMatrix est un indicateur conçu pour le scalping qui détecte et valide automatiquement plusieurs configurations de price-action à court terme. Plutôt que de traiter chaque bougie comme un signal isolé, l’outil rassemble des modèles tels que Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zones de consolidation et mèches de rejet, puis les soumet à des couches de confirmation configurables — vérifications de tendance/EMA, plage ATR, indicat
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Prime is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed for traders who demand both high performance and advanced risk management. This is an upgraded version of Supertrend G5 , featuring effective capital management and enhanced risk control during trading. Based on the proven Supertrend reversal strategy, the Prime edition improves trading efficiency with advanced money management tools — including Daily Loss Limit and Maximum Loss Limit — to help protect your acco
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Overview: Volume Profile Flex visualizes the distribution of trading volume at different price levels, enabling traders to identify key support and resistance zones, including: POC (Point of Control) VAH (Value Area High) VAL (Value Area Low) Designed with flexibility, it allows customization of timeframe, number of bars, and value area percentage. It is optimized for both live trading and backtesting without impacting platform performance. Key Features: Customizable POC , VAH , and VAL lines wi
FREE
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Volume Profile Pro Signals (v2.5) Analyse précise du volume et génération automatique de signaux. Ce que fait l’outil Volume Profile Pro Signals construit une représentation en direct, fondée sur les données, des zones où le volume de trading se concentre réellement — révélant les zones où le prix est accepté ou rejeté. Il met en évidence POC, VAH, VAL et identifie avec précision les zones HVN/LVN. À partir de ces informations il génère des signaux de breakout en temps réel (VAH/VAL) et trace
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals: Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to r
FREE
SmartBolli EA
Van Minh Nguyen
Experts
SmartBolli EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to adapt to both trending and ranging market conditions. Optimized for XAU/USD , SmartBolli also supports major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, …) with parameter tuning. The EA combines two strategy modes (Mean-Reversion and Breakout), multiple signal filters, and comprehensive risk-management tools to provide a flexible solution for 24/7 automated trading. Main features Dual Strategy Modes (independently switcha
FREE
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX v2.3 - Multi-Strategy Trend  2025 Van Minh – https://www.mql5.com TrendMaster ADX is a multi-strategy automated trading system that combines the power of an advanced ADX trend filter. The EA is specifically optimized for XAU/USD (Gold) but also works effectively on major Forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY. Version 2.3 comes with strict money management according to Funding Pips standards , ensuring maximum account protection from large drawdowns. Why choose Trend
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
Experts
Supertrend G5 Pro v4.3 2025 Van Minh – https://www.mql5.com Overview Supertrend G5 Pro is a full-featured upgrade of Supertrend G5, specially optimized for XAU/USD (Gold) . Tuned primarily for M5  (also effective on M5, M15, H1), the EA is designed as a complete trading system that balances frequent, small-profit entries with robust capital protection and professional money-management tools. What’s new in v4.3 New Loss Limits group — "==== FundingPips Loss Limits ====" for enhanced risk contro
MaxTrend
Van Minh Nguyen
Indicateurs
Overview MaxTrend   — A powerful trading tool that combines MACD entry signals with multiple customizable filters (Supertrend, EMA, ADX, RSI, EMA slope, ATR distance). It features ATR-based SL/TP, visual SL/TP labels, and real-time alerts. MaxTrend is optimized for scalping, day trading, and swing trading on MT5. Key features MACD as the entry trigger with independent confirmatory filters to reduce false signals. ATR-based SL / TP automatically calculated and drawn on chart. Flexible filter se
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis