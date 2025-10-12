VM Heiken Ashi Pro (v1.0) — Heiken-Ashi lissé (HMA/EMA) pour filtrer le bruit et générer des signaux BUY/SELL clairs, non-repainting (option ConfirmOnClosedBar). Affiche les bougies HA sur le graphique (les bougies originales peuvent être masquées), flèches positionnées par ATR ou offset fixe, envoie des alertes (popup/email/push) avec mécanisme anti-spam.

But principal : transformer les bougies brutes en Heiken-Ashi lissé pour détecter les changements de couleur (bear→bull / bull→bear) et tracer des flèches d’entrée ; l’option ConfirmOnClosedBar permet d’attendre la clôture de la bougie pour éviter le repaint ; UseATRForArrowOffset rend les flèches plus lisibles ; léger et stable sur de nombreux charts.

Utilisation rapide : attacher l’indicateur, choisir Smoothing Method et Smoothing Period (par défaut 50), activer ConfirmOnClosedBar si vous préférez des signaux confirmés (non-repainting), activer les alertes selon les besoins, sauvegarder le template.

Timeframes recommandés : privilégier H1–D1 pour des signaux fiables ; M5–M15 possible pour le scalping mais avec prudence et confirmation à la clôture des bougies.

Paramètres principaux :

Smoothing Period — contrôle le niveau de lissage (défaut 50). Plus grand ⇒ plus lisse mais plus lent ; plus petit ⇒ plus réactif mais plus bruité.

Smoothing Method — 0 = None (Heiken-Ashi brut) , 1 = EMA (Exponential MA) , 2 = HULL (Hull MA) .

Recommandation importante : Mettre Smoothing Method = 2 (HULL). Le Hull MA réagit généralement plus vite et offre un meilleur lissage que l’EMA, réduisant le bruit tout en conservant la sensibilité nécessaire pour capter les retournements. Le mode 0 génère beaucoup de signaux bruyants ; 1 est plus lisse mais plus lent. L’auteur recommande HULL + Smoothing Period ≈ 50 comme valeur par défaut, puis d’affiner selon le timeframe et le style de trading.

Version & support : Version 1.0. Guide rapide inclus dans le code source ; pour assistance technique, contacter l’auteur via message MQL5.