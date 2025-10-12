VM Heiken Ashi Pro (v1.0) — Gürültüyü filtrelemek ve net BUY/SELL sinyalleri üretmek için Heiken-Ashi’nin düzleştirilmiş hali (HMA/EMA), non-repainting (opsiyon ConfirmOnClosedBar). Grafikte HA mumlarını gösterir (orijinal mumlar gizlenebilir), ok konumu ATR veya sabit offset ile, bildirim gönderir (popup/email/push) ve spam önleme mekanizması vardır.

Ana amaç: ham mumları düzleştirilmiş Heiken-Ashi’ye dönüştürerek renk değişimini (bear→bull / bull→bear) tespit etmek ve giriş oklarını çizmek; ConfirmOnClosedBar seçeneği repaint’i önlemek için mum kapanışını beklemeye izin verir; UseATRForArrowOffset okları daha görsel yapar; hafif ve birçok grafikte stabil çalışır.

Kısa kullanım: göstergeleri ekleyin, Smoothing Method ve Smoothing Period (varsayılan 50) seçin, repaint istemiyorsanız ConfirmOnClosedBar etkinleştirin, gerektiğinde uyarıları aktif edin, şablonu kaydedin.

Önerilen zaman dilimleri: güvenilir sinyaller için öncelikle H1–D1; M5–M15 skalp için kullanılabilir ancak dikkatli olun ve mum kapanışı onayı ile kullanın.

Temel parametreler:

Smoothing Period — düzleştirme seviyesini kontrol eder (varsayılan 50). Büyük değer ⇒ daha pürüzsüz ama daha yavaş; küçük ⇒ daha hassas ama daha gürültülü.

Smoothing Method — 0 = None (ham Heiken-Ashi) , 1 = EMA (Exponential MA) , 2 = HULL (Hull MA) .

Önemli öneri: Smoothing Method = 2 (HULL) olarak ayarlayın. Hull MA genellikle EMA’ya kıyasla daha hızlı tepki verir ve daha yüksek düzleştirme sağlar; bu sayede gürültüyü azaltırken dönüşleri yakalamak için gerekli hassasiyeti korur. 0 çok fazla gürültülü sinyal üretir; 1 daha pürüzsüz ama daha yavaştır. Yazar HULL + Smoothing Period ≈ 50’yi iyi bir varsayılan olarak önerir; ardından zaman dilimine ve işlem tarzına göre ince ayar yapın.

Sürüm & destek: Version 1.0. Hızlı kılavuz kaynak kodda; teknik destek için MQL5 mesajıyla yazara ulaşın.