VolumePressureinHistogramVPH
- Indikatoren
- Parasbhai N Patel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
1. übersicht
Das Volume Pressure Histogram (VPH) ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der den Kauf- und Verkaufsdruck auf der Basis von Tick- oder Realvolumen misst. Er hebt extreme Kauf-/Verkaufsmomente hervor und liefert eine geglättete Signallinie zur Trenderkennung.
2 Komponenten des Indikators
- Volumendruck-Histogramm (farbig) :
o Grün: Extremer Kaufdruck
o Kalkfarben: Kaufdruck
o Rot: Extremer Verkaufsdruck
o Gelb: Verkaufsdruck
- Signallinie (weiß) :
o Geglättete Darstellung des Volumendrucks .
3 Eingaben / Einstellungen
|
Eingang Parameter
|
Typ
|
Voreinstellung
|
Beschreibung
|
EingabeLänge
|
Ganzzahl
|
25
|
Zeitraum für EMA des Delta-Volumens.
|
Eingeschränkter Schwellenwert
|
Doppelt
|
20.0
|
Schwellenwert zur Erkennung von extremem Kauf-/Verkaufsdruck.
|
InpSignalGlatt
|
Ganzzahl
|
8
|
Zeitraum für die Glättung der Signallinie (EMA).
|
InpUseLogScale
|
Boolescher Wert
|
false
|
Aktiviert die logarithmische Skalierung der Histogrammwerte.
|
InpUseTickVolume
|
Boolean
|
true
|
Tick-Volumen verwenden, wenn true, sonst reales Volumen.
- Wie verwendet man
- Grünes Histogramm: Hoher zinsbullischer Druck → potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends
- Rotes Histogramm: Hoher Abwärtsdruck → potenzielle Fortsetzung des Abwärtstrends
- Limone/Gelbes Histogramm: Moderater Druck → Konsolidierung oder kleiner Trend
- Signallinie: Hilft, das Histogrammrauschen zu glätten und die Trendrichtung zu bestätigen
Handels-Tipps: - Kombinieren Sie den VPH mit Trendindikatoren oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. - Achten Sie auf Divergenzen zwischen Preis und VPH-Signallinie, um potenzielle Umkehrungen zu erkennen. - Nutzen Sie Alarme, um extreme Kauf-/Verkaufsmomente zu erkennen.