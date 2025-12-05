VolumePressureinHistogramVPH

1. übersicht

Das Volume Pressure Histogram (VPH) ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der den Kauf- und Verkaufsdruck auf der Basis von Tick- oder Realvolumen misst. Er hebt extreme Kauf-/Verkaufsmomente hervor und liefert eine geglättete Signallinie zur Trenderkennung.

2 Komponenten des Indikators

- Volumendruck-Histogramm (farbig) :

o Grün: Extremer Kaufdruck

o Kalkfarben: Kaufdruck

o Rot: Extremer Verkaufsdruck

o Gelb: Verkaufsdruck

- Signallinie (weiß) :

o Geglättete Darstellung des Volumendrucks .

3 Eingaben / Einstellungen

Eingang Parameter Typ Voreinstellung Beschreibung EingabeLänge Ganzzahl 25 Zeitraum für EMA des Delta-Volumens. Eingeschränkter Schwellenwert Doppelt 20.0 Schwellenwert zur Erkennung von extremem Kauf-/Verkaufsdruck. InpSignalGlatt Ganzzahl 8 Zeitraum für die Glättung der Signallinie (EMA). InpUseLogScale Boolescher Wert false Aktiviert die logarithmische Skalierung der Histogrammwerte. InpUseTickVolume Boolean true Tick-Volumen verwenden, wenn true, sonst reales Volumen.

Wie verwendet man

- Grünes Histogramm: Hoher zinsbullischer Druck → potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends

- Rotes Histogramm: Hoher Abwärtsdruck → potenzielle Fortsetzung des Abwärtstrends

- Limone/Gelbes Histogramm: Moderater Druck → Konsolidierung oder kleiner Trend

- Signallinie: Hilft, das Histogrammrauschen zu glätten und die Trendrichtung zu bestätigen

Handels-Tipps: - Kombinieren Sie den VPH mit Trendindikatoren oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. - Achten Sie auf Divergenzen zwischen Preis und VPH-Signallinie, um potenzielle Umkehrungen zu erkennen. - Nutzen Sie Alarme, um extreme Kauf-/Verkaufsmomente zu erkennen.