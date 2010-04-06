Candle Breakout Oscillator MT5
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
German
Erklärung der Vorteile (ohne Code-Erwähnung)
1. Detaillierte Marktunterscheidung (3 Dimensionen) Isoliert spezifisch die "Seitwärtsbewegung". Man erkennt:
-
Kaufdruck (Bullisch).
-
Verkaufsdruck (Bärisch).
-
Wichtig: Wenn der Markt richtungslos ist (Seitwärts), was Fehler reduziert.
2. Stärkemessung via Oszillator (0-100)
-
Extreme Zonen: Überkauft/Überverkauft Bereiche (z.B. >80, <20).
-
Flächenfüllung: Färbt kritische Zonen für schnelle Erkennung ein.
3. Flexibilität bei der Rauschunterdrückung (Glättung)
-
Signalfilterung: Verschiedene Glättungsmethoden (SMA, EMA usw.) filtern Marktrauschen.
-
Volumengewichtung: Option zur Einbeziehung des Volumens für zuverlässigere Signale.
4. Klare visuelle Hinweise
-
Kreuzungspfeile: Zeigt Trendwechsel direkt an.
-
Sichtbarkeit: Elemente können ein-/ausgeschaltet werden.
5. Leistung
-
Optimiert für geringe CPU-Auslastung und Stabilität.