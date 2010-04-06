Candle Breakout Oscillator MT5

German

Erklärung der Vorteile (ohne Code-Erwähnung)

1. Detaillierte Marktunterscheidung (3 Dimensionen) Isoliert spezifisch die "Seitwärtsbewegung". Man erkennt:

  • Kaufdruck (Bullisch).

  • Verkaufsdruck (Bärisch).

  • Wichtig: Wenn der Markt richtungslos ist (Seitwärts), was Fehler reduziert.

2. Stärkemessung via Oszillator (0-100)

  • Extreme Zonen: Überkauft/Überverkauft Bereiche (z.B. >80, <20).

  • Flächenfüllung: Färbt kritische Zonen für schnelle Erkennung ein.

3. Flexibilität bei der Rauschunterdrückung (Glättung)

  • Signalfilterung: Verschiedene Glättungsmethoden (SMA, EMA usw.) filtern Marktrauschen.

  • Volumengewichtung: Option zur Einbeziehung des Volumens für zuverlässigere Signale.

4. Klare visuelle Hinweise

  • Kreuzungspfeile: Zeigt Trendwechsel direkt an.

  • Sichtbarkeit: Elemente können ein-/ausgeschaltet werden.

5. Leistung

  • Optimiert für geringe CPU-Auslastung und Stabilität.


