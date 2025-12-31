WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Verbessern Sie Ihren Handelsvorteil mit dem WaveTrend Oscillator Indicator MT5, einem vielseitigen Tool für Volatilität und Momentum, inspiriert von John Carters renommierter TTM Squeeze-Strategie. Anfang der 2000er Jahre entwickelt und durch Plattformen wie Thinkorswim und TradingView populär geworden, kombiniert dieser Indikator Bollinger Bands und Keltner Channels, um "Squeezes" zu identifizieren – Perioden niedriger Volatilität, die potenzielle explosive Breakouts signalisieren. Trader weltweit bevorzugen es wegen seiner Fähigkeit, Trendstärke, Umkehrungen und Momentum-Verschiebungen in dynamischen Märkten wie Forex, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen zu erkennen, und hilft, Range-Perioden zu filtern und hochprobable Moves zu nutzen.

Der WaveTrend Oscillator Indicator MT5 überzeugt bei der Visualisierung von Marktkompression und directional Bias durch ein Histogramm, das die Momentum-Intensität widerspiegelt, mit farbcodierten Balken für steigende oder fallende Stärke in bullischen (grüne Schattierungen) oder bearischen (rote Schattierungen) Richtungen. Pfeile heben Schlüsselereignisse wie Squeeze ein/aus oder Crossover-Signale hervor, während anpassbare Alerts Sie über Breakouts oder Exits informieren. Vorteile umfassen verbessertes Entry/Exit-Timing bei Volatilitätserweiterungen, reduzierte falsche Signale in Konsolidierungen und verbessertes Risikomanagement für Strategien wie Scalping, Swing-Trading oder Trendfolge. Nicht repaintend und effizient, integriert es sich nahtlos mit EAs über Buffers und bietet einen Vorteil beim Erkennen von Trendumkehrungen und Stärke ohne ständige Chart-Überwachung.

Auch verfügbar für MT4: WaveTrend Oscillator Indicator MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Schlüsselmerkmale

  • Volatilitäts-Squeeze-Erkennung: Nutzt Bollinger Bands (Standardlänge 20, Multiplikator 2.0) und Keltner Channels (Standardlänge 20, Multiplikator 1.5), um niedrigvolatile Konsolidierungen für Breakout-Antizipation zu lokalisieren.
  • Momentum-Histogramm: Zeigt positives Momentum in Limettengrün (steigend) oder Dunkelgrün (fallend) und negatives in Koralle (steigend) oder Rot (fallend) für klare Trendstärke-Visualisierung.
  • Signalpfeile: Blaue, weiße und himmelblaue Pfeile markieren Squeeze-Phasen, Momentum-Kreuzungen oder Entry/Exit-Punkte für intuitive Handels-Hinweise.
  • Anpassbare Parameter: Passen Sie BB/KC-Längen, Multiplikatoren und True Range-Nutzung an, für maßgeschneiderte Anpassung an jeden Markt oder Timeframe.
  • Lookback-Flexibilität: Analysiert bis zu 1000 vergangene Kerzen (Standard), für umfassenden historischen Kontext in Momentum-Berechnungen.
  • Exit-Signal-Option: Aktivieren/Deaktivieren von Exit-Alerts (Standard true), um Strategien für Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu verfeinern.
  • Multi-Alert-System: Terminal-Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Alerts (alle Standard aktiviert) für Echtzeit-Benachrichtigungen zu Squeezes, Momentum-Verschiebungen oder Signalen.
  • EA-Kompatibilität: 10 Buffers machen Daten für Histogrammwerte, Pfeile und Signale zugänglich, ermöglichen automatisierte Handelsintegration.
  • Hohe Effizienz: Leichter Code gewährleistet lag-freie Leistung auf MT5, geeignet für Backtesting und Live-Trading über alle Assets.
  • Benutzerfreundliche Anpassung: Einfache Eingaben für Alert-Präferenzen und Kanal-Einstellungen, zugänglich für Anfänger, aber leistungsstark für Experten.

Der WaveTrend Oscillator Indicator MT5 ist ein Muss für Trader, die Volatilitäts-Squeezes und Momentum für überlegene Ergebnisse nutzen wollen. Seine anhaltende Popularität entsteht aus bewährter Effektivität bei der Vorhersage von Breakouts, Bewertung von Trendstärke und Bereitstellung timely Alerts, was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in volatilen Umgebungen gibt.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich für eine Lösung, falls nicht.

Alle meine Produkte ansehen: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags wavetrend oscillator indicator mt5 lazybear momentum overbought oversold trend reversal buy sell signals crossover alerts forex crypto ea integration

Empfohlene Produkte
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Strutural Trend Lines MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT5 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indikatoren
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der einen vollständigen visuellen Handelsplan anzeigt: Signal , Einstieg (Entry) , Stop Loss und Take Profits , die automatisch in Vielfachen von R (Risiko) berechnet werden. Dieser Indikator platziert keine Aufträge. Es ist ein Werkzeug für die visuelle Analyse und das Management, kein Trading-Roboter (EA). Einführungsangebot: Jeder Kauf berechtigt zu 1 kostenlosen Indikator Ihrer Wahl aus meine
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indikatoren
True Days ist ein Tool, das speziell für Händler entwickelt wurde, die die Intraday-Volatilität in Preisdiagrammen erfassen möchten. True Day macht es dem Händler leichter, den Handel in der toten Zone zu vermeiden - ein Zeitraum, in dem die Märkte als tot oder nicht volatil gelten. Der Händler kann sich darauf konzentrieren, Gelegenheiten nur in Zeiten tiefgreifender Marktbewegungen zu finden. Standardmäßig gibt Ihnen der Indikator einen echten Tag an, der um 02:00 bis 19:00 Uhr GMT+2 beginnt.
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Weitere Produkte dieses Autors
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT5-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Verbessern Sie Ihre Hedging-Strategie mit dem Hedge Trade Manager MT5, einem hochentwickelten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Hedging-Trades zu automatisieren, um ungünstige Preisbewegungen entgegenzuwirken. Er basiert auf Hedging-Techniken, die in den 2010er Jahren von Forex-Brokern populär gemacht wurden, die entgegengesetzte Positionen erlaubten, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei unsicheren Trends zu begrenzen. Auf MQL5 und Trading-Foren wie Forex Factory und Reddit’s r/
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Price-Action-Trading mit dem Higher Highs and Lows MT4-Indikator, einem robusten Tool, das Fraktal-Analyse nutzt, um Schlüssel-Swing-Punkte zu lokalisieren und trenddefinierende Muster wie Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) und Higher Lows (HL) zu identifizieren, für klare Einblicke in die Marktrichtung. Basierend auf grundlegenden Price-Action-Prinzipien, die in der Dow-Theorie aus den frühen 1900er Jahren verwurzelt sind und im modernen Trading durch Expert
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT4, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt , an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendforts
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Brilliant Reversal Indicator MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie T
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit dem Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, einem robusten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Stop-Loss-Niveaus für manuell oder von anderen EAs eröffnete Trades automatisch anzupassen und so den Gewinnschutz und das Risikomanagement zu gewährleisten. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex hochgelobt und in Diskussionen auf Investopedia und MQL5-Foren für seine Präzision bei der Verwaltung von Trailing Stops und Break
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT5, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachun
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsanalyse mit dem Day and Week Separator MT4, einem intuitiven Tool, das anpassbare Tages- und Wochentrennlinien zeichnet, ideal für Trader, die mit Zeitunterschieden zwischen Brokern zu kämpfen haben. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex wird dieses Tool für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, da es die häufige Herausforderung löst, Chart-Zeitrahmen mit lokalen oder marktspezifischen Zeiten abzustimmen, wie es in Diskussionen auf Pla
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Optimieren Sie Ihren Handelsabschlussprozess mit dem Close Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Ausstieg aus manuell oder von anderen EAs eröffneten Trades auf MetaTrader 5 zu automatisieren und Tradern eine präzise Kontrolle über Ausstiegsstrategien zu bieten. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine vielseitigen und anpassbaren Abschlusskriterien hochgelobt, ist dieser EA ein Favorit unter Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern in
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Portfoliorisikomanagement mit dem Account Trailing Stop Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Gesamtgewinn Ihres Kontos oder von Trades mit einer bestimmten Magic-Number auf MetaTrader 5 automatisch zu verfolgen und wie ein Trailing-Stop zu managen, wobei alle Trades geschlossen werden, wenn der aktuelle Gewinn unter den letzten Höchststand fällt. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seinen dynamischen Gewinnsicherun
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassen
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Double Top and Bottom-Indikator ist ein Muster-Scan-Indikator, der die Tops und Bottoms anhand von Zickzack-Mustern abtastet. Wenn er feststellt, dass der Preis nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Punkt abprallt, erzeugt er Pfeilsignale, wenn der letzte Widerstandspunkt für einen doppelten Boden und der letzte Unterstützungspreis für ein doppeltes Top gebrochen wird. Im Gegensatz zu anderen Top-Bottom-Scannern gibt es nicht nur ein Signal. Es warnt den Benutzer, wenn die letzte Unte
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL4-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT4, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden. Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an. Dieser
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Volumen-Oszillator ist ein beliebter Indikator, der in der Handelsansicht verfügbar ist und bei Händlern sehr beliebt ist. Definition Der Volumen-Oszillator ist ein Indikator, der aus zwei gleitenden Durchschnitten (MA) besteht, die das Volumen umgeben, wobei der eine schnell und der andere langsam ist. Der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts wird dann vom Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts subtrahiert. Der Volumen-Oszillator misst das Volumen, indem er die Beziehung zwische
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Der MT4-Indikator, den wir hier beschreiben, wurde entwickelt, um Händler mit einem Alarm, einer Benachrichtigung und einer E-Mail zu versorgen, wenn Fibonacci-Levels überschritten werden. Die Fibonacci-Levels werden auf der Grundlage des Zickzack-Indikators berechnet, der hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Wenn der Indikator feststellt, dass ein Kurs ein Fibonacci-Level überschritten hat, löst er einen Alarm aus und sendet eine Benachrichtigung an die MT4-Mobil-App d
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Vereinfachen Sie Ihr Trading mit dem STM Trade Panel MT4, einem benutzerfreundlichen Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Ausführung und Verwaltung von Trades auf MetaTrader 4 zu optimieren und One-Click-Orderplatzierung sowie automatische Trade-Schließung basierend auf anpassbaren Gewinn- und Verlustschwellen bietet. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Trade-Kontrolle beliebt, ist dieser EA ein unverzichtbares Werkzeug
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indikatoren
Winkel des Preises Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator. Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach. Er berechnet den Winkel eines bestimmten Preistyps mit seinem N-Kerzen-Back-Preistyp. Wenn sich der Preis in Richtung Aufwärtsbewegung bewegt, werden positive Winkelhistogramme erstellt und umgekehrt für die Abwärtsrichtung. Dieser Indikator unterstützt mehrere Preistypen. Diese sind wie folgt Schließen Eröffnen Hoch Tief Median Typisch Gewichtet In Kombination mit anderen Indikato
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Das Risikomanagement-Panel ist ein einzigartiges Tool zur schnellen Berechnung Ihres Risikos und zur Platzierung von Trades auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens. Es gibt zwei Optionen für den Benutzer Kontokapital Kontostand Tools wie diese sind besonders nützlich, wenn Sie eine schnelle Entscheidung über Ihren Handel treffen müssen, aber nicht die Zeit haben, das Risiko zu berechnen. Es arbeitet mit einer magischen Zahl. Der Vorteil ist also, dass ein von diesem Panel platzierter Handel auch
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Entscheidungen mit dem   Angle of Moving Average MT4 , einem innovativen Indikator, der die Steigung von gleitenden Durchschnitten quantifiziert, um klare Einblicke in die Trendrichtung und Dynamik zu liefern. Basierend auf dem Prinzip, die Winkelneigung von gleitenden Durchschnitten über eine bestimmte Anzahl von Bars zu messen, hat sich dieses Tool seit seiner Konzeptualisierung in Trading-Communities um 2010 zu einem Grundpfeiler der technischen Analyse entwickelt. W
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension