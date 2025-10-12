VM Heiken Ashi Pro

Heiken-Ashi сглаженные (HMA или EMA) для фильтрации шума и генерации четких сигналов BUY/SELL, не перерисовывается (опционально ConfirmOnClosedBar). Отображает свечи HA на графике (оригинальные свечи можно скрыть), размещение стрелок по ATR или фиксированному смещению, отправляет оповещения (popup, email, push) с обработкой антиспама.

Основная цель

Преобразовать сырые свечи в сглаженные Heiken-Ashi для определения смены цвета (медведь в быка / бык в медведя) и отображения стрелок для входов. Опция ConfirmOnClosedBar позволяет индикатору ждать закрытия свечи, чтобы избежать перерисовки. UseATRForArrowOffset делает расположение стрелок более наглядным. Индикатор легкий и стабилен на многих графиках.

Быстрое использование

Прикрепите индикатор, выберите Smoothing Method и Smoothing Period (по умолчанию 50), включите ConfirmOnClosedBar для подтвержденных сигналов без перерисовки при необходимости, включите оповещения и сохраните шаблон.

Рекомендуемые таймфреймы

Предпочтительны H1-D1 для надежных сигналов. M5-M15 возможны для скальпинга, но будьте осторожны и включите подтверждение по закрытию свечи.

Ключевые параметры

Smoothing Period - контролирует степень сглаживания (по умолчанию 50). Большие значения дают более гладкие, но более медленные результаты. Меньшие значения более отзывчивы, но шумнее.

Smoothing Method - 0 = None (raw Heiken-Ashi), 1 = EMA (Exponential MA), 2 = HULL (Hull MA).

Важная рекомендация

Установите Smoothing Method = 2 (HULL). Hull MA обычно реагирует быстрее и дает лучшее сглаживание по сравнению с EMA, уменьшая шум и сохраняя чувствительность для ловли разворотов. Метод 0 (raw Heiken-Ashi) дает много шумных сигналов. Метод 1 (EMA) более сглажен, но медленнее. Автор рекомендует HULL с Smoothing Period около 50 как хороший вариант по умолчанию, затем донастройку по таймфрейму и стилю торговли.

Поддержка

Для технической помощи свяжитесь с автором через сообщения MQL5 или оставьте комментарий на странице продукта.

