CvdDeltaVolumes

Delta + CVD & CVD-Kerzen

Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz.

📘 Überblick

Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombiniert mehrere Orderflow-Tools in einem übersichtlichen visuellen Paket. Er zeigt an:

- Delta (Ask-Bid) zur Messung aggressiver Käufe/Verkäufe

- Kumulatives Volumen-Delta (CVD), um den akkumulierten Druck zu verfolgen

- Kombinierte CVD-Kerzen, die synthetische Kerzen anzeigen, die vollständig aus Orderflow-Daten erstellt wurden

Dieser Indikator hilft Händlern, Marktabsichten zu erkennen, Momentumverschiebungen festzustellen und Absorption oder versteckte Käufe/Verkäufe zu entdecken, ohne Level-2-Daten zu benötigen.

📊 Merkmale

1. Delta (Ask-Bid) Histogramm

Zeigt den Kauf- und Verkaufsdruck pro Kerze an.

- Grün = Käufer (Ask > Bid)

- Rot = Verkäufer (Bid > Ask)

2. CVD-Linie (Kumulatives Delta)

Zeigt an, ob Käufer oder Verkäufer im Laufe der Zeit dominieren.

Nützlich für die Erkennung von Divergenzen und Trendstärke.

3. Delta + CVD-Kombinationskerzen

Synthetische Kerzen, die aus dem Orderflow gebildet werden:

- Kerzenkörper = Veränderung des CVD

- Dochte = Größe des Delta-Ungleichgewichts

- Farben = grün (bullish), rot (bearish)

Diese Kerzen lassen aggressive Käufe/Verkäufe viel deutlicher erkennen als Preiskerzen.

🛠 E ingaben & Optionen

- Delta-Histogramm anzeigen/ausblenden

- CVD-Linie anzeigen/ausblenden

- Kombinierte CVD-Kerzen ein-/ausblenden

- Bullen-Farbe

- Bear-Farbe

- CVD-Linie Farbe

📈 Wie man damit handelt

- Steigendes CVD + bullisches Delta → Starkes Aufwärtsmomentum

- Fallender CVD + bärisches Delta → Starkes Abwärtsmomentum

- Preis HH, aber CVD scheitert → bärische Divergenz

- Preis LL, aber CVD schafft LL nicht → Bullische Divergenz

- Langer Docht in kombinierter Kerze → Hohes Ungleichgewicht (aggressive Käufer/Verkäufer)

Hervorragend geeignet für Scalping, Daytrading und Momentum-Bestätigung.

⚠️ Hinweise

- Verwendet den Volumen-Feed des Brokers (nicht Level-2-Tiefe).

- Funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen.

- Die Genauigkeit des Volumens hängt von den Börsendaten ab.

✔️ Empfohlene Anwendungsfälle

- Intraday-Handel

- Volumen/Delta-Analyse

- Divergenz-Handel

- Erkennen von Erschöpfung und Absorption

- Visuelles Verstehen der Käufer-/Verkäuferstärke