CvdDeltaVolumes
- Indikatoren
- Parasbhai N Patel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Delta + CVD & CVD-Kerzen
Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz.
📘 Überblick
Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombiniert mehrere Orderflow-Tools in einem übersichtlichen visuellen Paket. Er zeigt an:
- Delta (Ask-Bid) zur Messung aggressiver Käufe/Verkäufe
- Kumulatives Volumen-Delta (CVD), um den akkumulierten Druck zu verfolgen
- Kombinierte CVD-Kerzen, die synthetische Kerzen anzeigen, die vollständig aus Orderflow-Daten erstellt wurden
Dieser Indikator hilft Händlern, Marktabsichten zu erkennen, Momentumverschiebungen festzustellen und Absorption oder versteckte Käufe/Verkäufe zu entdecken, ohne Level-2-Daten zu benötigen.
📊 Merkmale
1. Delta (Ask-Bid) Histogramm
Zeigt den Kauf- und Verkaufsdruck pro Kerze an.
- Grün = Käufer (Ask > Bid)
- Rot = Verkäufer (Bid > Ask)
2. CVD-Linie (Kumulatives Delta)
Zeigt an, ob Käufer oder Verkäufer im Laufe der Zeit dominieren.
Nützlich für die Erkennung von Divergenzen und Trendstärke.
3. Delta + CVD-Kombinationskerzen
Synthetische Kerzen, die aus dem Orderflow gebildet werden:
- Kerzenkörper = Veränderung des CVD
- Dochte = Größe des Delta-Ungleichgewichts
- Farben = grün (bullish), rot (bearish)
Diese Kerzen lassen aggressive Käufe/Verkäufe viel deutlicher erkennen als Preiskerzen.
🛠E ingaben & Optionen
- Delta-Histogramm anzeigen/ausblenden
- CVD-Linie anzeigen/ausblenden
- Kombinierte CVD-Kerzen ein-/ausblenden
- Bullen-Farbe
- Bear-Farbe
- CVD-Linie Farbe
📈 Wie man damit handelt
- Steigendes CVD + bullisches Delta → Starkes Aufwärtsmomentum
- Fallender CVD + bärisches Delta → Starkes Abwärtsmomentum
- Preis HH, aber CVD scheitert → bärische Divergenz
- Preis LL, aber CVD schafft LL nicht → Bullische Divergenz
- Langer Docht in kombinierter Kerze → Hohes Ungleichgewicht (aggressive Käufer/Verkäufer)
Hervorragend geeignet für Scalping, Daytrading und Momentum-Bestätigung.
⚠️ Hinweise
- Verwendet den Volumen-Feed des Brokers (nicht Level-2-Tiefe).
- Funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen.
- Die Genauigkeit des Volumens hängt von den Börsendaten ab.
✔️ Empfohlene Anwendungsfälle
- Intraday-Handel
- Volumen/Delta-Analyse
- Divergenz-Handel
- Erkennen von Erschöpfung und Absorption
- Visuelles Verstehen der Käufer-/Verkäuferstärke