CvdDeltaVolumes

Delta + CVD & CVD-Kerzen
Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz.

📘 Überblick

Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombiniert mehrere Orderflow-Tools in einem übersichtlichen visuellen Paket. Er zeigt an:

- Delta (Ask-Bid) zur Messung aggressiver Käufe/Verkäufe

- Kumulatives Volumen-Delta (CVD), um den akkumulierten Druck zu verfolgen

- Kombinierte CVD-Kerzen, die synthetische Kerzen anzeigen, die vollständig aus Orderflow-Daten erstellt wurden

Dieser Indikator hilft Händlern, Marktabsichten zu erkennen, Momentumverschiebungen festzustellen und Absorption oder versteckte Käufe/Verkäufe zu entdecken, ohne Level-2-Daten zu benötigen.

📊 Merkmale

1. Delta (Ask-Bid) Histogramm

Zeigt den Kauf- und Verkaufsdruck pro Kerze an.

- Grün = Käufer (Ask > Bid)

- Rot = Verkäufer (Bid > Ask)

2. CVD-Linie (Kumulatives Delta)

Zeigt an, ob Käufer oder Verkäufer im Laufe der Zeit dominieren.
Nützlich für die Erkennung von Divergenzen und Trendstärke.

3. Delta + CVD-Kombinationskerzen

Synthetische Kerzen, die aus dem Orderflow gebildet werden:

- Kerzenkörper = Veränderung des CVD

- Dochte = Größe des Delta-Ungleichgewichts

- Farben = grün (bullish), rot (bearish)

Diese Kerzen lassen aggressive Käufe/Verkäufe viel deutlicher erkennen als Preiskerzen.

🛠E ingaben & Optionen

- Delta-Histogramm anzeigen/ausblenden

- CVD-Linie anzeigen/ausblenden

- Kombinierte CVD-Kerzen ein-/ausblenden

- Bullen-Farbe

- Bear-Farbe

- CVD-Linie Farbe

📈 Wie man damit handelt

- Steigendes CVD + bullisches Delta → Starkes Aufwärtsmomentum

- Fallender CVD + bärisches Delta → Starkes Abwärtsmomentum

- Preis HH, aber CVD scheitert → bärische Divergenz

- Preis LL, aber CVD schafft LL nicht → Bullische Divergenz

- Langer Docht in kombinierter Kerze → Hohes Ungleichgewicht (aggressive Käufer/Verkäufer)

Hervorragend geeignet für Scalping, Daytrading und Momentum-Bestätigung.

⚠️ Hinweise

- Verwendet den Volumen-Feed des Brokers (nicht Level-2-Tiefe).

- Funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen.

- Die Genauigkeit des Volumens hängt von den Börsendaten ab.

✔️ Empfohlene Anwendungsfälle

- Intraday-Handel

- Volumen/Delta-Analyse

- Divergenz-Handel

- Erkennen von Erschöpfung und Absorption

- Visuelles Verstehen der Käufer-/Verkäuferstärke


Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Für diejenigen, die den Ansatz von Richard Wyckoff zum Lesen der Märkte zu schätzen wissen, haben wir bei Minions Labs ein Tool entwickelt, das wir Waves PRO genannt haben - ja, abgeleitet, wir haben unsere eigene Vision und Sauce in diesen Indikator gesteckt. Dieser Indikator bietet einen ZigZag, der von der Marktvolatilität (ATR) gesteuert wird, um seine Beine zu bilden, UND auf jedem ZigZag-Bein präsentieren wir die wichtigen Datenstatistiken darüber. Einfach und objektiv. Dieser Indikator is
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Übersicht Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren. Kernkonzepte - POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indikatoren
Der Smart Supply and Demand Rectangle Tool Indikator ist Ihr ultimativer MT5-Begleiter, um wichtige Angebots- und Nachfragedaten sofort sichtbar zu machen – genau dort, wo Sie sie brauchen: in Ihren Zonen, in Echtzeit. Dieses Tool überlagert automatisch umfassende, umsetzbare Daten auf Ihren Zonen, wie z. B. Zonenklassifizierung, Pip-Abstand, Stärke und Zonengröße – sauber innerhalb jeder Zone platziert. Kein Durcheinander, kein Rätselraten – nur klare, dynamische Einblicke, um Ihre Entscheidu
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indikatoren
Merkmale 3 Arten von Wellen: bullish, bearish und unknown. Der unbekannte Turm kommt, wenn die Preise in die entgegengesetzte Richtung des aktuellen Turms bewegen. Etikett, das den verbleibenden Prozentsatz für den nächsten Turm anzeigt. Sie können die Art des Volumens einstellen, das in den Türmen akkumuliert wird, entweder reale oder Tick-Volumina. So funktioniert der Indikator in jedem Markt, zum Beispiel: Aktien, Futures, Forex, Rohstoffe, etc. Ermöglicht es Ihnen, die erforderliche Punktza
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der MT5 Segmented Volume Indikator wurde entwickelt, um den Handel mit Preis- und Volumenanalyse, VSA, VPA, Wyckoff-Methode und Smart Money System zu erleichtern. Segmentiertes Volumen funktioniert auf jedem Markt (Krypto, CFD, Forex, Futures, Aktien...) und funktioniert zu jeder Chart-Zeit. Sehen Sie, wie einfach Ihre Interpretation ist: #Grün: Volumen viel höher als der Marktdurchschnitt #Dunkelrosa: Überdurchschnittliches Volumen #Blau: Positive Normallautstärke #Rot: Negative Normallautstärk
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung der Händler bei der Verfolgung der institutionellen Bewegun
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung Der Indikator verwendet die Marktprofiltheorie, um die wichtigsten Handelszonen auf täglicher Basis anzuzeigen. Die anzuzeigenden Zonen sind LVN (Low Volume Nodes) und POC (Point of Control). Eine LVN-Zone ist eine Zone, die Preisbereiche mit der geringsten Zeit oder dem geringsten Volumen während des Tages darstellt. In der Regel deuten diese Bereiche auf eine Angebots- oder Nachfrageinitiative hin, und in der Zukunft können sie zu wichtigen Ausbruchs- oder Rückzugszonen werden. Ei
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
CumulativeVolumeDeltaHistogram
Parasbhai N Patel
Indikatoren
1. Einführung In diesem Dokument wird die Verwendung des Indikators CVD (Cumulative Volume Delta) + Delta Volume Histogram erläutert. Es behandelt die Einrichtung, die Funktionen, die Handelslogik und die besten Praktiken. 2. Was der Indikator anzeigt - Delta-Histogramm: Zeigt das Delta pro Balken (Kaufvolumen - Verkaufsvolumen) als grüne/rote Balken an. - Hilft, Marktdruck, Absorption, Umkehrsignale und Trendstärke zu erkennen. 3. Wie man den Indikator in MT5 hinzufügt 1. Öffnen Sie MT5. 2. Ge
VolumePressureinHistogramVPH
Parasbhai N Patel
Indikatoren
1. übersicht Das Volume Pressure Histogram (VPH) ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der den Kauf- und Verkaufsdruck auf der Basis von Tick- oder Realvolumen misst. Er hebt extreme Kauf-/Verkaufsmomente hervor und liefert eine geglättete Signallinie zur Trenderkennung. 2 Komponenten des Indikators - Volumendruck-Histogramm (farbig) : o Grün: Extremer Kaufdruck o Kalkfarben: Kaufdruck o Rot: Extremer Verkaufsdruck o Gelb: Verkaufsdruck - Signallinie (weiß) : o Geglättet
Candle Strength
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Überblick Candle Strength ON/OFF ist ein professioneller MT5-Indikator, der die Kerzenstärke in Echtzeit mithilfe von mehrstufigen farbcodierten Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern dabei, starken Kauf- oder Verkaufsdruck direkt auf dem Preisdiagramm zu erkennen, ohne Verzögerung oder Neufärbung. Der Indikator verfügt über eine eingebaute ON/OFF-Schaltfläche auf dem Chart, mit der Händler die Stärkekerzen sofort aktivieren oder deaktivieren können, ohne die Einstellungen erneut öffnen zu müssen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension