ATR Orders Manager EA

Müde, das Risiko für Aufträge manuell zu berechnen oder mit klobigen Oberflächen zu kämpfen, die Ihren Chart-Workflow stören? ATR Orders Manager ist Ihr ultimativer MT5-Expert Advisor zum Platzieren smarter, risikokontrollierter Market Orders oder Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) mit dynamischen Stop-Losses basierend auf dem Average True Range (ATR). Entwickelt für Scalper und Swing-Trader automatisiert dieser EA die schwere Arbeit, damit Sie sich auf die Marktanalyse konzentrieren können – während alles unter Ihrer Kontrolle bleibt durch eine intuitive, verschiebbare GUI.





Wichtige Funktionen:





- ATR-gesteuerte Stop-Losses: Berechnet SL automatisch mit ATR (anpassbarer Periode und Multiplikator) für adaptives Risiko basierend auf der Markvolatilität – kein Raten mehr!

- Smarter Positionsgrößenberechnung: Risikobasierte Lot-Berechnung, gekoppelt an Ihren Kontostand und gewünschten Risikoprozentsatz (Standard 1%). Stellt sicher, dass jeder Trade Ihren Money-Management-Regeln entspricht.

- Nahtlose GUI-Oberfläche: Verschiebbarer, minimierbarer Panel mit Echtzeit-Updates. Wechseln Sie zwischen Market/Pending-Order-Typen, LONG/SHORT-Setups, bearbeiten Sie Eintritte, Risiko %, ATR-Parameter und mehr – ohne Ihren Chart zu überladen.

- Ein-Klick-Auftragsplatzierung: Validieren und ausführen von Market- oder Pending-Orders sofort. Unterstützt Netting- und Hedging-Konten mit integrierten Checks für Symbolberechtigungen und Handelsbedingungen.

- Echtzeit-Überwachung: Live-Kontostandsanzeige, Status-Updates und Fehlerbehandlung für reibungslose Ausführung. Kein Take Profit standardmäßig – fügen Sie Ihre eigene Strategie hinzu!

Dieser EA ist perfekt für Trendfolger und funktioniert hervorragend mit meinem Indikator „Turtles indicator“, der bei Einstiegsentscheidungen basierend auf Breakouts hilft und später Ihre Trades mit Trailing Stops verwaltet.

Ich empfehle, denselben Prozentsatz Risiko für alle Trades zwischen 0,5–2 % zu verwenden. Trading ist Wissenschaft, kein Glücksspiel.

Vollständige MT5-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Symbol/Timeframe. Leichtgewichtig, effizient und vollständig anpassbar über Inputs.





So funktioniert es:





Hängen Sie den EA an Ihren Chart an und starten Sie die GUI (über Inputs umschalten, falls nötig).

Legen Sie Ihren Trade-Typ (LONG/SHORT), Einstiegspreis, Risiko % und ATR-Einstellungen fest.

Beobachten Sie, wie SL und Lot-Größe in Echtzeit automatisch berechnet werden.