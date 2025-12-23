ATR Orders Manager EA

Müde, das Risiko für Aufträge manuell zu berechnen oder mit klobigen Oberflächen zu kämpfen, die Ihren Chart-Workflow stören? ATR Orders Manager ist Ihr ultimativer MT5-Expert Advisor zum Platzieren smarter, risikokontrollierter Market Orders oder Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) mit dynamischen Stop-Losses basierend auf dem Average True Range (ATR). Entwickelt für Scalper und Swing-Trader automatisiert dieser EA die schwere Arbeit, damit Sie sich auf die Marktanalyse konzentrieren können – während alles unter Ihrer Kontrolle bleibt durch eine intuitive, verschiebbare GUI.

Wichtige Funktionen:

- ATR-gesteuerte Stop-Losses: Berechnet SL automatisch mit ATR (anpassbarer Periode und Multiplikator) für adaptives Risiko basierend auf der Markvolatilität – kein Raten mehr!
- Smarter Positionsgrößenberechnung: Risikobasierte Lot-Berechnung, gekoppelt an Ihren Kontostand und gewünschten Risikoprozentsatz (Standard 1%). Stellt sicher, dass jeder Trade Ihren Money-Management-Regeln entspricht.
- Nahtlose GUI-Oberfläche: Verschiebbarer, minimierbarer Panel mit Echtzeit-Updates. Wechseln Sie zwischen Market/Pending-Order-Typen, LONG/SHORT-Setups, bearbeiten Sie Eintritte, Risiko %, ATR-Parameter und mehr – ohne Ihren Chart zu überladen.
- Ein-Klick-Auftragsplatzierung: Validieren und ausführen von Market- oder Pending-Orders sofort. Unterstützt Netting- und Hedging-Konten mit integrierten Checks für Symbolberechtigungen und Handelsbedingungen.
- Echtzeit-Überwachung: Live-Kontostandsanzeige, Status-Updates und Fehlerbehandlung für reibungslose Ausführung. Kein Take Profit standardmäßig – fügen Sie Ihre eigene Strategie hinzu!
Dieser EA ist perfekt für Trendfolger und funktioniert hervorragend mit meinem Indikator „Turtles indicator“, der bei Einstiegsentscheidungen basierend auf Breakouts hilft und später Ihre Trades mit Trailing Stops verwaltet.
Ich empfehle, denselben Prozentsatz Risiko für alle Trades zwischen 0,5–2 % zu verwenden. Trading ist Wissenschaft, kein Glücksspiel.
Vollständige MT5-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Symbol/Timeframe. Leichtgewichtig, effizient und vollständig anpassbar über Inputs.

So funktioniert es:

Hängen Sie den EA an Ihren Chart an und starten Sie die GUI (über Inputs umschalten, falls nötig).
Legen Sie Ihren Trade-Typ (LONG/SHORT), Einstiegspreis, Risiko % und ATR-Einstellungen fest.
Beobachten Sie, wie SL und Lot-Größe in Echtzeit automatisch berechnet werden.

Drücken Sie „PLACE ORDER“ für sofortige Einreichung.

FAQ: Warum verwendet dieser EA nur einen ATR-basierten Stop-Loss?

Dieser Expert Advisor verwendet den Average True Range (ATR, Durchschnittliche wahre Spanne) für die Platzierung des Stop-Loss, da es sich um eine dynamische, datengesteuerte Methode handelt, die sich als überlegen gegenüber statischen Ansätzen wie festen Prozentsätzen erwiesen hat.

Das Kernproblem eines festen Stopps (z. B. immer 50 Pips oder 2 %) besteht darin, dass er die aktuelle Marktvolatilität ignoriert. Dieser Einheitsansatz führt häufig dazu, dass man durch normale Preisschwankungen "ausgestoppt" wird, was potenzielle Gewinntrades in Verlusttrades verwandelt.

Der ATR löst dies, indem er die recente Marktvolatilität misst und den Stop-Abstand entsprechend anpasst. Er weitet die Stopps automatisch in turbulenten Märkten, um vorzeitige Ausstiege zu vermeiden, und verengt sie in ruhigen Phasen für eine bessere Risikokontrolle. Diese von Positionsgrößen-Experte Van Tharp in seinem Buch "Gewinnen durch konsequentes Anwenden von Trading-Strategien" (Originaltitel: "Trade Your Way to Financial Freedom") befürwortete Logik stellt sicher, dass Ihr Stop-Loss mit dem natürlichen Rhythmus des Marktes "atmet".

Die Beweise in Kestner (2003) bestätigen, dass ATR-basierte Stopps festen prozentualen Ansätzen signifikant überlegen sind und in einem spezifischen 20-Jahres-Backtest über Futures-Märkte eine Verbesserung der Sharpe Ratio um 28 % und eine Reduzierung des maximalen Drawdowns um 19 % bieten. Durch die Integration dieses Prinzips bietet der EA für jeden Trade ein intelligentes, kontextbewusstes Risikomanagement.

