ATR Orders Manager EA

¿Cansado de calcular manualmente el riesgo para las órdenes o de lidiar con interfaces torpes que interrumpen tu flujo de trabajo con los gráficos? ATR Orders Manager es tu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar órdenes de mercado inteligentes y controladas por riesgo, o órdenes pendientes (Buy Stop/Sell Stop) con stop loss dinámicos basados en el Rango Verdadero Promedio (ATR). Diseñado tanto para scalpers como para swing traders, este EA automatiza el trabajo pesado para que puedas enfocarte en el análisis del mercado, manteniendo todo bajo tu control a través de una GUI intuitiva y arrastrable.

Características clave:

- Stop Loss impulsados por ATR: Calcula automáticamente el SL usando ATR (período y multiplicador personalizables) para un riesgo adaptativo basado en la volatilidad del mercado, ¡adiós a las suposiciones!
- Tamaño de posición inteligente: Cálculo de lotes basado en riesgo, ligado al saldo de tu cuenta y al porcentaje de riesgo deseado (por defecto 1%). Asegura que cada operación se alinee con tus reglas de gestión de dinero.
- Interfaz GUI fluida: Panel móvil y minimizable con actualizaciones en tiempo real. Alterna entre tipos de órdenes de mercado/pendientes, configuraciones LONG/SHORT, edita entradas, % de riesgo, parámetros ATR y más, sin saturar tu gráfico.
- Colocación de órdenes con un clic: Valida y ejecuta órdenes de mercado o pendientes al instante. Soporta cuentas de netting y hedging con verificaciones integradas para permisos de símbolo y condiciones de trading.
- Monitoreo en tiempo real: Muestra el saldo de la cuenta en vivo, actualizaciones de estado y manejo de errores para una ejecución suave. Sin take profit por defecto, ¡agrega tu propia estrategia encima!
Este EA es perfecto para seguidores de tendencias y funciona muy bien con mi indicador "Turtles indicator", que ayuda con decisiones de entrada basadas en rupturas y luego para gestionar tus operaciones usando trailing stops.
Recomiendo usar el mismo porcentaje de riesgo para todas las operaciones entre 0.5-2%. El trading es ciencia, no juego de azar. 
Compatibilidad total con MT5: Funciona en cualquier símbolo/tiempo. Ligero, eficiente y completamente personalizable a través de entradas.

Cómo funciona:

Adjunta el EA a tu gráfico y lanza la GUI (activa mediante entradas si es necesario).
Configura el tipo de operación (LONG/SHORT), precio de entrada, % de riesgo y ajustes de ATR.
Observa cómo el SL y el tamaño de lote se calculan automáticamente en tiempo real.

Presiona "PLACE ORDER" para enviar al instante.

Preguntas Frecuentes: ¿Por qué este EA utiliza solo stop loss basado en ATR?

Este Asesor Experto utiliza el Indicador de Rango Verdadero Promedio (ATR) para colocar el stop loss porque es un método dinámico y basado en datos que ha demostrado ser superior a los enfoques estáticos, como los porcentajes fijos.

El principal problema de un stop fijo (por ejemplo, siempre 50 pips o 2%) es que ignora la volatilidad actual del mercado. Este enfoque único y generalizado a menudo resulta en ser "detenido" por fluctuaciones normales de los precios, convirtiendo posibles ganadores en pérdidas.

El ATR resuelve esto midiendo la volatilidad reciente del mercado y estableciendo la distancia del stop loss en consecuencia. Amplía automáticamente los stops en mercados turbulentos para evitar salidas prematuras y los ajusta en condiciones de calma para un mejor control del riesgo. Esta lógica, defendida por el experto en dimensionamiento de posiciones Van Tharp en su libro "Opere su camino hacia la libertad financiera", garantiza que su stop loss "respire" con el ritmo natural del mercado.

La evidencia en Kestner (2003) confirma que los stops basados en ATR superan significativamente a los enfoques de porcentaje fijo, ofreciendo una mejora del 28% en el Ratio de Sharpe y una reducción del 19% en la pérdida máxima en una prueba retrospectiva específica de 20 años en los mercados de futuros. Al integrar este principio, el EA proporciona una gestión de riesgos inteligente y consciente del contexto para cada operación.

