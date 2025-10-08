ATR Orders Manager EA

Siparişler için riski manuel olarak hesaplamaktan bıktınız mı, yoksa grafik iş akışınızı bozan hantal arayüzlerle mi uğraşıyorsunuz? ATR Orders Manager, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) tabanlı dinamik stop loss'larla akıllı, risk kontrollü piyasa siparişleri veya bekleyen siparişler (Buy Stop/Sell Stop) yerleştirmek için MT5'inizin nihai Uzman Danışmanıdır. Hem skalperlar hem de swing tüccarlar için tasarlanmış bu EA, ağır işleri otomatikleştirerek piyasa analizine odaklanmanızı sağlar – her şeyi sezgisel, sürüklenebilir bir GUI aracılığıyla kontrolünüz altında tutarak.





Ana Özellikler:





- ATR Tabanlı Stop Loss'lar: ATR'yi (özelleştirilebilir dönem ve çarpan) kullanarak SL'yi otomatik hesaplar, piyasa volatilitesine dayalı uyarlanabilir risk için – artık tahmin yok!

- Akıllı Pozisyon Boyutlandırma: Risk tabanlı lot hesaplama, hesap bakiyenize ve istenen risk yüzdesine (varsayılan %1) bağlı. Her işlem para yönetimi kurallarınıza uyduğundan emin olur.

- Sorunsuz GUI Arayüzü: Sürüklenebilir, küçültülebilir panel gerçek zamanlı güncellemelerle. Piyasa/bekleyen sipariş türleri, LONG/SHORT ayarları arasında geçiş yapın, girişleri düzenleyin, risk %, ATR parametreleri ve daha fazlası – grafiğinizi karıştırmadan.

- Tek Tıklama Sipariş Yerleştirme: Piyasa veya bekleyen siparişleri anında doğrulayın ve yürütün. Netting ve hedging hesaplarını destekler, sembol izinleri ve işlem koşulları için yerleşik kontrollerle.

- Gerçek Zamanlı İzleme: Canlı hesap bakiyesi gösterimi, durum güncellemeleri ve hata yönetimiyle sorunsuz yürütme. Varsayılan olarak kar al yok – üzerine kendi stratejinizi ekleyin!

Bu EA, trend takipçileri için mükemmeldir ve kırılmalara dayalı giriş kararlarında yardımcı olan, daha sonra trailing stop'larla işlemlerinizi yönetmenizi sağlayan "Turtles indicator" göstergemle mükemmel çalışır.

Tüm işlemler için %0.5-2 arasında aynı risk yüzdesi kullanmanızı öneririm. Ticaret bilimdir, kumar değil.

Tam MT5 Uyumluluğu: Herhangi bir sembol/zaman diliminde çalışır. Hafif, verimli ve girdiler aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir.





Nasıl Çalışır:





EA'yı grafiğinize ekleyin ve GUI'yi başlatın (gerekirse girdilerle değiştirin).

İşlem tipini (LONG/SHORT), giriş fiyatını, risk %'sini ve ATR ayarlarını belirleyin.

SL ve lot boyutunun gerçek zamanlı otomatik hesaplanmasını izleyin.

"PLACE ORDER"ı tıklayarak anında gönderin.