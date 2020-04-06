ATR Orders Manager EA

厌倦了手动计算订单风险，或是应对那些笨拙的界面打断您的图表工作流程？ATR Orders Manager 是您终极的 MT5 智能交易顾问，用于放置智能、风险控制的市场订单或挂单（Buy Stop/Sell Stop），并基于平均真实波动范围 (ATR) 的动态止损。专为剥头皮交易者和波段交易者设计，此 EA 自动化繁重工作，让您专注于市场分析——同时通过直观、可拖拽的 GUI 保持一切在您的掌控之中。


关键特性：


- ATR 驱动的止损：自动使用 ATR（可自定义周期和乘数）计算止损，实现基于市场波动性的自适应风险——不再需要猜测！

- 智能仓位大小计算：基于风险的 lot 计算，与您的账户余额和所需风险百分比（默认 1%）挂钩。确保每笔交易符合您的资金管理规则。

- 无缝 GUI 界面：可移动、可最小化的面板，提供实时更新。在市场/挂单类型、LONG/SHORT 设置之间切换，编辑入场点、风险 %、ATR 参数等——不会 clutter 您的图表。

- 一键订单放置：即时验证并执行市场或挂单。支持净仓和对冲账户，内置符号权限和交易条件检查。

- 实时监控：实时显示账户余额、状态更新和错误处理，确保顺畅执行。默认无止盈——在其上添加您自己的策略！

此 EA 非常适合趋势跟随者，并与我的指标“Turtles indicator”配合良好，该指标帮助基于突破做出入场决策，并随后使用 trailing stops 管理您的交易。

我推荐所有交易使用相同的风险百分比，介于 0.5-2% 之间。交易是科学，不是赌博。

完全兼容 MT5：适用于任何符号/时间框架。轻量、高效，并通过输入参数完全可自定义。


工作原理：


将 EA 附加到您的图表并启动 GUI（如果需要，通过输入切换）。

设置交易类型（LONG/SHORT）、入场价格、风险 % 和 ATR 设置。

观察止损和 lot 大小实时自动计算。

点击“PLACE ORDER”即可即时提交。

常见问题解答：为什么该EA仅使用基于ATR的止损？

该专家顾问使用平均真实波幅指标来设置止损，是因为这是一种动态的、数据驱动的方法，已被证明优于固定百分比等静态方法。

固定止损（例如始终50点或2%）的核心问题在于它忽略了当前的市场波动性。这种"一刀切"的方法通常会导致被正常的价格波动"震出局"，从而将潜在的盈利交易变为亏损。

ATR通过测量近期市场波动性并相应设置止损距离来解决这个问题。它在动荡的市场中自动扩大止损以避免过早退出，在平稳的市场条件下则收紧止损以更好地控制风险。这一逻辑由头寸 sizing 专家范·撒普在其著作《通向财务自由之路》中倡导，确保您的止损随着市场的自然节奏"呼吸"。

凯斯特纳的研究证据（2003年）证实，基于ATR的止损在表现上显著优于固定百分比方法，在对期货市场特定的20年回溯测试中，夏普比率提高了28%，最大回撤减少了19%。通过整合这一原则，该EA为每笔交易提供了智能的、具有情境感知能力的风险管理。

