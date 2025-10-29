Turtles EA

Turtles EA - Doppelsystem-Breakout-Trader - Nur für Hedging-Konten

 Überblick:
Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert die klassische Turtle-Trading-Strategie, ein Trendfolge-System, das vom berühmten Experiment von Richard Dennis inspiriert wurde. Die Methode wird in dem Buch von Michael Covel dargestellt: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Der komplette TurtleTrader: Wie 23 Anfänger-Investoren über Nacht Millionäre wurden"). Nach dem Hören vieler Podcasts von Jerry Parker habe ich festgestellt, dass die Turtles nie Pyramiding verwendet haben, aber die Verwirrung entsteht durch die Nutzung von 2 Systemen (S1 20/10 – kurzfristig und S2 55/20 – langfristig). Die Turtles haben nie eine Trade übersprungen, weil man nie weiß, ob der Trade erfolgreich sein wird oder nicht. Der EA handelt Breakouts auf jedem Timeframe und Symbol, unter Verwendung von zwei unabhängigen Systemen (S1 und S2) für diversifizierte Eintritte. Der EA riskiert nur 0,5 % Ihres Guthabens pro Trade (nicht Eigenkapital), mit intelligenter Positionsgrößenbestimmung basierend auf Volatilität. Er enthält Drawdown-Schutz, um das Risiko während Verlusten zu reduzieren, und speichert Einstellungen über Sessions hinweg.
Handeln Sie auf so vielen Märkten wie möglich, aber es ist sehr wichtig, Backtests durchzuführen, um die optimalen Werte für Breakouts und Trailing-Stops zu finden.

 Wichtige Merkmale:

System 1 (Kurzfristig – Standard):

Einstieg: Kaufen, wenn der Preis über das 20-Tage-Hoch bricht; Verkaufen, wenn unter das 20-Tage-Tief.
Ausgang: Long-Positionen schließen, wenn der Preis unter das 10-Tage-Tief fällt; Short-Positionen schließen, wenn über das 10-Tage-Hoch.
Ideal zum Erfassen schneller Trends.

System 2 (Langfristig):

Einstieg: Kaufen, wenn der Preis über das 55-Tage-Hoch bricht; Verkaufen, wenn unter das 55-Tage-Tief.
Ausgang: Long-Positionen schließen, wenn der Preis unter das 20-Tage-Tief fällt; Short-Positionen schließen, wenn über das 20-Tage-Hoch.
Geeignet für längere, stärkere Trends.

 Risiko & Stops:

Stop-Loss: 2x ATR (20-Perioden-Wilder-Glättung) vom Einstiegspreis.
Positionsgröße: Automatisch berechnet, um genau 0,5 % des Guthabens pro Trade zu riskieren.

 Intelligentes Geldmanagement:

Verfolgt Ihren Höchststand des Guthabens und reduziert das Risiko (um 20 % in 3 Schritten), wenn der Drawdown die Schwellenwerte von 10 %, 20 % oder 30 % erreicht (bis zu 3 Schritte). Zurücksetzen auf volles Risiko bei neuen Hochs.
Verwendet nur das Guthaben (ignoriert schwimmende P&L) für konservative Größenbestimmung.

 Weitere Vorteile:

Eine Position pro System gleichzeitig – kein Pyramiding.
Eindeutige Magic Numbers pro System/Symbol, um Konflikte zu vermeiden.
Persistente Dateispeicherung für Risikoeinstellungen (automatisches Backup & Wiederherstellung).
Anpassbare Eingaben: Perioden, Risiko %, ATR-Einstellungen und mehr.
Protokolliert nur kritische Ereignisse, um Ihr Journal sauber zu halten.

 Funktionsweise (Einfacher Ablauf):

Bei jeder neuen Kerze scannt er Breakouts mit historischen Hochs/Tiefs.
Falls keine Position, tritt er in einen Trade mit berechneter Lot-Größe und Stop-Loss ein.
Überwacht Ausstiegssignale (umgekehrter Breakout) oder Treffer des Stop-Loss.
Passe das Risiko dynamisch basierend auf der Kontenleistung an.

 Am besten geeignet für: Trendstarke Märkte wie Forex, Krypto, Metalle, Indizes oder Rohstoffe. Backtest auf D1-Charts. Starten Sie mit einem Demokonto. Es ist für stabiles, niedriges Risiko-Wachstum konzipiert, nicht für Scalping.


