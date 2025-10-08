ATR Orders Manager EA

Fatigué de calculer manuellement le risque pour les ordres ou de gérer des interfaces maladroites qui perturbent votre flux de travail sur les graphiques ? ATR Orders Manager est votre Expert Advisor ultime pour MT5, conçu pour placer des ordres de marché intelligents et contrôlés en termes de risque, ou des ordres en attente (Buy Stop/Sell Stop) avec des stop loss dynamiques basés sur l'Average True Range (ATR). Conçu pour les scalpers comme pour les swing traders, cet EA automatise les tâches lourdes afin que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse du marché – tout en gardant le contrôle total via une interface GUI intuitive et déplaçable.





Fonctionnalités clés :





- Stop Loss pilotés par ATR : Calcule automatiquement le SL en utilisant l'ATR (période et multiplicateur personnalisables) pour un risque adaptatif basé sur la volatilité du marché – fini les approximations !

- Dimensionnement intelligent des positions : Calcul de lots basé sur le risque, lié au solde de votre compte et au pourcentage de risque souhaité (par défaut 1 %). Assure que chaque trade respecte vos règles de gestion d'argent.

- Interface GUI fluide : Panneau déplaçable et minimisable avec mises à jour en temps réel. Basculez entre types d'ordres de marché/en attente, configurations LONG/SHORT, modifiez les entrées, le % de risque, les paramètres ATR et plus encore – sans encombrer votre graphique.

- Placement d'ordres en un clic : Validez et exécutez instantanément les ordres de marché ou en attente. Prend en charge les comptes netting et hedging avec vérifications intégrées pour les autorisations de symbole et les conditions de trading.

- Surveillance en temps réel : Affichage du solde du compte en direct, mises à jour de statut et gestion d'erreurs pour une exécution fluide. Pas de take profit par défaut – ajoutez votre propre stratégie par-dessus !

Cet EA est parfait pour les suiveurs de tendances et fonctionne très bien avec mon indicateur « Turtles indicator », qui aide aux décisions d'entrée basées sur les breakouts et, plus tard, à gérer vos trades en utilisant des trailing stops.

Je recommande d'utiliser le même pourcentage de risque pour toutes les trades entre 0,5 et 2 %. Le trading est une science, pas un jeu de hasard.

Compatibilité totale avec MT5 : Fonctionne sur n'importe quel symbole/échelle de temps. Léger, efficace et entièrement personnalisable via les entrées.





Comment ça marche :





Attachez l'EA à votre graphique et lancez la GUI (activez via les entrées si nécessaire).

Définissez le type de trade (LONG/SHORT), le prix d'entrée, le % de risque et les paramètres ATR.

Observez le SL et la taille du lot se calculer automatiquement en temps réel.

Appuyez sur « PLACE ORDER » pour une soumission instantanée.