Triple Moving Average EA Strategy

Übersicht



Der Triple Moving Average EA ist ein trendfolgender Expert Advisor für MetaTrader 5. Er verwendet drei gleitende Durchschnitte (Standardperioden: 20, 50, 200), um die Trendrichtung, die Ausrichtung der Durchschnitte und Einstiegssignale zu identifizieren. Trades werden nur eröffnet, wenn strenge Bedingungen auf geschlossenen Kerzen erfüllt sind, wodurch Nachzeichnen oder Rückschaufehler vermieden werden. Der EA beinhaltet einen ATR-basierten Stop Loss zur dynamischen Risikosteuerung und eine positionsgrößenberechnung auf Kontostandsbasis, um einen benutzerdefinierten Prozentsatz pro Trade zu riskieren (Standard: 1 %).

Hauptmerkmale:



Nur für Hedging-Konten geeignet: Funktioniert ausschließlich auf Hedging-Konten, um Probleme mit Netting-Konten zu vermeiden.

Wiedereinstiegsschutz nach SL: Nach einem Stop-Loss-Verlauf erfordert ein Wiedereinstieg in die gleiche Richtung, dass der Preis ein neues Extrem (höheres Hoch für Kauf, tieferes Tief für Verkauf) im Vergleich zu allen Kerzen seit dem ursprünglichen Signal bildet.

Anpassbare gleitende Durchschnitte: Jeder gleitende Durchschnitt kann als SMA, EMA, SMMA oder LWMA gewählt werden.

Kein Martingale oder Grid: Einzelner Trade pro Signal, festes Risiko.

Eindeutige Magic Numbers: Jeder Trade erhält eine eigene Magic Number zur einfachen Nachverfolgung.



Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader. Führen Sie vor dem Live-Einsatz stets Backtests mit den Daten Ihres Brokers durch, da Ergebnisse durch Spreads, Slippage und Marktbedingungen variieren können.

Strategiebeschreibung

Der EA folgt einer klassischen Triple-Moving-Average-Crossover-Strategie mit Verbesserungen im Risikomanagement und der Wiedereinstiegslogik. Er identifiziert Aufwärts- oder Abwärtstrends basierend auf der Ausrichtung der MAs und der Kurslage relativ zu den MAs. Einstiege werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen ausgelöst, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



Einstiegsregeln



Trades werden zu Beginn einer neuen Kerze eröffnet, wenn die vorherige geschlossene Kerze alle Bedingungen erfüllt:



Kaufsignal:

Aufwärtstrend: Schlusskurs > Langsame MA (200-Perioden).

Ausrichtung: Schnelle MA (20) > Mittlere MA (50) > Langsame MA (200).

Auslöser: Schlusskurs > Schnelle MA, Schlusskurs > Mittlere MA, Schlusskurs > Langsame MA (Kurs über allen dreien).



Verkaufssignal:

Abwärtstrend: Schlusskurs < Langsame MA (200-Perioden).

Ausrichtung: Schnelle MA (20) < Mittlere MA (50) < Langsame MA (200).

Auslöser: Schlusskurs < Schnelle MA, Schlusskurs < Mittlere MA, Schlusskurs < Langsame MA (Kurs unter allen dreien).



Pro Signal wird nur ein Trade eröffnet (kein Pyramiding). Der EA überspringt die Eröffnung, wenn bereits ein Trade in die gleiche Richtung aktiv ist.



Ausstiegsregeln



Normaler Ausstieg: Der Trade wird zum Öffnungskurs der nächsten Kerze geschlossen, wenn die Schnelle MA (20) die Mittlere MA (50) kreuzt:

Für KAUF: Schnelle MA kreuzt unter die Mittlere MA (rückläufige Kreuzung).

Für VERKAUF: Schnelle MA kreuzt über die Mittlere MA (aufwärtige Kreuzung).



Stop Loss: Dynamischer SL basierend auf ATR (Standard: 20-Perioden, 3-facher Multiplikator). Wird auf Einstiegsebene gesetzt.

Kein Take Profit: Verlässt sich auf MA-Kreuzungen für den Ausstieg, um Gewinne im Trend laufen zu lassen.



Wiedereinstieg nach Stop Loss



Wenn ein Trade den SL erreicht, ist der Wiedereinstieg in die gleiche Richtung geschützt:



Der EA erfordert, dass die vorherige geschlossene Kerze ein neues höheres Hoch (für KAUF) oder ein neues tieferes Tief (für VERKAUF) im Vergleich zu allen Kerzen seit der ursprünglichen Signalkerze bildet.

Dies bestätigt die Wiederaufnahme des Trends, bevor erneut Risiko eingegangen wird.

Der Schutz wird bei entgegengesetzten Signalen oder normalen MA-Kreuzungsausstiegen zurückgesetzt.



Geldmanagement



Positionsgrößenberechnung: Berechnet auf Basis des Kontostands (nicht des Eigenkapitals), um einen festen Prozentsatz pro Trade zu riskieren (Standard: 1 %).

Formel: Losgröße = (Kontostand * Risiko%) / (SL-Distanz in Punkten * Punktwert).

Angepasst an die Mindest-/Höchst-/Schritt-Losgrößen des Brokers.



Kein Compounding: Verwendet nur den Kontostand für Berechnungen, offene Gewinne/Verluste werden ignoriert.

Stop Loss: ATR-basiert zur Anpassung an die Volatilität.