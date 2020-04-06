注文のリスクを手動で計算するのに疲れましたか、それともグラフのワークフローを乱すぎこちないインターフェースに悩まされていますか？ATR Orders Managerは、Average True Range（ATR）に基づく動的ストップロス付きのスマートでリスク制御されたマーケット注文またはペンディング注文（Buy Stop/Sell Stop）を配置するための究極のMT5エキスパートアドバイザーです。スキャルパーからスイングトレーダーまでを対象に設計されたこのEAは、重い作業を自動化して市場分析に集中できるようにし、直感的でドラッグ可能なGUIを通じてすべてをあなたのコントロール下に保ちます。





主な機能：





- ATR駆動のストップロス：ATR（カスタマイズ可能な期間と乗数）を使用してSLを自動計算し、市場のボラティリティに基づく適応型リスクを実現——推測はもう不要！

- スマートポジションサイズ調整：リスクベースのロット計算をアカウント残高と希望リスクパーセンテージ（デフォルト1%）に連動。すべての取引が資金管理ルールに準拠することを保証します。

- シームレスなGUIインターフェース：移動可能で最小化可能なパネルでリアルタイム更新。マーケット/ペンディング注文タイプ、LONG/SHORT設定の切り替え、入場点編集、リスク%、ATRパラメータなどを——グラフを散らさずに。

- ワンクリック注文配置：マーケットまたはペンディング注文を即座に検証・実行。ネットティングおよびヘッジングアカウントをサポートし、シンボル権限と取引条件の組み込みチェック付き。

- リアルタイム監視：ライブアカウント残高表示、ステータス更新、エラー処理でスムーズな実行。デフォルトではテイクプロフィットなし——独自の戦略を追加！

このEAはトレンドフォロワーに最適で、私のインジケーター「Turtles indicator」と相性が良く、ブレイクアウトに基づくエントリーデシジョンに役立ち、後でトレーリングストップを使用して取引を管理します。

すべての取引で0.5-2%の同一リスクパーセンテージを使用することをおすすめします。トレーディングは科学であってギャンブルではありません。

完全なMT5互換性：任意のシンボル/時間枠で動作。軽量で効率的で、入力パラメータ経由で完全にカスタマイズ可能。





動作原理：





EAをチャートにアタッチしてGUIを起動（必要に応じて入力でトグル）。

取引タイプ（LONG/SHORT）、エントリー価格、リスク%、ATR設定を設定。

SLとロットサイズがリアルタイムで自動計算されるのを確認。