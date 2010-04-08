ATR Orders Manager EA

주문 위험을 수동으로 계산하는 데 지쳤나요, 아니면 그래프 작업 흐름을 방해하는 어색한 인터페이스에 짜증이 나나요? ATR Orders Manager는 Average True Range(ATR)을 기반으로 한 동적 스톱 로스와 함께 스마트하고 위험 제어된 마켓 주문 또는 펜딩 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 배치하기 위한 궁극의 MT5 전문가 어드바이저입니다. 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 무거운 작업을 자동화하여 시장 분석에 집중할 수 있게 하며, 직관적이고 드래그 가능한 GUI를 통해 모든 것을 당신의 통제 아래에 유지합니다.





주요 기능:





- ATR 기반 스톱 로스: ATR(사용자 지정 기간 및 배율)을 사용하여 SL을 자동 계산하여 시장 변동성에 기반한 적응형 위험을 실현—더 이상 추측할 필요 없음!

- 스마트 포지션 크기 계산: 위험 기반 로트 계산을 계좌 잔고와 원하는 위험 비율(기본 1%)에 연결. 모든 거래가 자금 관리 규칙에 맞도록 보장합니다.

- 원활한 GUI 인터페이스: 이동 가능하고 최소화 가능한 패널로 실시간 업데이트. 마켓/펜딩 주문 유형, LONG/SHORT 설정 간 전환, 진입 편집, 위험 %, ATR 매개변수 등—그래프를 어지럽히지 않고.

- 원클릭 주문 배치: 마켓 또는 펜딩 주문을 즉시 검증 및 실행. 네팅 및 헤징 계좌 지원, 심볼 권한 및 거래 조건에 대한 내장 검사 포함.

- 실시간 모니터링: 라이브 계좌 잔고 표시, 상태 업데이트, 오류 처리로 부드러운 실행. 기본적으로 테이크 프로핏 없음—자신의 전략을 추가하세요!

이 EA는 트렌드 팔로워에게 완벽하며, 내 인디케이터 "Turtles indicator"와 잘 어울려 브레이크아웃 기반 진입 결정에 도움을 주고, 나중에 트레일링 스톱을 사용하여 거래를 관리합니다.

모든 거래에 0.5-2%의 동일한 위험 비율을 사용하는 것을 추천합니다. 트레이딩은 과학이지 도박이 아닙니다.

완전한 MT5 호환성: 모든 심볼/타임프레임에서 작동. 가볍고 효율적이며, 입력 매개변수를 통해 완전히 사용자 지정 가능.





작동 방식:





EA를 그래프에 첨부하고 GUI를 시작하세요(필요 시 입력으로 토글).

거래 유형(LONG/SHORT), 진입 가격, 위험 %, ATR 설정을 지정하세요.

SL과 로트 크기가 실시간으로 자동 계산되는 것을 확인하세요.