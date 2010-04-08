ATR Orders Manager EA

주문 위험을 수동으로 계산하는 데 지쳤나요, 아니면 그래프 작업 흐름을 방해하는 어색한 인터페이스에 짜증이 나나요? ATR Orders Manager는 Average True Range(ATR)을 기반으로 한 동적 스톱 로스와 함께 스마트하고 위험 제어된 마켓 주문 또는 펜딩 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 배치하기 위한 궁극의 MT5 전문가 어드바이저입니다. 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 무거운 작업을 자동화하여 시장 분석에 집중할 수 있게 하며, 직관적이고 드래그 가능한 GUI를 통해 모든 것을 당신의 통제 아래에 유지합니다.

주요 기능:

- ATR 기반 스톱 로스: ATR(사용자 지정 기간 및 배율)을 사용하여 SL을 자동 계산하여 시장 변동성에 기반한 적응형 위험을 실현—더 이상 추측할 필요 없음!
- 스마트 포지션 크기 계산: 위험 기반 로트 계산을 계좌 잔고와 원하는 위험 비율(기본 1%)에 연결. 모든 거래가 자금 관리 규칙에 맞도록 보장합니다.
- 원활한 GUI 인터페이스: 이동 가능하고 최소화 가능한 패널로 실시간 업데이트. 마켓/펜딩 주문 유형, LONG/SHORT 설정 간 전환, 진입 편집, 위험 %, ATR 매개변수 등—그래프를 어지럽히지 않고.
- 원클릭 주문 배치: 마켓 또는 펜딩 주문을 즉시 검증 및 실행. 네팅 및 헤징 계좌 지원, 심볼 권한 및 거래 조건에 대한 내장 검사 포함.
- 실시간 모니터링: 라이브 계좌 잔고 표시, 상태 업데이트, 오류 처리로 부드러운 실행. 기본적으로 테이크 프로핏 없음—자신의 전략을 추가하세요!
이 EA는 트렌드 팔로워에게 완벽하며, 내 인디케이터 "Turtles indicator"와 잘 어울려 브레이크아웃 기반 진입 결정에 도움을 주고, 나중에 트레일링 스톱을 사용하여 거래를 관리합니다.
모든 거래에 0.5-2%의 동일한 위험 비율을 사용하는 것을 추천합니다. 트레이딩은 과학이지 도박이 아닙니다.
완전한 MT5 호환성: 모든 심볼/타임프레임에서 작동. 가볍고 효율적이며, 입력 매개변수를 통해 완전히 사용자 지정 가능.

작동 방식:

EA를 그래프에 첨부하고 GUI를 시작하세요(필요 시 입력으로 토글).
거래 유형(LONG/SHORT), 진입 가격, 위험 %, ATR 설정을 지정하세요.
SL과 로트 크기가 실시간으로 자동 계산되는 것을 확인하세요.

"PLACE ORDER"를 클릭하여 즉시 제출하세요.

자주 묻는 질문: 이 EA는 왜 ATR 기반 손절매만 사용하나요?

이 전문가 자문 프로그램(EA)은 평균 진폭(ATR)을 손절매 설정에 사용하는데, 이는 고정 백분율과 같은 정적 접근법보다 우수한 것으로 입증된 동적이고 데이터 기반의 방법이기 때문입니다.

고정 손절매(예: 항상 50핍 또는 2%)의 근본적인 문제는 현재 시장 변동성을 무시한다는 점입니다. 이러한 '일률적 접근' 방식은 종종 정상적인 가격 변동으로 인해 '조기 손절매'를 유발하여 잠재적 승리 거래를 패배로 전환시킵니다.

ATR은 최근 시장 변동성을 측정하고 그에 따라 손절매 거리를 설정함으로써 이 문제를 해결합니다. 변동성이 큰 시장에서는 조기 청산을 피하기 위해 손절매를 자동으로 확대하고, 차분한 시장 조건에서는 더 나은 위험 관리를 위해 좁힙니다. 포지션 사이징 전문가 밴 서프가 그의 저서 '거래로 금융 자유를 얻는 방법'에서 주창한 이 논리는 손절매가 시장의 자연스러운 리듬과 함께 '호흡'하도록 보장합니다.

케스트너(2003)의 증거에 따르면, ATR 기반 손절매는 고정 백분율 접근법을 크게 능가하며, 특정 선물 시장에 대한 20년 백테스트에서 샤프 비율이 28% 향상되고 최대 낙폭이 19% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 원칙을 통합함으로써 EA는 모든 거래에 지능적이고 상황을 인지하는 위험 관리를 제공합니다.

