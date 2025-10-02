Turtles indicator

Dieses All-in-One-Trading-Indikator vereint Ausbruchssignale, Hoch- und Tiefststände sowie einen Trailing-Stop mit Alarmen in einem einzigen, leistungsstarken Werkzeug. Wenn Sie sich jemals überfordert gefühlt haben, zu viele Indikatoren in Ihrem Chart zu überlagern, vereinfacht dieser Indikator alles und verschafft Ihnen gleichzeitig einen deutlichen Vorteil auf dem Markt. Er kombiniert drei wesentliche Elemente in einer klaren, übersichtlichen Darstellung, die Ihnen hilft, Einstiegsmöglichkeiten zu erkennen, Risiken zu managen und den gesamten Marktfluss sofort zu erfassen. Es ist besonders praktisch für Trendfolger, die Ausbrüche handeln, ähnlich dem klassischen Turtle-Trading-Ansatz.

In diesem traditionellen Trendfolge-Stil erzielen Sie möglicherweise Gewinnraten von etwa 30 bis 40 Prozent mit einem moderaten Sharpe-Verhältnis, aber die wirklichen Gewinne stammen von diesen seltenen 5 bis 10 Prozent der Ausreißer-Trades. Alles spielt sich auf Tagescharts ab und vermeidet den Trubel kürzerer Zeitrahmen wie fünf Minuten, fünfzehn Minuten, dreißig Minuten, eine Stunde oder vier Stunden. Dies hält die Dinge überschaubar und ermöglicht es Ihnen, mehrere Positionen ohne Stress zu überwachen. Für Stop-Losses sollten Sie ein Vielfaches von zwei oder drei der täglichen durchschnittlichen True Range (ATR) in Betracht ziehen. Und wenn das manuelle Setzen von Trades umständlich erscheint, werfen Sie einen Blick auf meinen ATR Orders Manager EA für einen reibungsloseren Ablauf.

Im Kern bietet dieser Indikator dynamische Hoch- und Tiefststände mit doppelter Periodenlänge, die die Preisextreme über die beobachteten Perioden auf einen Blick offenbaren. Der 20-Perioden-Hoch- und Tiefststand, dargestellt als durchgezogene Linien, skizziert das größere Bild der Marktstruktur und jene dauerhaften Schlüssellevel, die ideal für Ausbruchstrades sind. Der 10-Perioden-Hoch- und Tiefststand, dargestellt durch gepunktete Linien, erfasst die neuesten kurzfristigen Trends und erleichtert so die Erkennung früher Richtungswechsel. Sie können die Farben und Linienstärken anpassen, um sie perfekt in Ihr Chart-Setup zu integrieren.

Über das bloße Zeichnen von Linien hinaus liefert der Indikator intelligente Trailing-Stop- und Ausbruchssignale, die auf der Interaktion des Preises mit aktuellen Hoch- und Tiefstständen basieren. Für Trailing-Stops, markiert durch durchgezogene X-Kreuze, erscheint ein blaues Kreuz, wenn der Preis ein neues Hoch über dem 10-Perioden-Rückblick erreicht. Wenn Sie eine Short-Position halten, signalisiert dies, Ihren Stop-Loss nach unten anzupassen, sobald der Preis auf neue Tiefs bei diesen Trailing-Levels fällt. Anfangs könnte der Trailing-Stop über Ihrem anfänglichen Stop liegen, aber sobald sich der Trade zu Ihren Gunsten entwickelt, bewegt er sich nach unten, um Gewinne zu sichern. Umgekehrt erscheint ein gelbes X-Kreuz, wenn der Preis im gleichen Rückblick ein neues Tief erreicht. Für Long-Positionen bedeutet dies, Ihren Stop-Loss anzuheben, wenn der Preis auf neue Hochs bei den Trailing-Punkten steigt, möglicherweise beginnend unter Ihrem Einstiegs-Stop, aber mit positivem Momentum nach oben fortschreitend.

Ausbruchssignale erscheinen als kleine Diamanten: Ein blauer Diamant wird ausgelöst, wenn der Preis über den 20-Perioden-Höchststand steigt und auf einen bullischen Ausbruch und einen potenziellen Long-Einstieg hinweist. Ein gelber Diamant signalisiert das Gegenteil, wenn der Preis unter den 20-Perioden-Tiefststand fällt und einen bärischen Ausbruch für einen Short-Trade andeutet. Die Logik bleibt hier unkompliziert und vermeidet widersprüchliche Signale. Im Live-Trading erstreckt sich nach einem Ausbruch eine durchgezogene Linie nach rechts – blau für Longs, gelb für Shorts. Nähert sich der Preis einer dieser Linien, ist dies Ihr Hinweis, einen schwebenden Long- oder Short-Auftrag zu platzieren. Wenn dann die gepunktete Trailing-Linie (gelb für Longs, blau für Shorts) sich über Ihren ursprünglichen Stop hinaus verbessert, aktualisieren Sie Ihren Stop-Loss dorthin, um Gewinne zu sichern.

Bei den Einstellungen können Sie den Rückblickzeitraum für den Trailing-Stop anpassen, der standardmäßig bei 10 Balken liegt, um diese Hoch- und Tief-Trailing-Punkte zu berechnen. Der Rückblickzeitraum für Ausbrüche beginnt bei 20 Balken für die breitere Hoch- und Tiefstberechnung. Passen Sie die Farben und Stärken sowohl für die 20-Perioden- als auch die 10-Perioden-Linien nach Ihren Vorlieben an. Es gibt auch einen Pfeil-Offset, um den Abstand zwischen Kerzen und den Diamanten oder X-Kreuzen einzustellen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Desktop-Pop-up-Alarme und Push-Benachrichtigungen auf Ihr Telefon zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Das Alarmsystem folgt eng den Turtle-Trading-Prinzipien und konzentriert sich auf einen Einstieg, die Überwachung des Trades, einen Ausstieg und dann das Warten auf die nächste Gelegenheit. Es vermeidet unnötiges Rauschen, Duplikate oder irrelevante Benachrichtigungen. Sie erhalten nur drei Arten von Nachrichten, basierend auf Ihren aktivierten Einstellungen für Desktop- oder Push-Alarme: eine zum Platzieren eines Kaufauftrags, z.B. bei XAUUSD D1, wenn der Ask-Preis den 20-Perioden-Höchststand (oder Ihren benutzerdefinierten Zeitraum) um mindestens einen Punkt übersteigt und keine Position offen ist. Ebenso wird ein Verkaufsauftrags-Alarm ausgelöst, wenn der Bid unter den 20-Perioden-Tiefststand um einen Punkt unter denselben Bedingungen fällt. Schließlich erscheint ein „Trade schließen“-Alarm nur, wenn eine aktive Position den Trailing-Stop erreicht: für Longs, wenn der Bid die gelbe gepunktete Linie (10-Perioden-Tiefststand) berührt oder unterschreitet; für Shorts, wenn der Ask die blaue gepunktete Linie (10-Perioden-Höchststand) erreicht oder übersteigt.

Der Ablauf ist streng kontrolliert, um Fehler zu vermeiden. Er beginnt mit einem Einstiegsalarm für Kauf oder Verkauf, der die Position als aktiv markiert. Von da an wird nur der entsprechende Trailing-Stop auf der Gegenseite überwacht. Der Schließalarm wird einmalig beim Erreichen dieses Stops ausgelöst und die Position sofort gelöscht. Weitere Schließalarme können nicht auftreten, bis ein neuer Ausbruch entsteht. Das bedeutet keine aufeinanderfolgenden Schließalarme, keine Schließsignale ohne offenen Trade, und nach jeder Schließung wird die nächste Benachrichtigung stets ein neuer Einstieg sein, wenn der Preis den Ausbruchskanal erneut durchbricht.

Sie können die Zustellmethoden in den Eingabeparametern wählen: Aktivieren Sie Desktop-Alarme für Pop-ups in Ihrem MT5-Terminal oder Push-Benachrichtigungen für sofortige Nachrichten in der mobilen App. Kombinieren Sie sie nach Bedarf. Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen umfassen die Auslösung auf dem aktuellen Kerzen mit Live-Bid- und Ask-Preisen, eine Abklingzeit von fünf Sekunden, um Duplikate bei Preisschwankungen zu vermeiden, und keine Alarme auf vergangenen Daten, wenn Sie den Indikator erstmals anhängen – nur vorwärtsgerichtete Signale.

Trader schätzen diesen Indikator für seine außergewöhnliche Klarheit, die verschiedene Konzepte in einer einzigen, leicht verdaulichen Ansicht zusammenführt und Überanalysen reduziert. Er dient als solide Grundlage für Strategien wie Ausbruchshandel oder Trendfolge. Die präzisen Signale beseitigen Rätselraten und zeigen größere Preisbewegungen klar auf. Und mit der vollständigen Anpassbarkeit der Perioden und visuellen Elemente passt er sich nahtlos jedem Ansatz oder Marktinstrument an.
Bewertungen 2
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.12.10 06:40 
 

It is a good indicator and works properly. It just depends on the user's accuracy and intelligence on how to use it.

Findolin
1900
Findolin 2025.11.14 12:36 
 

Große Klasse! Vielen Dank! In dieser dezenten Form ist alles auf das Wesentliche konzentriert und der Chart bleibt auch ästhetisch schön, weil er nicht überladen ist.

ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
Müde, das Risiko für Aufträge manuell zu berechnen oder mit klobigen Oberflächen zu kämpfen, die Ihren Chart-Workflow stören? ATR Orders Manager ist Ihr ultimativer MT5-Expert Advisor zum Platzieren smarter, risikokontrollierter Market Orders oder Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) mit dynamischen Stop-Losses basierend auf dem Average True Range (ATR). Entwickelt für Scalper und Swing-Trader automatisiert dieser EA die schwere Arbeit, damit Sie sich auf die Marktanalyse konzentrieren können –
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
# Turtles 3xATR EA: Ein Trendfolge-Expert Advisor für MetaTrader 5 ## Übersicht   Turtles 3xATR EA ist ein automatisierter Trading-Roboter, der vom klassischen Turtle-Trading-System inspiriert ist. Er konzentriert sich auf das Erfassen von Breakouts in trendstarken Märkten, während er volatilitätsbasierte Stops zur Risikomanagement nutzt. Der EA handelt eine Position pro Symbol gleichzeitig, tritt bei Breakout-Signalen ein und verwendet Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern. Er betont eine dis
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
Turtles EA - Doppelsystem-Breakout-Trader - Nur für Hedging-Konten  Überblick: Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert die klassische Turtle-Trading-Strategie, ein Trendfolge-System, das vom berühmten Experiment von Richard Dennis inspiriert wurde. Die Methode wird in dem Buch von Michael Covel dargestellt: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Der komplette TurtleTrader: Wie 23 Anfänger-Investoren über Nacht Millionäre wurden"). Nach dem Hören v
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Indikatoren
Handeln Sie selbstbewusst mit einer klassischen Triple-Moving-Average-Strategie Dieser Indikator erkennt automatisch hoch wahrscheinliche Trendfolge-Chancen mit einem bewährten System aus 3 gleitenden Durchschnitten. Er zeichnet klare visuelle Signale direkt auf Ihrem Chart und sendet sofortige Benachrichtigungen an Ihren Desktop und Ihr Mobiltelefon, sodass Sie keine Trade verpassen. Indikator-Beschreibung: Triple Moving Average Buy Sell Alerts Kernfunktionalität & Handelslogik Der Indik
Mj Noveiri
78
Mj Noveiri 2025.12.10 06:40 
 

It is a good indicator and works properly. It just depends on the user's accuracy and intelligence on how to use it.

Daniel-gheorghe Muresan
803
Antwort vom Entwickler Daniel-gheorghe Muresan 2025.12.17 12:04
Thank you for review. Indeed the user/trader must learn about about the Turtles method to understand how to use the indicator.
Findolin
1900
Findolin 2025.11.14 12:36 
 

Große Klasse! Vielen Dank! In dieser dezenten Form ist alles auf das Wesentliche konzentriert und der Chart bleibt auch ästhetisch schön, weil er nicht überladen ist.

Daniel-gheorghe Muresan
803
Antwort vom Entwickler Daniel-gheorghe Muresan 2025.11.14 12:54
Vielen Dank für Ihre Anerkennung. Mein Ziel war es, das Diagramm so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Der Indikator liefert Signale ähnlich wie Donchian-Kanäle, und zusätzlich habe ich die Trail-Stop-Funktion implementiert.
