Handeln Sie selbstbewusst mit einer klassischen Triple-Moving-Average-Strategie



Dieser Indikator erkennt automatisch hoch wahrscheinliche Trendfolge-Chancen mit einem bewährten System aus 3 gleitenden Durchschnitten. Er zeichnet klare visuelle Signale direkt auf Ihrem Chart und sendet sofortige Benachrichtigungen an Ihren Desktop und Ihr Mobiltelefon, sodass Sie keine Trade verpassen.



Indikator-Beschreibung: Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Kernfunktionalität & Handelslogik



Der Indikator verwendet drei gleitende Durchschnitte, um den Trend zu filtern und Einstiege präzise zu bestimmen. Die Logik ist streng und klar:



BUY-Signal (Grüner Diamant): Wird generiert, wenn bei einer geschlossenen Kerze ALLE folgenden Bedingungen erfüllt sind:



Aufwärtstrend: Der Preis liegt über dem langsamen 200-Perioden-MA.



Ausrichtung: Der 20-MA liegt über dem 50-MA und der 50-MA über dem 200-MA.



Trigger: Die Kerze schließt über allen drei gleitenden Durchschnitten.



SELL-Signal (Roter Diamant): Wird generiert, wenn bei einer geschlossenen Kerze ALLE gegenteiligen Bedingungen erfüllt sind:



Abwärtstrend: Der Preis liegt unter dem langsamen 200-Perioden-MA.



Ausrichtung: Der 20-MA liegt unter dem 50-MA und der 50-MA unter dem 200-MA.



Trigger: Die Kerze schließt unter allen drei gleitenden Durchschnitten.



CLOSE-Signal (Goldenes ‚X‘): Das Ausstiegssignal erscheint, wenn der schnelle 20-MA den mittleren 50-MA kreuzt.



Ein goldenes ‚X‘ unter dem Preis schließt einen BUY-Trade.



Ein goldenes ‚X‘ über dem Preis schließt einen SELL-Trade.



Der Indikator verfolgt den Marktstatus, sodass ein neuer Buy- oder Sell-Diamant erst nach dem Schließen des vorherigen Trades mit einem ‚X‘ angezeigt wird.



🔔 Multi-Plattform-Benachrichtigungen (Kein Signal verpassen)



Bei einem neuen Live-Signal erhalten Sie Benachrichtigungen auf zwei Wegen:



Desktop-Popup-Alarm: Eine klare Nachricht erscheint auf Ihrem Bildschirm (z. B. „XAUUSD H1 place BUY order“).



Push-Benachrichtigung ans Handy: Derselbe Alarm wird sofort an die MetaTrader 5 Mobile App gesendet, sodass Sie die Märkte auch unterwegs überwachen können.



Hinweis: Alarme gibt es nur für Live-Signale. Beim ersten Anbringen des Indikators werden Sie nicht mit historischen Signalen zugespammt.



🎨 Vollständige Anpassung an Ihren Chart-Stil



Passen Sie den Indikator genau an Ihre Vorlieben an:



Gleitende-Durchschnitte-Steuerung: Periodenlänge, Typ (SMA/EMA), Farbe und Linienstärke für jeden der drei MAs individuell einstellen.



Signal-Aussehen: Farben für Buy- und Sell-Diamanten wählen. Visuellen Offset anpassen, um Signale klar über oder unter den Preisstäben zu platzieren.



Tipp zum visuellen Offset: Diese Einstellung verschiebt die Pfeile vom Preis weg, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Der Wert 300 funktioniert gut auf Tagescharts (D1), auf niedrigeren Timeframes sollten Sie kleinere Werte verwenden (z. B. 3–10 auf einem 1-Minuten-Chart). Finden Sie mit einer schnellen Anpassung die perfekte Einstellung für Ihren Lieblingschart.



Warum diesen Indikator wählen?



Er verwandelt die klassische Triple-MA-Crossover-Strategie von einer manuellen Chartanalyse in einen präzisen, automatisierten Handelsassistenten. Mit strengen Regeln, klaren Visualisierungen und zuverlässigen Alarmen hilft er Ihnen, Disziplin zu wahren und Ihren Plan konsequent umzusetzen.



Häufig gestellte Fragen (FAQ)



Q1: Wie installiere ich den Indikator?

A: Nach Kauf und Download erhalten Sie eine .ex5-Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner MQL5\Indicators Ihres MetaTrader 5-Datenverzeichnisses. Starten Sie MT5 neu – „Triple MA System“ erscheint im Navigator-Fenster unter Indicators. Ziehen Sie ihn per Drag & Drop auf ein beliebiges Chart.



Q2: Der Indikator zeigt keine Pfeile an. Was ist falsch?

A: Meist liegt es an einem von zwei Gründen:



Zu wenige Daten: Der Indikator benötigt ausreichend historische Balken, um den 200-Perioden-MA zu berechnen. Stellen Sie sicher, dass genug vergangene Daten geladen sind (z. B. mehrere Hundert Balken).



Visueller Offset zu groß: Wenn der Wert „Arrow Offset“ extrem hoch ist (z. B. 300 auf einem 1-Minuten-Chart), werden die Pfeile außerhalb des sichtbaren Preisbereichs gezeichnet. Reduzieren Sie den Wert (z. B. auf 5–30 für niedrigere Timeframes).



Q3: Ich habe ein Signal erhalten, aber keine Benachrichtigung auf dem Handy.

A: Push-Benachrichtigungen erfordern eine einmalige Einrichtung in MT5:



Aktivieren Sie „Push-Benachrichtigungen zulassen“ unter Extras → Optionen → Benachrichtigungen.



Tragen Sie Ihre MetaQuotes-ID (aus der MT5-Mobile-App) im selben Reiter ein.



Stellen Sie sicher, dass der Desktop-Terminal online ist und die Mobile-App angemeldet.



Q4: Kann ich die Perioden der gleitenden Durchschnitte ändern (z. B. 9, 21, 200 verwenden)?

A: Ja, selbstverständlich. Alle drei Perioden (kurz, mittel, lang) sowie der Typ (SMA oder EMA) sind über die Eingabeparameter beim Anbringen des Indikators vollständig anpassbar.



Q5: Warum habe ich ein neues Buy-Signal erhalten, obwohl ich bereits long bin?

A: Der Indikator verfolgt den Marktstatus und sollte erst nach dem Schließen des vorherigen Trades mit einem Ausstiegssignal (‚X‘) ein neues Einstiegssignal geben. Bei aufeinanderfolgenden Einstiegssignalen ohne Ausstieg dazwischen prüfen Sie bitte, ob „InpPeriodMA1“ (schneller MA) und „InpPeriodMA2“ (mittlerer MA) nicht auf 1 gesetzt sind – das kann zu unregelmäßigem Verhalten führen. Verwenden Sie die Standard- oder sinnvollen Werte.



Q6: Was ist die Einstellung „Arrow Offset“ und welchen Wert sollte ich verwenden?

A: Diese Einstellung verschiebt die Signalpfeile (Diamanten und X) vertikal vom Hoch/Tief des Balkens weg, um Unordnung zu vermeiden und die Sichtbarkeit zu verbessern. Es gibt keinen universell perfekten Wert – er hängt von der Chart-Skalierung und dem Timeframe ab.



Für höhere Timeframes (D1, H4): Größere Werte wie 100–300 Punkte sind gut.



Für niedrigere Timeframes (M15, M5, M1): Meist reichen 3–30 Punkte.



Tipp: Beginnen Sie mit einem kleinen Wert und erhöhen Sie ihn, bis die Pfeile klar sichtbar, aber nicht zu weit vom Preis entfernt sind.



Q7: Ist das ein „Set-and-Forget“-Handelssystem?

A: Nein. Es handelt sich um ein anspruchsvolles Signaltool, nicht um einen automatischen Expert Advisor. Es liefert hochwertige visuelle und akustische Alarme basierend auf klarer Handelslogik, aber Sie sind für die Ausführung der Trades, das Risikomanagement (Stop-Loss) und die Anwendung Ihres eigenen Markt-Wissens verantwortlich. Wir empfehlen, jede Strategie zunächst auf einem Demokonto vorwärts zu testen.



Q8: Wie ändere ich die Farben der Linien und Pfeile?

A: Vollständige visuelle Anpassung ist integriert. Im Reiter Inputs des Indikator-Einstellungsfensters können Sie unabhängig die Farbe für jede der drei MA-Linien, den Buy-Diamanten, den Sell-Diamanten sowie die Linien-/Pfeilstärke festlegen.



Q9: Erhalte ich Updates für den Indikator?

A: Ja. Alle Kunden erhalten kostenlose Updates. Bei einer neuen Version werden Sie über den MQL5 Market benachrichtigt und können die neue Version aus Ihrem Kaufverlauf herunterladen.



Q10: Wo erhalte ich Support, wenn ich ein Problem habe?

A: Für technischen Support nutzen Sie bitte den Abschnitt „Kommentare“ auf der MQL5-Market-Produktseite oder kontaktieren Sie den Entwickler direkt über Ihr MQL5-Konto. Wir helfen gerne.