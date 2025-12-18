Triple Moving Average Buy Sell Alerts

Handeln Sie selbstbewusst mit einer klassischen Triple-Moving-Average-Strategie

Dieser Indikator erkennt automatisch hoch wahrscheinliche Trendfolge-Chancen mit einem bewährten System aus 3 gleitenden Durchschnitten. Er zeichnet klare visuelle Signale direkt auf Ihrem Chart und sendet sofortige Benachrichtigungen an Ihren Desktop und Ihr Mobiltelefon, sodass Sie keine Trade verpassen.

Indikator-Beschreibung: Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 Kernfunktionalität & Handelslogik

Der Indikator verwendet drei gleitende Durchschnitte, um den Trend zu filtern und Einstiege präzise zu bestimmen. Die Logik ist streng und klar:

    BUY-Signal (Grüner Diamant): Wird generiert, wenn bei einer geschlossenen Kerze ALLE folgenden Bedingungen erfüllt sind:

        Aufwärtstrend: Der Preis liegt über dem langsamen 200-Perioden-MA.

        Ausrichtung: Der 20-MA liegt über dem 50-MA und der 50-MA über dem 200-MA.

        Trigger: Die Kerze schließt über allen drei gleitenden Durchschnitten.

    SELL-Signal (Roter Diamant): Wird generiert, wenn bei einer geschlossenen Kerze ALLE gegenteiligen Bedingungen erfüllt sind:

        Abwärtstrend: Der Preis liegt unter dem langsamen 200-Perioden-MA.

        Ausrichtung: Der 20-MA liegt unter dem 50-MA und der 50-MA unter dem 200-MA.

        Trigger: Die Kerze schließt unter allen drei gleitenden Durchschnitten.

    CLOSE-Signal (Goldenes ‚X‘): Das Ausstiegssignal erscheint, wenn der schnelle 20-MA den mittleren 50-MA kreuzt.

        Ein goldenes ‚X‘ unter dem Preis schließt einen BUY-Trade.

        Ein goldenes ‚X‘ über dem Preis schließt einen SELL-Trade.

Der Indikator verfolgt den Marktstatus, sodass ein neuer Buy- oder Sell-Diamant erst nach dem Schließen des vorherigen Trades mit einem ‚X‘ angezeigt wird.

🔔 Multi-Plattform-Benachrichtigungen (Kein Signal verpassen)

Bei einem neuen Live-Signal erhalten Sie Benachrichtigungen auf zwei Wegen:

    Desktop-Popup-Alarm: Eine klare Nachricht erscheint auf Ihrem Bildschirm (z. B. „XAUUSD H1 place BUY order“).

    Push-Benachrichtigung ans Handy: Derselbe Alarm wird sofort an die MetaTrader 5 Mobile App gesendet, sodass Sie die Märkte auch unterwegs überwachen können.

    Hinweis: Alarme gibt es nur für Live-Signale. Beim ersten Anbringen des Indikators werden Sie nicht mit historischen Signalen zugespammt.

🎨 Vollständige Anpassung an Ihren Chart-Stil

Passen Sie den Indikator genau an Ihre Vorlieben an:

    Gleitende-Durchschnitte-Steuerung: Periodenlänge, Typ (SMA/EMA), Farbe und Linienstärke für jeden der drei MAs individuell einstellen.

    Signal-Aussehen: Farben für Buy- und Sell-Diamanten wählen. Visuellen Offset anpassen, um Signale klar über oder unter den Preisstäben zu platzieren.

    Tipp zum visuellen Offset: Diese Einstellung verschiebt die Pfeile vom Preis weg, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Der Wert 300 funktioniert gut auf Tagescharts (D1), auf niedrigeren Timeframes sollten Sie kleinere Werte verwenden (z. B. 3–10 auf einem 1-Minuten-Chart). Finden Sie mit einer schnellen Anpassung die perfekte Einstellung für Ihren Lieblingschart.

Warum diesen Indikator wählen?

Er verwandelt die klassische Triple-MA-Crossover-Strategie von einer manuellen Chartanalyse in einen präzisen, automatisierten Handelsassistenten. Mit strengen Regeln, klaren Visualisierungen und zuverlässigen Alarmen hilft er Ihnen, Disziplin zu wahren und Ihren Plan konsequent umzusetzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Wie installiere ich den Indikator?
A: Nach Kauf und Download erhalten Sie eine .ex5-Datei. Kopieren Sie diese in den Ordner MQL5\Indicators Ihres MetaTrader 5-Datenverzeichnisses. Starten Sie MT5 neu – „Triple MA System“ erscheint im Navigator-Fenster unter Indicators. Ziehen Sie ihn per Drag & Drop auf ein beliebiges Chart.

Q2: Der Indikator zeigt keine Pfeile an. Was ist falsch?
A: Meist liegt es an einem von zwei Gründen:

    Zu wenige Daten: Der Indikator benötigt ausreichend historische Balken, um den 200-Perioden-MA zu berechnen. Stellen Sie sicher, dass genug vergangene Daten geladen sind (z. B. mehrere Hundert Balken).

    Visueller Offset zu groß: Wenn der Wert „Arrow Offset“ extrem hoch ist (z. B. 300 auf einem 1-Minuten-Chart), werden die Pfeile außerhalb des sichtbaren Preisbereichs gezeichnet. Reduzieren Sie den Wert (z. B. auf 5–30 für niedrigere Timeframes).

Q3: Ich habe ein Signal erhalten, aber keine Benachrichtigung auf dem Handy.
A: Push-Benachrichtigungen erfordern eine einmalige Einrichtung in MT5:

    Aktivieren Sie „Push-Benachrichtigungen zulassen“ unter Extras → Optionen → Benachrichtigungen.

    Tragen Sie Ihre MetaQuotes-ID (aus der MT5-Mobile-App) im selben Reiter ein.

    Stellen Sie sicher, dass der Desktop-Terminal online ist und die Mobile-App angemeldet.

Q4: Kann ich die Perioden der gleitenden Durchschnitte ändern (z. B. 9, 21, 200 verwenden)?
A: Ja, selbstverständlich. Alle drei Perioden (kurz, mittel, lang) sowie der Typ (SMA oder EMA) sind über die Eingabeparameter beim Anbringen des Indikators vollständig anpassbar.

Q5: Warum habe ich ein neues Buy-Signal erhalten, obwohl ich bereits long bin?
A: Der Indikator verfolgt den Marktstatus und sollte erst nach dem Schließen des vorherigen Trades mit einem Ausstiegssignal (‚X‘) ein neues Einstiegssignal geben. Bei aufeinanderfolgenden Einstiegssignalen ohne Ausstieg dazwischen prüfen Sie bitte, ob „InpPeriodMA1“ (schneller MA) und „InpPeriodMA2“ (mittlerer MA) nicht auf 1 gesetzt sind – das kann zu unregelmäßigem Verhalten führen. Verwenden Sie die Standard- oder sinnvollen Werte.

Q6: Was ist die Einstellung „Arrow Offset“ und welchen Wert sollte ich verwenden?
A: Diese Einstellung verschiebt die Signalpfeile (Diamanten und X) vertikal vom Hoch/Tief des Balkens weg, um Unordnung zu vermeiden und die Sichtbarkeit zu verbessern. Es gibt keinen universell perfekten Wert – er hängt von der Chart-Skalierung und dem Timeframe ab.

    Für höhere Timeframes (D1, H4): Größere Werte wie 100–300 Punkte sind gut.

    Für niedrigere Timeframes (M15, M5, M1): Meist reichen 3–30 Punkte.

    Tipp: Beginnen Sie mit einem kleinen Wert und erhöhen Sie ihn, bis die Pfeile klar sichtbar, aber nicht zu weit vom Preis entfernt sind.

Q7: Ist das ein „Set-and-Forget“-Handelssystem?
A: Nein. Es handelt sich um ein anspruchsvolles Signaltool, nicht um einen automatischen Expert Advisor. Es liefert hochwertige visuelle und akustische Alarme basierend auf klarer Handelslogik, aber Sie sind für die Ausführung der Trades, das Risikomanagement (Stop-Loss) und die Anwendung Ihres eigenen Markt-Wissens verantwortlich. Wir empfehlen, jede Strategie zunächst auf einem Demokonto vorwärts zu testen.

Q8: Wie ändere ich die Farben der Linien und Pfeile?
A: Vollständige visuelle Anpassung ist integriert. Im Reiter Inputs des Indikator-Einstellungsfensters können Sie unabhängig die Farbe für jede der drei MA-Linien, den Buy-Diamanten, den Sell-Diamanten sowie die Linien-/Pfeilstärke festlegen.

Q9: Erhalte ich Updates für den Indikator?
A: Ja. Alle Kunden erhalten kostenlose Updates. Bei einer neuen Version werden Sie über den MQL5 Market benachrichtigt und können die neue Version aus Ihrem Kaufverlauf herunterladen.

Q10: Wo erhalte ich Support, wenn ich ein Problem habe?
A: Für technischen Support nutzen Sie bitte den Abschnitt „Kommentare“ auf der MQL5-Market-Produktseite oder kontaktieren Sie den Entwickler direkt über Ihr MQL5-Konto. Wir helfen gerne.
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Indikatoren
Dieses All-in-One-Trading-Indikator vereint Ausbruchssignale, Hoch- und Tiefststände sowie einen Trailing-Stop mit Alarmen in einem einzigen, leistungsstarken Werkzeug. Wenn Sie sich jemals überfordert gefühlt haben, zu viele Indikatoren in Ihrem Chart zu überlagern, vereinfacht dieser Indikator alles und verschafft Ihnen gleichzeitig einen deutlichen Vorteil auf dem Markt. Er kombiniert drei wesentliche Elemente in einer klaren, übersichtlichen Darstellung, die Ihnen hilft, Einstiegsmöglichkeit
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
Müde, das Risiko für Aufträge manuell zu berechnen oder mit klobigen Oberflächen zu kämpfen, die Ihren Chart-Workflow stören? ATR Orders Manager ist Ihr ultimativer MT5-Expert Advisor zum Platzieren smarter, risikokontrollierter Market Orders oder Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) mit dynamischen Stop-Losses basierend auf dem Average True Range (ATR). Entwickelt für Scalper und Swing-Trader automatisiert dieser EA die schwere Arbeit, damit Sie sich auf die Marktanalyse konzentrieren können –
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
# Turtles 3xATR EA: Ein Trendfolge-Expert Advisor für MetaTrader 5 ## Übersicht   Turtles 3xATR EA ist ein automatisierter Trading-Roboter, der vom klassischen Turtle-Trading-System inspiriert ist. Er konzentriert sich auf das Erfassen von Breakouts in trendstarken Märkten, während er volatilitätsbasierte Stops zur Risikomanagement nutzt. Der EA handelt eine Position pro Symbol gleichzeitig, tritt bei Breakout-Signalen ein und verwendet Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern. Er betont eine dis
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experten
Turtles EA - Doppelsystem-Breakout-Trader - Nur für Hedging-Konten  Überblick: Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert die klassische Turtle-Trading-Strategie, ein Trendfolge-System, das vom berühmten Experiment von Richard Dennis inspiriert wurde. Die Methode wird in dem Buch von Michael Covel dargestellt: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Der komplette TurtleTrader: Wie 23 Anfänger-Investoren über Nacht Millionäre wurden"). Nach dem Hören v
