ATR Orders Manager EA

Cansado de calcular manualmente o risco para ordens ou de lidar com interfaces desajeitadas que interrompem seu fluxo de trabalho com os gráficos? ATR Orders Manager é o seu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar ordens de mercado inteligentes e controladas por risco, ou ordens pendentes (Buy Stop/Sell Stop) com stop loss dinâmicos baseados no Average True Range (ATR). Projetado tanto para scalpers quanto para swing traders, este EA automatiza o trabalho pesado para que você possa se concentrar na análise de mercado, mantendo tudo sob seu controle por meio de uma GUI intuitiva e arrastável.

Características principais:

- Stop Loss baseados em ATR: Calcula automaticamente o SL usando ATR (período e multiplicador personalizáveis) para um risco adaptativo baseado na volatilidade do mercado — adeus às suposições!
- Dimensionamento de posição inteligente: Cálculo de lotes baseado em risco, ligado ao saldo da sua conta e ao percentual de risco desejado (padrão 1%). Garante que cada operação se alinhe às suas regras de gerenciamento de dinheiro.
- Interface GUI fluida: Painel móvel e minimizável com atualizações em tempo real. Alterne entre tipos de ordens de mercado/pendentes, configurações LONG/SHORT, edite entradas, % de risco, parâmetros ATR e mais — sem bagunçar seu gráfico.
- Colocação de ordens com um clique: Valide e execute ordens de mercado ou pendentes instantaneamente. Suporta contas de netting e hedging com verificações integradas para permissões de símbolo e condições de trading.
- Monitoramento em tempo real: Exibe o saldo da conta ao vivo, atualizações de status e tratamento de erros para uma execução suave. Sem take profit por padrão — adicione sua própria estratégia por cima!
Este EA é perfeito para seguidores de tendências e funciona muito bem com meu indicador "Turtles indicator", que ajuda com decisões de entrada baseadas em breakouts e, posteriormente, para gerenciar suas operações usando trailing stops.
Recomendo usar o mesmo percentual de risco para todas as operações entre 0.5-2%. Trading é ciência, não jogo de azar. 
Compatibilidade total com MT5: Funciona em qualquer símbolo/timeframe. Leve, eficiente e totalmente personalizável via inputs.

Como funciona:

Anexe o EA ao seu gráfico e inicie a GUI (altere via inputs se necessário).
Defina o tipo de operação (LONG/SHORT), preço de entrada, % de risco e configurações de ATR.
Observe como o SL e o tamanho do lote são calculados automaticamente em tempo real.

Pressione "PLACE ORDER" para envio instantâneo.

FAQ: Por que este EA usa apenas stop loss baseado no ATR?

Este Expert Advisor utiliza o Indicador de Average True Range (ATR, Intervalo Médio Verdadeiro) para posicionar o stop loss porque é um método dinâmico e orientado por dados, comprovadamente superior a abordagens estáticas, como percentagens fixas.

O problema central de um stop fixo (por exemplo, sempre 50 pips ou 2%) é que ele ignora a volatilidade atual do mercado. Esta abordagem única frequentemente resulta em ser "stopped out" por flutuações normais de preço, transformando negócios potencialmente vencedores em perdas.

O ATR resolve isso medindo a volatilidade recente do mercado e ajustando a distância do stop loss de acordo. Ele amplia automaticamente os stops em mercados turbulentos para evitar saídas prematuras e os aperta em condições calmas para um melhor controle de risco. Esta lógica, defendida pelo especialista em dimensionamento de posições Van Tharp em seu livro "Trade Your Way to Financial Freedom", garante que seu stop loss "respire" com o ritmo natural do mercado.

A evidência em Kestner (2003) confirma que stops baseados em ATR superam significativamente as abordagens de percentagem fixa, oferecendo uma melhoria de 28% no Índice de Sharpe e uma redução de 19% no drawdown máximo em um backtest específico de 20 anos nos mercados futuros. Ao integrar este princípio, o EA fornece um gerenciamento de risco inteligente e contextual para cada operação.

