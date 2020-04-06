ATR Orders Manager EA

Cansado de calcular manualmente o risco para ordens ou de lidar com interfaces desajeitadas que interrompem seu fluxo de trabalho com os gráficos? ATR Orders Manager é o seu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar ordens de mercado inteligentes e controladas por risco, ou ordens pendentes (Buy Stop/Sell Stop) com stop loss dinâmicos baseados no Average True Range (ATR). Projetado tanto para scalpers quanto para swing traders, este EA automatiza o trabalho pesado para que você possa se concentrar na análise de mercado, mantendo tudo sob seu controle por meio de uma GUI intuitiva e arrastável.





Características principais:





- Stop Loss baseados em ATR: Calcula automaticamente o SL usando ATR (período e multiplicador personalizáveis) para um risco adaptativo baseado na volatilidade do mercado — adeus às suposições!

- Dimensionamento de posição inteligente: Cálculo de lotes baseado em risco, ligado ao saldo da sua conta e ao percentual de risco desejado (padrão 1%). Garante que cada operação se alinhe às suas regras de gerenciamento de dinheiro.

- Interface GUI fluida: Painel móvel e minimizável com atualizações em tempo real. Alterne entre tipos de ordens de mercado/pendentes, configurações LONG/SHORT, edite entradas, % de risco, parâmetros ATR e mais — sem bagunçar seu gráfico.

- Colocação de ordens com um clique: Valide e execute ordens de mercado ou pendentes instantaneamente. Suporta contas de netting e hedging com verificações integradas para permissões de símbolo e condições de trading.

- Monitoramento em tempo real: Exibe o saldo da conta ao vivo, atualizações de status e tratamento de erros para uma execução suave. Sem take profit por padrão — adicione sua própria estratégia por cima!

Este EA é perfeito para seguidores de tendências e funciona muito bem com meu indicador "Turtles indicator", que ajuda com decisões de entrada baseadas em breakouts e, posteriormente, para gerenciar suas operações usando trailing stops.

Recomendo usar o mesmo percentual de risco para todas as operações entre 0.5-2%. Trading é ciência, não jogo de azar.

Compatibilidade total com MT5: Funciona em qualquer símbolo/timeframe. Leve, eficiente e totalmente personalizável via inputs.





Como funciona:





Anexe o EA ao seu gráfico e inicie a GUI (altere via inputs se necessário).

Defina o tipo de operação (LONG/SHORT), preço de entrada, % de risco e configurações de ATR.

Observe como o SL e o tamanho do lote são calculados automaticamente em tempo real.