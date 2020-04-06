ATR Orders Manager EA

Устали вручную рассчитывать риск для ордеров или сталкиваться с неуклюжими интерфейсами, которые нарушают ваш рабочий процесс с графиками? ATR Orders Manager — ваш идеальный Эксперт-советник для MT5 для размещения умных, контролируемых по риску рыночных ордеров или отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop) с динамическими стоп-лоссами на основе Среднего Истинного Диапазона (ATR). Разработан как для скальперов, так и для свинг-трейдеров, этот EA автоматизирует всю тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на анализе рынка — при этом сохраняя полный контроль через интуитивный, перемещаемый GUI.

Ключевые особенности:

- Стоп-лоссы на основе ATR: Автоматически рассчитывает SL с использованием ATR (настраиваемый период и множитель) для адаптивного риска на основе волатильности рынка — больше никаких догадок!
- Умный расчет размера позиции: Расчет лота на основе риска, привязанный к балансу вашего счета и желаемому проценту риска (по умолчанию 1%). Обеспечивает, чтобы каждая сделка соответствовала вашим правилам управления капиталом.
- Бесшовный GUI-интерфейс: Перемещаемый, сворачиваемый панель с обновлениями в реальном времени. Переключайтесь между типами рыночных/отложенных ордеров, настройками LONG/SHORT, редактируйте входы, % риска, параметры ATR и многое другое — без загромождения вашего графика.
- Размещение ордера одним кликом: Валидируйте и выполняйте рыночные или отложенные ордера мгновенно. Поддерживает как netting, так и hedging счета с встроенными проверками разрешений символа и условий торговли.
- Мониторинг в реальном времени: Отображение баланса счета в реальном времени, обновления статуса и обработка ошибок для плавного выполнения. Нет тейк-профита по умолчанию — добавьте свою стратегию сверху!
Этот EA идеален для последователей тренда и хорошо работает с моим индикатором "Turtles indicator", который помогает с решениями о входе на основе пробоев и позже управлять вашими сделками с использованием trailing stops.
Я рекомендую использовать одинаковый процент риска для всех сделок от 0.5-2%. Торговля — это наука, а не азартная игра. 
Полная совместимость с MT5: Работает на любом символе/таймфрейме. Легковесный, эффективный и полностью настраиваемый через входные параметры.

Как это работает:

Прикрепите EA к вашему графику и запустите GUI (переключите через входы, если нужно).
Установите тип сделки (LONG/SHORT), цену входа, % риска и настройки ATR.
Наблюдайте, как SL и размер лота автоматически рассчитываются в реальном времени.

Нажмите "PLACE ORDER" для мгновенной отправки.

ЧАВО: Почему в этом советнике используется стоп-лосс только на основе ATR?

Данный советник использует индикатор Average True Range (ATTR, Средний Истинный Диапазон) для установки стоп-лосса, поскольку это динамический, основанный на данных метод, который доказал свое превосходство над статическими подходами, такими как фиксированные проценты.

Главная проблема фиксированного стопа (например, всегда 50 пунктов или 2%) заключается в том, что он игнорирует текущую волатильность рынка. Этот универсальный подход часто приводит к тому, что позиция преждевременно закрывается по стопу из-за обычных ценовых колебаний, превращая потенциально прибыльные сделки в убыточные.

ATR решает эту проблему, измеряя недавнюю волатильность рынка и соответственно устанавливая дистанцию до стоп-лосса. Он автоматически увеличивает расстояние до стопа на неспокойных рынках, чтобы избежать досрочного выхода из позиции, и уменьшает его в условиях затишья для лучшего контроля риска. Эта логика, которую пропагандирует эксперт по управлению капиталом Ван Тарп в своей книге «Торгуй в стиле Звезд» (Trade Your Way to Financial Freedom), гарантирует, что ваш стоп-лосс «дышит» в такт естественному ритму рынка.

Исследование Кестнера (Kestner, 2003) подтверждает, что стоп-лоссы на основе ATR значительно превосходят подходы с фиксированным процентом, демонстрируя в конкретном 20-летнем бэктесте на фьючерсных рынках улучшение коэффициента Шарпа на 28% и снижение максимальной просадки на 19%. Интегрируя этот принцип, советник обеспечивает интеллектуальное и контекстно-зависимое управление рисками для каждой сделки.

