ATR Orders Manager EA

Устали вручную рассчитывать риск для ордеров или сталкиваться с неуклюжими интерфейсами, которые нарушают ваш рабочий процесс с графиками? ATR Orders Manager — ваш идеальный Эксперт-советник для MT5 для размещения умных, контролируемых по риску рыночных ордеров или отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop) с динамическими стоп-лоссами на основе Среднего Истинного Диапазона (ATR). Разработан как для скальперов, так и для свинг-трейдеров, этот EA автоматизирует всю тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на анализе рынка — при этом сохраняя полный контроль через интуитивный, перемещаемый GUI.





Ключевые особенности:





- Стоп-лоссы на основе ATR: Автоматически рассчитывает SL с использованием ATR (настраиваемый период и множитель) для адаптивного риска на основе волатильности рынка — больше никаких догадок!

- Умный расчет размера позиции: Расчет лота на основе риска, привязанный к балансу вашего счета и желаемому проценту риска (по умолчанию 1%). Обеспечивает, чтобы каждая сделка соответствовала вашим правилам управления капиталом.

- Бесшовный GUI-интерфейс: Перемещаемый, сворачиваемый панель с обновлениями в реальном времени. Переключайтесь между типами рыночных/отложенных ордеров, настройками LONG/SHORT, редактируйте входы, % риска, параметры ATR и многое другое — без загромождения вашего графика.

- Размещение ордера одним кликом: Валидируйте и выполняйте рыночные или отложенные ордера мгновенно. Поддерживает как netting, так и hedging счета с встроенными проверками разрешений символа и условий торговли.

- Мониторинг в реальном времени: Отображение баланса счета в реальном времени, обновления статуса и обработка ошибок для плавного выполнения. Нет тейк-профита по умолчанию — добавьте свою стратегию сверху!

Этот EA идеален для последователей тренда и хорошо работает с моим индикатором "Turtles indicator", который помогает с решениями о входе на основе пробоев и позже управлять вашими сделками с использованием trailing stops.

Я рекомендую использовать одинаковый процент риска для всех сделок от 0.5-2%. Торговля — это наука, а не азартная игра.

Полная совместимость с MT5: Работает на любом символе/таймфрейме. Легковесный, эффективный и полностью настраиваемый через входные параметры.





Как это работает:





Прикрепите EA к вашему графику и запустите GUI (переключите через входы, если нужно).

Установите тип сделки (LONG/SHORT), цену входа, % риска и настройки ATR.

Наблюдайте, как SL и размер лота автоматически рассчитываются в реальном времени.