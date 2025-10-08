ATR Orders Manager EA

Stanco di calcolare manualmente il rischio per gli ordini o di dover gestire interfacce goffe che interrompono il tuo flusso di lavoro sui grafici? ATR Orders Manager è il tuo Expert Advisor definitivo per MT5 per piazzare ordini di mercato intelligenti e controllati dal rischio, o ordini pendenti (Buy Stop/Sell Stop) con stop loss dinamici basati sull'Average True Range (ATR). Progettato sia per scalper che per swing trader, questo EA automatizza il lavoro pesante in modo che tu possa concentrarti sull'analisi del mercato – mantenendo tutto sotto il tuo controllo tramite una GUI intuitiva e trascinabile.





Caratteristiche principali:





- Stop Loss guidati da ATR: Calcola automaticamente il SL utilizzando l'ATR (periodo e moltiplicatore personalizzabili) per un rischio adattivo basato sulla volatilità del mercato – addio alle supposizioni!

- Dimensionamento intelligente della posizione: Calcolo dei lotti basato sul rischio, legato al saldo del tuo conto e alla percentuale di rischio desiderata (default 1%). Assicura che ogni trade sia allineato alle tue regole di gestione del denaro.

- Interfaccia GUI fluida: Pannello mobile e minimizzabile con aggiornamenti in tempo reale. Passa tra tipi di ordini di mercato/pendenti, configurazioni LONG/SHORT, modifica le entrate, % di rischio, parametri ATR e altro – senza ingombrare il tuo grafico.

- Piazzamento ordini con un clic: Valida ed esegui ordini di mercato o pendenti istantaneamente. Supporta sia conti netting che hedging con controlli integrati per permessi del simbolo e condizioni di trading.

- Monitoraggio in tempo reale: Visualizzazione del saldo del conto live, aggiornamenti di stato e gestione degli errori per un'esecuzione fluida. Nessun take profit di default – aggiungi la tua strategia sopra!

Questo EA è perfetto per i follower di trend e funziona alla grande con il mio indicatore "Turtles indicator", che aiuta con le decisioni di entrata basate su breakout e in seguito per gestire i tuoi trade utilizzando trailing stops.

Raccomando di utilizzare la stessa percentuale di rischio per tutti i trade tra 0.5-2%. Il trading è scienza, non gioco d'azzardo.

Compatibilità totale con MT5: Funziona su qualsiasi simbolo/timeframe. Leggero, efficiente e completamente personalizzabile tramite input.





Come funziona:





Attacca l'EA al tuo grafico e avvia la GUI (attiva tramite input se necessario).

Imposta il tipo di trade (LONG/SHORT), prezzo di entrata, % di rischio e impostazioni ATR.

Osserva come SL e dimensione del lotto si calcolino automaticamente in tempo reale.

Premi "PLACE ORDER" per l'invio istantaneo.